Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Advertorial Advertorial
Категорія
Фінанси
Дата публікації

Як приймати платежі за допомогою крипто еквайрингу

Як приймати платежі за допомогою крипто еквайрингу
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

У наш час багато власників бізнесів думають про те, щоб надати своїм клієнтам можливість оплачувати товари криптовалютою. У цій публікації  ми хочемо розповісти вам про популярний спосіб прийому криптоплатежів — крипто еквайринг і те, як його налаштувати.  

Що таке крипто-еквайринг?

Крипто-еквайринг працює за принципом банківського еквайрингу, але приймає криптовалюту, а не фіатні кошти. Більше відмінностей практично немає, і крім того, працювати з крипто еквайрінгом так само просто, як і зі звичайним:

  • як спосіб оплати товару чи послуги на вашому сайті клієнт вибирає оплату криптовалютою, а також визначається з тією криптовалютою, якою він хоче платити;
  • потім клієнт отримує адресу криптогаманця, на яку йому потрібно переказати кошти та здійснює переказ;
  • оплата провадиться після кількох підтверджень мережі протягом 10-20 хвилин.

Як підключити крипто еквайринг?

Як приклад підключення крипто еквайрингу ми розглянемо сервіс CryptoCloud:

Щоб підключитися до цього крипто еквайрингу, необхідно:

  • Завести обліковий запис у системі еквайрингу — для цього вам знадобиться лише адреса вашої електронної пошти.
  • Додати проект у систему - в особистому кабінеті потрібно заповнити деяку базову інформацію про ваш проект.
  • Вибрати спосіб підключення через готовий модуль для вашої CMS-системи або за допомогою структурованого API.  
Фото 2 — Як приймати платежі за допомогою крипто еквайрингу

Крім такої простої інтеграції, криптопроцесинг CryptoCloud пропонує наступні плюси:

  • повна відсутність комісій за транзакції;  
  • кошти можна вивести із сервісу менше, ніж півгодини;
  • Ви можете самостійно виставити рахунок клієнту;
  • зрозуміла сторінка чекауту;
  • ми шифруємо всі дані, що надходять до нас, — користуватися сервісом абсолютно безпечно;
  • сервіс постійно оновлюється і вдосконалюється, щоб залишатися кращим способом прийому криптовалют;
  • спеціалісти служби підтримки завжди готові відповісти на ваші запитання.

Щоб вашим клієнтам було зручно купувати криптовалюту, не виходячи з платіжного вікна, ми надаємо можливість купити криптовалюту прямо з банківської картки. Для цього потрібно підключити спеціальний віджет.  

Чи є вимоги до підключення крипто еквайрингу?

CryptoCloud підходить для будь-якого законного виду бізнесу, незалежно від специфіки, проте нам потрібна коротка інформація про проект. Це не процедура KYC, а просте заповнення анкети з посиланнями на ваш сайт та сторінку оплати.  

Так як ми не є банком або електронним гаманцем, а є технічною платформою B2B-сектору, ми ніколи не заморожуємо кошти наших користувачів, тому вам не варто боятися чарджбеків і диспутів.  

Користування сервісом абсолютно безкоштовно — єдиний мінімальний вид комісії від CryptoCloud береться за виведення коштів і становить від 1%.  

Безкоштовно підключити крипто еквайринг

Крипто еквайринг допомагає швидко та ефективно приймати платежі з усього світу , без ризиків заморожування коштів та великих комісій.  

З ним ви точно піднімете ваш бізнес на новий рівень та покращите фінансові показники. А щоб ознайомитися з крипто еквайрінгом ближче - переходьте на сайт cryptocloud.plus.  