Інновації, традиції та простота - розглядаємо споживчі кредити від Sense Bank

Споживче кредитування – одна з найпопулярніших послуг не тільки серед банків, а й взагалі у всьому фінансовому секторі. Як і більшості товарів чи послуг – цій теж притаманна деяка сезонність.

Традиційно, навесні, попит на споживче кредитування зростає. Люди купують товари та послуги, починають робити раніше заплановані ремонти, оновлюють меблі, речі та планують ще дуже багато різних придбань. Якщо на все заплановане не вистачає коштів, і тоді люди звертаються до банків за кредитом.

Сьогодні на вітчизняному ринку споживчого кредитування спостерігається конкуренція за хорошого клієнта. Для успіху серед клієнтів мало запропонувати хороші, «смачні», умови позики. Треба додати простоту оформлення, максимальну лояльність для клієнта та різноманіття пропозицій. Клієнтам важливо мати вибір, щоб скористатись найкращою пропозицією.

Саме зважаючи на викладені обставини Sense Bank постійно працює над вдосконаленням програм кредитування. Тут варто зауважити, що всі кредитні продукти цього банку доступні у digital форматі у додатку Sense SuperApp, де можна оформити кредитний продукт в кілька кліків.

«Найпопулярнішим інструментом кредитування серед наших клієнтів наразі є кредитні картки. У нашому банку представлений широкий асортимент таких продуктів, кожен із них має свої переваги. Серед них можна зустріти кредитні картки Red 2.0, «Хамелеон», а також партнерські варіанти, наприклад, кредитна картка «Вигода» з Епіцентром та недавно запущена кредитна картка «АТБ», спільно з мережею супермаркетів АТБ. Всі ці продукти поєднує легкість у відкритті та вигідні умови обслуговування», - зазначає Інна Тютюн, членкиня правління Sense Bank.

Інна Тютюн, членкиня правління Sense Bank

За словами пані Тютюн в умовах постійної боротьби за клієнтів перемагає той – хто пропонує найвигідніше та найпростіше рішення: «Конкуренція постійно стимулює ринок до розвитку. Вже зараз наші клієнти мають можливість оформити споживчі кредити в онлайн форматі. Також ми працюємо над оптимізацією та спрощенням процедури оформлення позики».

Крім кредитних карток у фінустанові присутні й інші інструменти кредитування і тут асортимент дійсно широкий. Розберемось з кожною пропозицією по черзі.

Кредит готівкою – традиційний метод отримання позики для споживчих потреб. Відповідно й рішення цієї потреби у цьому випадку дуже просте – клієнт Sense Bank, який має кредитну пропозицію «Кредит онлайн» обирає суму та термін кредитування, підписує онлайн договір у застосунку Sense SuperApp та отримує гроші на свою карту.

Крім онлайн формату фінустанова зберегла і традиційні шляхи надання позик, такі як оформлення кредиту у відділенні банку або контактного центру за телефоном 0 800 50 35 30

«Легка розстрочка» - це один з найтрадиційніших кредитів. У Sense Bank цей вид позики спростили максимально.

«І знову я повертаюсь до раніше сказаної тези: у боротьбі за клієнта перемагає, серед іншого, найпростіша процедура отримання позики. На прикладі кредиту «Легка розстрочка» - це максимально спрощений для клієнтів нашого банку продукт розрахований на три кроки: виберіть потрібний вам товар в одному з понад 40 магазинів-партнерів Sense Bank; переконайтесь, що обраний товар доступний для покупки за програмою «Легка розстрочка», зробити це можна як на сайті, так і офлайн – запитавши у продавця-консультанта; підтвердить рішення скористатись розстрочкою надіславши повідомлення», - продовжує Інна Тютюн.

Кредит на товари та послуги це, напевно, один з найпопулярніших кредитів на придбання побутових товарів, який можливо оформити як безпосередньо, в магазині-партнері так в інтернет-магазинах на сайті – партнерів Sense Bank.

Адже для його оформлення потрібно здійснити всього три кроки: обрати потрібний товар та продукт з комфортним платежем, підписати договір і отримати свій товар.

Крім того у цьому продукті доступна опція включення додаткових послуг до суми кредиту: доставка, сервіс чи додаткова страховка – все це може бути сплачено коштом кредиту.

Це далеко не всі переваги споживчих кредитів від Sense Bank. Там і пільгові періоди, і відсоткові ставки від 0,01% і зручне дистанційне оформлення, ще - незліченна кількість переваг, які дозволили цьому банку здобути призові місця у рейтингу «ТопФінанс-2024. Найкращі банки України 2024 за версією Delo.ua» одразу у трьох номінаціях:

Найкращі умови для депозитів;

Найкращий онлайн банкінг;

Найкращі умови споживчого кредитування.

У самому банку не збираються зупинятись на досягнутих результатах:

«Отримувати нагороди – завжди приємно. Ми надзвичайно вдячні організаторам та всім причетним до цієї церемонії. Проте найголовніша нагорода для Sense Bank – це висока оцінка наших клієнтів. Саме для них ми працюємо, стаємо краще та розвиваємось», - підсумувала Інна Тютюн.