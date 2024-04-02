Инновации, традиции и простота – рассматриваем потребительские кредиты от Sense Bank

Потребительское кредитование – одна из самых популярных услуг не только среди банков, но вообще во всем финансовом секторе. Как и большинству товаров или услуг – этому тоже присуща некоторая сезонность.

Традиционно весной спрос на потребительское кредитование растет. Люди покупают товары и услуги, начинают делать ранее запланированные ремонты, обновляют мебель, вещи и планируют очень много разных приобретений. Если на все запланированное не хватает средств, тогда люди обращаются в банки за кредитом.

Сегодня на отечественном рынке потребительского кредитования наблюдается конкуренция за хорошего клиента. Для успеха среди клиентов мало предложить хорошие, «вкусные», условия займа. Следует добавить простоту оформления, максимальную лояльность для клиента и разнообразие предложений. Клиентам важно иметь выбор, чтобы воспользоваться наилучшим предложением.

Именно ввиду изложенных обстоятельств Sense Bank постоянно работает над совершенствованием программ кредитования. Здесь следует отметить, что все кредитные продукты этого банка доступны в digital формате в приложении Sense SuperApp, где можно оформить кредитный продукт в несколько кликов.

«Самым популярным инструментом кредитования среди наших клиентов сейчас являются кредитные карты. В нашем банке представлен широкий ассортимент таких продуктов, каждый из которых имеет свои преимущества. Среди них можно встретить кредитные карты Red 2.0, «Хамелеон», а также партнерские варианты, например, кредитная карта «Выгода» с Эпицентром и недавно запущенная кредитная карта «АТБ», совместно с сетью супермаркетов АТБ. Все эти продукты сочетают легкость в открытии и выгодные условия обслуживания», - отмечает Инна Тютюн, член правления Sense Bank.

Инна Тютюн, член правления Sense Bank

По словам госпожи Тютюн в условиях постоянной борьбы за клиентов побеждает тот – кто предлагает самое выгодное и простое решение: «Конкуренция постоянно стимулирует рынок к развитию. Уже сейчас у наших клиентов есть возможность оформить потребительские кредиты в онлайн формате. Также мы работаем над оптимизацией и упрощением процедуры оформления ссуды».

Помимо кредитных карт у финучреждения присутствуют и другие инструменты кредитования и здесь ассортимент действительно широк. Разберемся с каждым предложением поочередно.

Кредит наличными – традиционный метод получения ссуды для потребительских нужд. Соответственно и решение этой потребности в этом случае очень простое – клиент Sense Bank, имеющий кредитное предложение «Кредит онлайн», выбирает сумму и срок кредитования, подписывает онлайн договор в приложении Sense SuperApp и получает деньги на свою карту.

Кроме онлайн формата финучреждение сохранило и традиционные пути предоставления ссуд, такие как оформление кредита в отделении банка или контактного центра по телефону 0 800 50 35 30

«Легкая рассрочка» – это один из самых традиционных кредитов. У Sense Bank этот вид ссуды упростили максимально.

«И снова я возвращаюсь к ранее сказанному тезису: в борьбе за клиента побеждает, среди прочего, самая простая процедура получения ссуды. На примере кредита «Легкая рассрочка» – это максимально упрощенный для клиентов нашего банка продукт рассчитанный на три шага: выберите нужный вам товар в одном из более 40 магазинов-партнеров Sense Bank; убедитесь, что выбранный товар доступен для покупки по программе «Легкая рассрочка», сделать это можно как на сайте, так и в автономном режиме – спросив у продавца-консультанта; подтвердит решение воспользоваться рассрочкой, прислав сообщение», - продолжает Инна Тютюн.

Кредит на товары и услуги – это, наверное, один из самых популярных кредитов на приобретение бытовых товаров, который можно оформить как непосредственно, в магазине-партнере так и в интернет-магазинах на сайте – партнеров Sense Bank.

Ведь для его оформления необходимо осуществить всего три шага: выбрать нужный товар и продукт с комфортным платежом, подписать договор и получить свой товар.

Кроме того, в этом продукте доступна опция включения дополнительных услуг в сумму кредита: доставка, сервис или дополнительная страховка – все это может быть уплачено за счет кредита.

Это далеко не все преимущества потребительских кредитов от Sense Bank. Там и льготные периоды, и процентные ставки от 0,01% и удобное дистанционное оформление, еще – бесчисленное количество преимуществ, которые позволили этому банку получить призовые места в рейтинге «ТопФинанс-2024. Лучшие банки Украины 2024 года по версии Delo.ua» сразу в трех номинациях:

Лучшие условия для депозитов;

Лучший онлайн банкинг;

Лучшие условия потребительского кредитования.

В самом банке не собираются останавливаться на достигнутых результатах:

«Получать награды – всегда приятно. Мы очень благодарны организаторам и всем причастным к этой церемонии. Однако самая главная награда для Sense Bank – это высокая оценка наших клиентов. Именно для них мы работаем, становимся лучше и развиваемся», - подытожила Инна Тютюн.