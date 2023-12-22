Города для людей. Как банки могут помочь построить города и общины

Полномасштабная война повлекла за собой существенные разрушения и потери во многих городах и селах Украины. Общины столкнулись с потребностью не только физического обновления, но и обновления приоритетов своего развития в новых условиях. Поэтому, несмотря на то, что война продолжается, восстановление инфраструктуры является первоочередным для городов и общин, пострадавших от российской агрессии.

Государственный Укрэксимбанк как банк-агент Правительства будет играть ключевую роль и должен амбиции стать опорным банком страны в работе с муниципалитетами. Кроме того, Банк приглашает на этот рынок другие банки и готов делиться своим опытом.

Потенциал малых общин

На сегодняшний день потенциал малых общин очень велик. За крупные города существует конкуренция банков, тогда как малые муниципалитеты как заемщики существенно не отличаются от большого города. В Укрэксимбанке есть реализованные проекты с малыми общинами даже в этом году и кейсы по кредитованию коммунальных предприятий, работающих в ОТГ, созданных на базе сел.

Надежность МКС сектора подтверждает и то, что во время войны многие общины погасили кредиты. Кредитный портфель Банка в муниципально-коммунальном секторе снизился в 2,5 раза. Кроме того, финансовая состоятельность городов не ухудшилась и учитывая географический фактор. Досрочно гасили кредиты даже общины в центральной части Украины, в южной и ближе к Востоку.

Банк, меняющий правила на рынке

Укрэксимбанк не только кредитует, но и изменяет правила на рынке. Банк участвовал в разработке изменений в Бюджетный кодекс, которые разрешили заимствование для областей. Кроме этого, инициировал изменения в Бюджетный кодекс по кредитованию ОТГ, а также изменения в программу 5–7–9 для коммунальных предприятий.

С 1 января 2024 г. вступают изменения в Бюджетный кодекс, благодаря которым сельские и поселковые территориальные общины смогут получать кредиты напрямую, а не только через свои коммунальные предприятия.

Кроме того, Эксим хочет создать площадку, через которую международные финансовые организации будут кредитовать общины.

Банк готов учить муниципалитеты и другие финансовые учреждения и предлагать им готовые решения, чтобы они на опыте других быстрее и проще реализовывали свои проекты.

Условия финансирования для городов

Приоритетными проектами городов и общин для банковского кредитования модернизация энергоэффективности оборудования на коммунальных предприятиях, замена и восстановление транспортного парка, сервисной техники. Укрэксимбанк также финансирует строительство укрытий, модернизацию и утепление коммунальных объектов, инфраструктурные проекты.

Укрэксимбанк работает со средствами международных финансовых организаций. МФО обычно реализуют проекты с условно большими чеками, от 5–10 млн евро. Из сотен муниципалитетов в Украине кредиты МФО доступны десятке. Укрэксимбанк работает с самым широким на рынке кругом МФО над тем, чтобы последние предоставляли свой кредитный ресурс нам, а Укрэксимбанк с использованием ресурса, правил и подходов к ESG — экологическим и социальным требованиям — дойдет до меньших городов.

Война аппетиты некоторых МФО снизила, но Банк договорился о кредите от ЕБРР на 50 млн евро для финансирования предприятий и муниципалитетов, пострадавших от войны. По этой программе Банк кредитует сроком до пяти лет под 6–7 %.

Кроме того, банк финансирует города в гривне, причем ставка по кредитам постоянно снижается на фоне понижения ставки НБУ.

Сегодня коммунальные предприятия имеют эффективную ставку на условиях программы «5–7–9» и «Доступный финансовый лизинг 5–7–9» %», что существенно увеличивает их возможность обслуживать заимствования. Преимущественно они берут инвестиционные кредиты на приобретение оборудования, замену старой техники, выведенной из эксплуатации или переданной на военные нужды. Спрос на кредиты «5–7–9 %» огромен. В Банке на рассмотрении 50–60 проектов более чем на 500 млн грн.

Поэтому сегодня для быстрой реализации масштабных проектов по восстановлению и восстановлению городам и общинам не нужно ожидать дешевых иностранных кредитов или крупных грантов, а привлекать финансирование от банков.

Для развития этого сектора Укрэксимбанк создал учебную площадку – Платформу «Города для людей» для финансовых и проектных команд общин (на базе Банка с привлечением представителей Министерства финансов, МФО и т.п.), чтобы специалисты на местах четко понимали алгоритмы работы финансовых продуктов.

Государственный Укрэксимбанк и дальше будет продолжать быть надежным финансовым плечом государства для восстановления страны, возвращения украинцев домой и благосостояния наших общин!