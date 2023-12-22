Міста для людей. Як банки можуть допомогти відбудувати міста та громади

Повномасштабна війна спричинила суттєві руйнування і втрати в багатьох містах і селах України. Громади зіштовхнулися з потребою не лише фізичного відновлення, але й оновлення пріоритетів свого розвитку в нових умовах. Тому, попри те, що війна триває, відновлення інфраструктури є першочерговим для міст та громад, що постраждали від російської агресії.

Державний Укрексімбанк, як банк-агент Уряду, відіграватиме ключову роль і має амбіції стати опорним банком країни в роботі з муніципалітетами. Крім того, Банк запрошує на цей ринок інші банки та готовий ділитися своїм досвідом.

Потенціал малих громад

На сьогодні потенціал малих громад дуже великий. За великі міста існує конкуренція банків, тоді як малі муніципалітети, як позичальники, суттєво не відрізняються від великого міста. В Укрексімбанку є реалізовані проєкти з малими громадами навіть цього року й кейси з кредитування комунальних підприємств, які працюють в ОТГ, створених на базі сіл.

Надійність МКС сектору підтверджує і те, що під час війни багато громад погасили кредити. Кредитний портфель Банку в муніципально-комунальному секторі зменшився у 2,5 раза. Крім того, фінансова спроможність міст не погіршилась і з огляду на географічний чинник. Достроково гасили кредити навіть громади в центральній частині України, у південній і ближче до Сходу.

Банк, який змінює правила на ринку

Укрексімбанк не тільки кредитує, а і змінює правила на ринку. Банк брав участь у розробці змін до Бюджетного кодексу, які дозволили запозичення для областей. Окрім цього ініціював зміни до Бюджетного кодексу з кредитування ОТГ, а також зміни в програму 5–7–9 для комунальних підприємств.

З 1 січня 2024 року вступають зміни до Бюджетного кодексу, завдяки яким сільські та селищні територіальні громади зможуть отримувати кредити напряму, а не тільки через свої комунальні підприємства.

Крім того, Ексім хоче створити майданчик, через який міжнародні фінансові організації будуть кредитувати громади.

Банк готовий вчити муніципалітети та інші фінансові установи та пропонувати їм готові рішення, щоб вони на досвіді інших швидше та простіше реалізовували свої проєкти.

Умови фінансування для міст

Пріоритетними проєктами міст і громад для банківського кредитування є модернізація енергоефективності обладнання на комунальних підприємствах, заміна і відновлення транспортного парку, сервісної техніки. Укрексімбанк фінансує також будівництво укриттів, модернізацію та утеплення комунальних об’єктів, інфраструктурні проєкти.

Укрексімбанк працює з коштами міжнародних фінансових організацій. МФО, зазвичай, реалізують проєкти з умовно великими чеками, від 5–10 млн євро. Із сотень муніципалітетів в Україні кредити МФО доступні десятці. Укрексімбанк працює з найширшим на ринку колом МФО над тим, щоб останні надавали свій кредитний ресурс нам, а Укрексімбанк із використанням ресурсу, правил та підходів до ESG — екологічних і соціальних вимог — дійде до менших міст.

Війна апетити певних МФО знизила, але Банк домовився про кредит від ЄБРР на 50 млн євро для фінансування підприємств і муніципалітетів, постраждалих від війни. За цією програмою Банк кредитує на термін до п’яти років під 6–7 %.

Крім того, банк фінансує міста в гривні, при чому ставка за кредитами постійно знижується на фоні зниження ставки НБУ.

Сьогодні комунальні підприємства мають ефективну ставку на умовах програми «5–7–9» та «Доступний фінансовий лізинг 5–7–9 %», що суттєво збільшує їхню можливість обслуговувати запозичення. Переважно вони беруть інвестиційні кредити на придбання обладнання, на заміну старої техніки, виведеної з експлуатації чи переданої на військові потреби. Попит на кредити «5–7–9 %» величезний. У Банку на розгляді 50–60 проєктів на понад 500 млн грн.

Тому сьогодні для швидкої реалізації масштабних проєктів із відновлення та відбудови містам та громадам не потрібно очікувати на дешеві іноземні кредити чи великі гранти, а залучати фінансування від банків.

Для розвитку цього сектору Укрексімбанк створив навчальний майданчик — Платформу «Міста для людей» для фінансових та проєктних команд громад (на базі Банку із залученням представників Міністерства фінансів, МФО тощо), щоб спеціалісти на місцях чітко розуміли алгоритми роботи фінансових продуктів.

Державний Укрексімбанк і надалі продовжуватиме бути надійним фінансовим плечем держави для відновлення країни, повернення українців додому й добробуту наших громад!