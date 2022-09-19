Как принимать платежи с помощью крипто эквайринга

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В наше время многие владельцы бизнесов думают о том, чтобы предоставить своим клиентам возможность оплачивать товары криптовалютой. В статье мы хотим рассказать вам о популярном способе приема криптоплатежей — крипто эквайринге и том, как его настроить.

Что такое крипто эквайринг?

Крипто эквайринг работает по принципу банковского эквайринга, но принимает криптовалюту, а не фиатные средства. Больше отличий практически нет, и кроме того, работать с крипто эквайрингом так же просто, как и с обычным:

в качестве способа оплаты товара или услуги на вашем сайте клиент выбирает оплату криптовалютой, а также определяется с той криптовалютой, которой он хочет платить;

затем клиент получает адрес криптокошелька, на который ему нужно перевести средства и совершает перевод;

оплата производится после нескольких подтверждений сети в течение 10-20 минут.

Как подключить крипто эквайринг?

В качестве примера подключения крипто эквайринга мы рассмотрим сервис CryptoCloud:

Чтобы подключиться к этому крипто эквайрингу, необходимо:

Завести аккаунт в системе эквайринга — для этого вам понадобится только адрес вашей электронной почты.

Добавить проект в систему — в личном кабинете нужно заполнить некоторую базовую информацию о вашем проекте.

Выбрать способ подключения — через готовый модуль для вашей CMS-системы или с помощью структурированного API.

Кроме такой простой интеграции криптопроцессинг CryptoCloud предлагает следующие плюсы:

полное отсутствие комиссий за транзакции;

денежные средства можно вывести с сервиса меньше, чем за полчаса;

вы можете самостоятельно выставить счет клиенту;

понятная страница чекаута;

мы шифруем все поступающие к нам данные — пользоваться сервисом абсолютно безопасно;

сервис постоянно обновляется и совершенствуется, для того, чтобы оставаться лучшим способом приема криптовалют;

специалисты службы поддержки всегда готовы ответить на ваши вопросы.

Чтобы вашим клиентам было удобно покупать криптовалюту, не выходя из платежного окна, мы предоставляем возможность купить криптовалюту прямо с банковской карты. Для этого нужно подключить специальный виджет.

Есть ли требования для подключения крипто эквайринга?

CryptoCloud подходит для любого законного вида бизнеса, независимо от специфики, однако нам потребуется краткая информация о проекте. Это не процедура KYC, а простое заполнение анкеты со ссылками на ваш сайт и страницу оплаты.

Так как мы не являемся банком или электронным кошельком, а представляем собой техническую платформу B2B-сектора, мы никогда не замораживаем средства наших пользователей, поэтому вам не стоит бояться чарджбеков и диспутов.

Пользование сервисом абсолютно бесплатно — единственный минимальный вид комиссии от CryptoCloud берется за вывод средств, и составляет от 1 процента.

Бесплатно подключить крипто эквайринг

Крипто эквайринг помогает быстро и эффективно принимать платежи со всего мира, без рисков заморозки средств и больших комиссий.

C ним вы точно поднимете ваш бизнес на новый уровень и улучшите финансовые показатели. А чтобы ознакомится с крипто эквайрингом поближе — переходите на сайт cryptocloud.plus.