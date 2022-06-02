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Глубоко разочарован поднятием ставки до 25%. Во время войны классические рецепты не работают
НБУ решил поднять учетную ставку сразу с 10% до 25%. Эксперты неоднозначно восприняли это известие. Приводим мнение члена Наблюдательного совета НБУ Виталия Шапрана на этот счет. Пять причин, по которым этот шаг правления Нацбанка вызывает разочарование.
1. Вряд ли такой шаг монетарных властей привлечет внимание инвесторов-нерезидентов на рынке ОВГЗ в долгосрочной перспективе. Синхронное снижение международных рейтингов Украины и СТОПы на инвестирование в страну, в которой идет война за независимость (хотя и успешная, но война) ясно демонстрируют, что не в доходности дело.
2. На рынке ОВГЗ оставалось много инвесторов, ссужавших средства государству через рынок ОВГЗ под более скромную ставку из-за того, что их спрос на ОВГЗ имел в определенной степени административную природу: это госбанки, банки, которые формировали резервы по кредитным операциям, страховщики, поддерживавшие качество и ликвидность собственных резервов, НПФ, инвестфонды и т.Д. Теперь все эти носители спроса будут заимствовать средства государству значительно дороже, поскольку между учетной ставкой и рынком ОВГЗ всегда была заметна корреляция. К сожалению, внутренний ресурс ограничен, возможно, удастся собрать за 2-3 недели дополнительных 50-100 млрд грн, но кардинально это ситуацию не изменит.
3. Из-за паузы в деловой активности в банковской системе и так накопилось достаточно ликвидности. Депозиты под 5-7% годовых в гривнах на 3-12 месяцев стали обычной практикой системы, и в таких условиях повышать ставку – значит провоцировать всплеск спроса на депозитные сертификаты НБУ, что тоже минус для прибыли НБУ. Поэтому по пунктам 1, 2 и 3 возникает логичный вопрос: мы открыли для финансовых посредников и спекулянтов доступ к увеличению расходов госбюджета, есть ли моральное право такое делать во время войны, в условиях, когда результат таких действий не гарантирован? Ответ очевиден.Подписывайтесь на наш Telegram канал
4. Да еще больше минус теперь для кредитования. Когда стоимость банковских ресурсов начинается с 25%, кредиты должны значительно подскочить в цене. Льготные программы кредитования не столь развиты, чтобы обеспечить отсутствие шока от роста ставок. В условиях, когда ВВП страны и так упадет на 20-25%, мы еще прибавляем удар по внутреннему кредитному ресурсу и способствуем еще большему снижению деловой активности. Понятно, что идея подкормить банки, которые к началу следующего квартала вынуждены будут начать показывать настоящие потери от войны, сама по себе привлекательна, но стоит ли это делать так откровенно и частично за счет государственного бюджета? Во время войны ответ на этот вопрос и вопрос из пункта 3 лучше поискать в правовых сетях определение термина «мародерство во время войны».
5. Поражает и та спешка, с которой принималось решение. Уже на 8 июня были назначены переговоры Росии и Турции по вопросам разблокирования черноморского бассейна для экспорта зерна, уже через неделю-две должен был пройти в Сенате законопроект 6390 о конфискации активов РФ в США в пользу Украины, да и лето – это пора, когда обычно рост цен на продовольствие сезонно притормаживает. Так что выбран странный тайминг для повышения ставки. Такое впечатление, что экономических рычагов в этом решении значительно меньше, чем скрытых политических.