Глубоко разочарован поднятием ставки до 25%. Во время войны классические рецепты не работают

НБУ решил поднять учетную ставку сразу с 10% до 25%. Эксперты неоднозначно восприняли это известие. Приводим мнение члена Наблюдательного совета НБУ Виталия Шапрана на этот счет. Пять причин, по которым этот шаг правления Нацбанка вызывает разочарование.

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1. Вряд ли такой шаг монетарных властей привлечет внимание инвесторов-нерезидентов на рынке ОВГЗ в долгосрочной перспективе. Синхронное снижение международных рейтингов Украины и СТОПы на инвестирование в страну, в которой идет война за независимость (хотя и успешная, но война) ясно демонстрируют, что не в доходности дело.

2. На рынке ОВГЗ оставалось много инвесторов, ссужавших средства государству через рынок ОВГЗ под более скромную ставку из-за того, что их спрос на ОВГЗ имел в определенной степени административную природу: это госбанки, банки, которые формировали резервы по кредитным операциям, страховщики, поддерживавшие качество и ликвидность собственных резервов, НПФ, инвестфонды и т.Д. Теперь все эти носители спроса будут заимствовать средства государству значительно дороже, поскольку между учетной ставкой и рынком ОВГЗ всегда была заметна корреляция. К сожалению, внутренний ресурс ограничен, возможно, удастся собрать за 2-3 недели дополнительных 50-100 млрд грн, но кардинально это ситуацию не изменит.

3. Из-за паузы в деловой активности в банковской системе и так накопилось достаточно ликвидности. Депозиты под 5-7% годовых в гривнах на 3-12 месяцев стали обычной практикой системы, и в таких условиях повышать ставку – значит провоцировать всплеск спроса на депозитные сертификаты НБУ, что тоже минус для прибыли НБУ. Поэтому по пунктам 1, 2 и 3 возникает логичный вопрос: мы открыли для финансовых посредников и спекулянтов доступ к увеличению расходов госбюджета, есть ли моральное право такое делать во время войны, в условиях, когда результат таких действий не гарантирован? Ответ очевиден.

4. Да еще больше минус теперь для кредитования. Когда стоимость банковских ресурсов начинается с 25%, кредиты должны значительно подскочить в цене. Льготные программы кредитования не столь развиты, чтобы обеспечить отсутствие шока от роста ставок. В условиях, когда ВВП страны и так упадет на 20-25%, мы еще прибавляем удар по внутреннему кредитному ресурсу и способствуем еще большему снижению деловой активности. Понятно, что идея подкормить банки, которые к началу следующего квартала вынуждены будут начать показывать настоящие потери от войны, сама по себе привлекательна, но стоит ли это делать так откровенно и частично за счет государственного бюджета? Во время войны ответ на этот вопрос и вопрос из пункта 3 лучше поискать в правовых сетях определение термина «мародерство во время войны».

5. Поражает и та спешка, с которой принималось решение. Уже на 8 июня были назначены переговоры Росии и Турции по вопросам разблокирования черноморского бассейна для экспорта зерна, уже через неделю-две должен был пройти в Сенате законопроект 6390 о конфискации активов РФ в США в пользу Украины, да и лето – это пора, когда обычно рост цен на продовольствие сезонно притормаживает. Так что выбран странный тайминг для повышения ставки. Такое впечатление, что экономических рычагов в этом решении значительно меньше, чем скрытых политических.