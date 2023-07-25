CBDC як реакція традиційного фінсектору на масове поширення криптовалют

Усі інновації можна умовно поділити на дві категорії. Ті, що вдосконалюють вже наявні продукти. І так звані disruptive innovation, які повністю змінюють ринок і стале конкурентне середовище.

Криптовалюти належать до другого типу, адже вони перевернули наші уявлення про фінанси і почали претендувати на значну частину ринку. Тому наступний логічний крок – це масове впровадження. І саме на цьому етапі ми бачимо, як у публічному просторі зростає кількість сумнівів.

Криптовалюти ненадійні, це мильна бульбашка – транслюють на аудиторію великі гравці традиційного фінансового сектору. І водночас інвестують величезні ресурси для дослідження перспектив CBDC. Тобто власних національних цифрових валют. Тоді виникає запитання. Для кого насправді криптовалюти становлять загрозу – споживачів або тих, хто хоче зберегти свої позиції на ринку? І чи є CBDC повністю безризиковим рішенням на шляху до масового використання цифрових валют?

Чи здатні CBDC замінити криптовалюти?

По суті, і криптовалюти, і CBDC є цифровими валютами. Принципова різниця полягає в тому, як і ким вони регулюються.

CBDC (Central Bank Digital Currency) – цифрова валюта центрального банку певної країни чи регіону. Відповідно, регулюється вона валютним органом. А реалізується за допомогою бази даних, яку контролює центральний банк, уряд або уповноважені суб'єкти приватного сектору. Тобто це аналог звичної грошової одиниці, тільки в електронному вигляді: електронні гривня, долар, євро, рупія чи будь-яка інша сучасна фіатна валюта.

Водночас криптовалюти працюють на основі блокчейну, не регулюються державними органами та є децентралізованими. Така природа крипто призводить до того, що вартість монет постійно коливається.

Як правило, саме стабільність CBDC регулятори використовують як основний аргумент на противагу криптовалютам. Нібито контроль центрального банку гарантує безпеку інвесторів. Певною мірою це так. Але тільки цієї весни ми спостерігали масштабний банкопад, спричинений падінням Silicon Valley Bank, Silvergate, Signature та інших. Від турбулентності насправді не захищений ніхто. Це нормальний процес для будь-якого ринку. Криптовалютного зокрема.

Також принциповою є різниця в самому підході. Філософії CBDC та криптовалют, якщо хочете. Криптовалюти створювалися саме як альтернатива традиційним фінансам. Це територія свободи та інклюзії, де немає надмірного державного контролю, тиску, бюрократії та монополії. Тоді як CBDC – це лише нова форма монополії.

Усвідомлення цих відмінностей дає чітке розуміння того, що CBDC не є заміною криптовалютним монетам. Це просто інший продукт у категорії цифрових активів.

Перспективи масового впровадження CBDC

Дослідження Bank for International Settlements, опубліковане 10 липня 2023 року, показало дуже високий рівень зацікавленості центральних банків у впровадженні CBDC. Згідно з результатами, 93% центральних банків різних країн світу впродовж 2022 року так чи інакше долучилися до вивчення можливостей впровадження CBDC. Причому акцент зроблено на роздрібного користувача.

Зазначені в дослідженні банки представляють 82% населення світу і 94% глобальних фінансів. Майже чверть вищевказаних банків пішли ще далі – вони вже тестують роздрібні CBDC.

Зрозуміло, що такий різкий ріст попиту не виник на пустому місці. Це закономірна реакція на поширення криптовалют і їхній перехід у масове використання. Ще кілька років тому традиційні фінансові установи відверто іронізували щодо можливостей крипти. Сьогодні ж найбільші світові банки, такі, наприклад, як JP Morgan, мають у своєму штаті команди й набирають постійно людей, які займаються розробками в області блокчейну.

Це означає, що публічні сумніви щодо цінності цифрових валют, по суті, лише ефемерність. Фінсектор чітко розуміє перспективи цифрових активів, інвестує кошти в їхнє вивчення та впровадження, але на масову аудиторію транслює недовіру.

За оцінками аналітиків BIS, до 2030 року у відкритому доступі буде вже 15 роздрібних і дев'ять оптових CBDC. На цю мить у світі існує чотири реальні роздрібні CBDC – на Багамських островах, Східних Карибах, Ямайці та в Нігерії.

Конкуренція чи співпраця?

Масове впровадження CBDC, як і криптовалют, однозначно призведе до революції у світі фінансів. Насправді це вже сталося. Адже великі банки та державні структури більше не можуть просто ігнорувати крипту. Вони змушені реагувати, конкурувати і намагатися регулювати новий ринок.

Очевидно, повний перехід на цифрові валюти не відбудеться в найближчі роки. Але ми точно рухаємося до цього. Це нова реальність. Питання в тому, хто і як її регулюватиме. Та чи потрібно це взагалі?

Я не вперше скажу, що є прихильником підходу поміркованого регулювання. Тобто тою мірою, коли воно не шкодить самій сфері. Це одна з причин, чому біржа WhiteBIT бере активну участь у створенні нормативної бази для цифрових валют в Україні і чому ми виступаємо за максимально відкриту діяльність бірж.

Водночас CBDC, при всьому бажанні, не здатні реагувати на певні виклики так само, як криптовалюти. Адже так чи інакше вони обтяжені регулятором. Тоді як криптовалюти забезпечують позитивний ефект диверсифікації ризиків – особливо в умовах інфляції. Чи здатні на це цифрові валюти, які контролюються урядом?

Це добре, що в користувачів з'являється все більше варіантів того, як вони можуть інвестувати в цифрові активи. Чи то крипту, чи то стейблкоїни або CBDC. Зрештою, це матиме позитивний ефект для глобальної економіки у вигляді збільшення ефективності платежів, зменшення витрат на самі трансакції, доступності фінпослуг для різних соціальних груп та зменшення корупційних ризиків. Та можливо це лише за умови гармонійного співіснування.