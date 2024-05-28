Евро и доллар могут сравниться в цене: когда ждать паритета валют

Евро и доллар могут сравниться в цене к концу 2024 года. Основная причина – более жесткая монетарная политика Федеральной резервной системы. Несмотря на то, что сейчас курс евро к доллару более или менее стабилизировался, скоро валюты могут достичь паритета на рынке.

Такие прогнозы озвучили трейдеры. Ожидается, что Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки только через несколько месяцев после того, как процентные ставки снизит Европейский центральный банк. Об этом сообщает Financial Times.

Евро уже сократился на 3,5% по сравнению с долларом с начала января. Чтобы прошел паритет международных валют, необходимо сокращение стоимости европейской валюты еще на 6,5%.

Напомним, что 20 марта ФРС США решила сохранить ключевую ставку на уровне 5,25-5,5% – это максимум за последние 23 года . С марта 2022 года ставка выросла на 500 базисных пунктов. До этого в течение двух лет она была на уровне 0-0,25% годовых.

Базовая ставка ФРС – кредитная ставка, по которой банки предоставляют друг другу краткосрочные ссуды. Когда Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) хочет снизить процентные ставки, он увеличивает денежную массу, покупая государственные облигации. И наоборот, когда Комитет хочет повысить ставку, он продает государственные облигации, изымая из обращения деньги, полученные от этих продаж.

Повышение учетной ставки увеличивает стоимость денег в экономике, из-за чего растут ставки по кредитам и депозитам. В то же время увеличение ставки стимулирует переток капитала из нестабильных экономик в США, стимулируя рост курса доллара.

Высокая базовая ставка побуждает экономических агентов увеличивать хранение и продавать высокорискованные активы. То есть большая часть средств вкладывается в консервативные инструменты (например, депозиты), доходность которых растет. Также значительно увеличивается ставка по кредитам. Все это замедляет экономику, снижается спрос на товары и услуги. Такое замедление экономики приводит и к замедлению инфляции, чего и хотят добиться в США.

Процентная ставка ФРС влияет как на курс доллара внутри США, так и на внешние рынки. Также это приводит к давлению на стоимость сырьевых товаров.

Трейдеры убеждены, что ЕЦБ начнет снижать процентные ставки уже в июне этого года, в то время как в США рассматривают возможность сохранить ключевую ставку в течение более длительного времени, чем предполагалось, поскольку инфляция в стране до сих пор остается устойчивой.

Напомним, что сейчас курс евро по отношению к доллару составляет 1 до 1,07.

Стоит ли ждать паритета доллара и евро

В 2022 году евро упал в паритет с долларом впервые за два десятилетия. Это произошло из-за внезапного роста цен на энергоносители, вызванного полномасштабным вторжением России в Украину.

Александр Хмелевский, независимый эксперт, кандидат экономических наук, говорит, что в сентябре-октябре 2022 года курс евро к доллару не только сравнялся, а в течение короткого периода доллар котировался дороже евро. Тогда курс достиг отметки 0.9550 долларов за евро. Причиной этого был рост курса доллара ко многим валютам и товарам.

"Доллар рос благодаря существенному росту учетной ставки ФРС, которая превысила учетную ставку ЕЦБ. В результате вложение в долларовые облигации стало намного выгоднее, чем в облигации ЕС и капитал быстро начал перемещаться из Европы в Америку", – пояснил эксперт.

Он добавляет, что сейчас курс доллара к евро более-менее стабилизировался и колеблется у отметки 1,075 доллара за евро. Но не исключено, что на рынке может снова сложиться ситуация, когда доллар и евро достигнут паритета.

Сергей Фурса, инвестиционный банкир, замдиректора Dragon Capital, говорит, что паритет валют вполне возможен, ведь это один из вариантов развития событий.

"За все время был и паритет, и курс полутора – это абсолютно нормальная история колебания валют. Нет ничего страшного в паритете, смена курса на 5% – это ни о чем", – говорит Фурса.

Что влияет на курс валют

По мнению экспертов Bank of America, сейчас рынки оценивают снижение стоимости евро с 10-процентной вероятностью. И произойти это может уже через полгода.

Александр Хмелевский говорит, что к этому может привести снижение учетной ставки ЕЦБ, которая сейчас составляет 4,5%. Ожидается, что понижение начнется уже в июне. Что касается учетной ставки ФРС, то сейчас она составляет 5,25 – 5,50 %. Тем не менее, ФРС проявляет большую сдержанность относительно снижения учетной ставки, чем ЕЦБ.

Аналитики считают, что в этом году ставка ФРС снизится на 0,5%, хотя еще недавно прогнозировалось понижение ставки на 0,75%. Показатели инфляции в США остаются нестабильными, за снижением идет снова рост. Поэтому ФРС не решается начать понижение ставки Александр Хмелевский Независимый эксперт, кандидат экономических наук

Он добавляет, если ЕЦБ будет снижать ставку, а ФРС нет, это приведет к росту интереса к инвестициям в долларах, при этом курс доллара будет расти. На валютные курсы будут влиять и политические события. В частности, это выборы в Европарламент и выборы президента и Конгресса США.

Борис Кушнирук, экономист, отмечает, что периодически в паре доллар-евро наблюдается тенденция, когда одна валюта укрепляется, а другая становится дешевле. Это зависит прежде всего от монетарной политики ЕЦБ и ФРС. Поддержание дорогого доллара, с высокими процентными ставками, формирует ситуацию, когда доллар крепнет. И наоборот, когда ожидается, что ФРС будет смягчать кредитную политику и процентные ставки будут уменьшаться, это приводит к усилению евро.

"Здесь нет прямой релевантности – кто выиграл, а кто проиграл от этого. Потому что укрепление евро приводит к тому, что товары, номинированные в евро, становятся более дорогими, а товары, номинированные в долларе – дешевле. Соответственно, они более конкурентны. А это существенный фактор, который приводит к тому, что никто сильно не заинтересован в укреплении своей валюты по отношению к другой валюте», – говорит Кушнирук.

Эксперт добавляет, что у центральных банков своя логика и такие колебания в промежутке в полтора-два года у них регулярны. Это плавающий фактор, который не ощущают потребители, но существенный для производителей тех или иных товаров.

Что будет с курсом доллара и евро в Украине

Александр Хмелевский говорит, если курс евро и доллара сравнятся на мировых рынках, то это приведет к уравнению или максимальному сближению курсов этих валют в Украине.

Борис Кушнирук говорит, что мы неофициально привязаны к доллару исходя из структуры нашей торговли. У нас больше внешней торговли ведется в долларах. Соответственно, мы считаем гривну к доллару, а евро у нас не отвязан от доллара.

Когда евро по отношению к доллару растет или снижается на мировых рынках, оно соответственно коррелируется и ростом или удешевлением евро по отношению к гривне. Этот перерасчет идет через доллар

Сейчас соотношение 1 к 1,07, если будет 1 к 1, тогда это приведет к тому, что евро в Украине тоже ослабит тот же процент, на который ослабит и на внешних рынках. Борис Кушнирук Экономист

Александр Печерицын , директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка, отметил, если такая динамика все-таки произойдет, то здесь для украинского бизнеса будет преимущественно менее благоприятная ситуация, когда евро ослабит по отношению к доллару.

Эксперт говорит, что сильное движение Украины к евроинтеграции сделало Европу нашим крупнейшим торговым партнером как по экспорту, так и по импорту, особенно во время войны, когда доля ЕС во внешней торговле выросла до 50% и больше. Однако не все эти торговые операции с Европой проходят в евро. Это особенно наблюдается по экспорту агропродукции, который происходит в большинстве долларов США. Однако значительная доля импорта из ЕС происходит в евро.