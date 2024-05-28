Євро та долар можуть зрівнятися в ціні: коли чекати паритету валют

Євро та долар можуть зрівнятися у ціні до кінця 2024 року. Основна причина – більш жорстка монетарна політика Федеральної резервної системи. Попри те, що зараз курс євро до долара більш-менш стабілізувався, скоро валюти можуть досягнути паритету на ринку.

Такі прогнози озвучили трейдери. Очікується, що Федеральна резервна система почне знижувати відсоткові ставки лише через кілька місяців після того, як відсоткові ставки знизить Європейського центральний банк. Про це повідомляє Financial Times.

Євро вже скоротився на 3,5% порівняно з доларом з початку січня. Щоб відбувся паритет міжнародних валют, необхідне скорочення вартості європейської валюти ще на 6,5%.

Нагадаємо, що 20 березня ФРС США вирішила зберегти ключову ставку на рівні 5,25-5,5% – це максимум за останні 23 роки . З березня 2022 року ставка загалом зросла на 500 базисних пунктів. До цього протягом двох років вона була на рівні 0−0,25% річних.

Базова ставка ФРС – кредитна ставка, за якою банки надають один одному короткострокові позики. Коли Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку (FOMC) хоче знизити відсоткові ставки, він збільшує грошову масу, купуючи державні облігації. І навпаки, коли Комітет хоче підвищити ставку, він продає державні облігації, вилучаючи з обігу гроші, які були отримані від цих продажів.

Підвищення облікової ставки збільшує вартість грошей в економіці, через що зростають ставки за кредитами та депозитами. Водночас збільшення ставки стимулює перетікання капіталу з нестабільних економік у США, стимулюючи зростання курсу долара.

Висока базова ставка спонукає економічних агентів збільшувати зберігання, та продавати високоризиковані активи. Тобто, велика частина коштів вкладається у консервативні інструменти (наприклад, депозити), дохідність яких зростає. Також суттєво збільшується ставка по кредитах. Все це сповільнює економіку, знижується попит на товари та послуги тощо. Таке сповільнення економіки призводить і до сповільнення інфляції, чого й хочуть домогтися у США.

Процентна ставка ФРС впливає як на курс долара всередині США, так і на зовнішніх ринках. Також це призводить до тиску на вартість сировинних товарів.

Трейдери переконані, що ЄЦБ почне знижувати відсоткові ставки вже у червні цього року, натомість у США розглядають можливість зберегти ключову ставку протягом більш тривалого часу, ніж передбачалося, оскільки інфляція в країні досі залишається стійкою.

Нагадаємо, що зараз курс євро до долара становить 1 до 1,07.

Чи варто чекати паритету долара та євро

У 2022 році євро впав до паритету з доларом вперше за два десятиліття. Це сталося через раптове зростання цін на енергоносії, викликане повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Олександр Хмелевський, незалежний експерт, кандидат економічних наук, говорить, що у вересні-жовтні 2022 року курс євро до долара не лише зрівнявся, а протягом короткого періоду долар котувався дорожче за євро. Тоді курс досяг позначки 0.9550 доларів за євро. Причиною цього було зростання курсу долара до багатьох валют та товарів.

"Долар зростав завдяки суттєвому зростанню облікової ставки ФРС, яка перевищила облікову ставку ЄЦБ. В результаті вкладення в доларові облігації стало набагато вигіднішим, ніж в облігації ЄС і капітал швидко почав переміщатися з Європи до Америки", – пояснив експерт.

Він додає, що зараз курс долара до євро більш-менш стабілізувався і коливається біля позначки 1,075 долара за євро. Але не виключено, що на ринку може знову скластися ситуація, коли долар та євро досягнуть паритету.

Сергій Фурса, інвестиційний банкір, заступник директора Dragon Capital, говорить, що паритет валют цілком можливий, адже це один з варіантів розвитку подій.

"За весь час був і паритет, і курс півтора – це абсолютно нормальна історія коливання валют. Немає нічого страшного в паритеті, зміна курсу на 5% – це ні про що", – говорить Фурса.

Що впливатиме на курс валют

На думку експертів Bank of America, зараз ринки оцінюють зниження вартості євро з 10-відсотковою ймовірністю. Й відбутися це може вже за пів року.

Олександр Хмелевський говорить, що до цього може призвести зниження облікової ставки ЄЦБ, яка зараз становить 4,5 %. Очікується, що зниження розпочнеться вже в червні. Щодо облікової ставки ФРС, то вона зараз становить 5,25 – 5,50 %. Проте, ФРС проявляє більшу стриманість, щодо зниження облікової ставки, ніж ЄЦБ.

Аналітики вважають, що в цьому році ставка ФРС знизиться на 0,5%, хоча ще нещодавно прогнозувалося зниження ставки на 0,75%. Показники інфляції в США залишаються нестабільними, за зниженням йде знову зростання. Тому ФРС не наважується розпочати зниження ставки Олександр Хмелевський Незалежний експерт, кандидат економічних наук

Він додає, якщо ЄЦБ буде знижувати ставку, а ФРС ні, то це призведе до зростання інтересу до інвестицій в доларах, при цьому курс долара буде зростати. На валютні курси впливатимуть й політичні події. Зокрема це вибори до Європарламенту та вибори президента та Конгресу США.

Борис Кушнірук, економіст, наголошує, що періодично в парі долар-євро спостерігається тенденція, коли одна валюта зміцнюється, а інша стає дешевшою. Це залежить в першу чергу від монетарної політики ЄЦБ та ФРС. Підтримання дорогого долара, з високими процентними ставками, формує ситуацію, коли долар міцнішає. І навпаки, коли очікується, що ФРС буде пом'якшувати кредитну політику і процентні ставки будуть зменшуватися, то це призводить до посилення євро.

"Тут немає прямої релевантності – хто виграв, а хто програв від цього. Тому що зміцнення євро призводить до того, що товари, номіновані в євро, стають дорожчими, а товари, номіновані в доларі – дешевшими. Відповідно, вони більш конкурентні. А це суттєвий фактор, який призводить до того, що ніхто сильно не зацікавлений у зміцненні своєї валюти щодо іншої валюти", – говорить Кушнірук.

Експерт додає, що у центральних банків своя логіка й такі коливання у проміжку в півтора-два роки у них регулярні. Це плаваючий фактор, який не відчувають споживачі, але який суттєвий для виробників тих чи інших товарів.

Що буде з курсом долара та євро в Україні

Олександр Хмелевський каже, якщо курс євро та долара зрівняються на світових ринках, то це призведе до зрівняння, або максимального зближення курсів цих валют в Україні.

Борис Кушнірук говорить, що ми неофіційно прив'язані до долара, виходячи зі структури нашої торгівлі. У нас більший обсяг зовнішньої торгівлі ведеться в доларах. Відповідно, ми рахуємо гривню до долара, а євро у нас не відв'язане від долара.

Коли євро по відношенню до долара зростає, або знижується на світових ринках, воно відповідно корелюється і зростанням чи здешевшанням євро по відношенню до гривні. Цей перерахунок йде через долар

Зараз співвідношення 1 до 1,07, якщо буде 1 до 1, тоді це призведе до того, що євро в Україні теж ослабиться на той же відсоток, на який ослабиться і на зовнішніх ринках. Борис Кушнірук Економіст

Олександр Печерицин, директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку, зазначив, якщо така динаміка все-таки відбудеться, то тут для українського бізнесу буде переважно менш сприятлива ситуація, коли євро послабиться відносно долара.

Експерт каже, що сильний рух України до євроінтеграції зробив Європу нашим найбільшим торгівельним партнером як по експорту, так і по імпорту, особливо під час війни, коли частка ЄС у зовнішній торгівлі виросла до 50% і більше. Проте, не всі ці торгові операції з Європою відбуваються у євро. Це особливо спостерігається по експорту агропродукції, який відбувається в більшості у доларах США. Проте, значна частка імпорту з ЄС відбувається в євро.