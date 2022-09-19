Як приймати платежі за допомогою крипто еквайрингу

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У наш час багато власників бізнесів думають про те, щоб надати своїм клієнтам можливість оплачувати товари криптовалютою. У цій публікації ми хочемо розповісти вам про популярний спосіб прийому криптоплатежів — крипто еквайринг і те, як його налаштувати.

Що таке крипто-еквайринг?

Крипто-еквайринг працює за принципом банківського еквайрингу, але приймає криптовалюту, а не фіатні кошти. Більше відмінностей практично немає, і крім того, працювати з крипто еквайрінгом так само просто, як і зі звичайним:

як спосіб оплати товару чи послуги на вашому сайті клієнт вибирає оплату криптовалютою, а також визначається з тією криптовалютою, якою він хоче платити;

потім клієнт отримує адресу криптогаманця, на яку йому потрібно переказати кошти та здійснює переказ;

оплата провадиться після кількох підтверджень мережі протягом 10-20 хвилин.

Як підключити крипто еквайринг?

Як приклад підключення крипто еквайрингу ми розглянемо сервіс CryptoCloud:

Щоб підключитися до цього крипто еквайрингу, необхідно:

Завести обліковий запис у системі еквайрингу — для цього вам знадобиться лише адреса вашої електронної пошти.

Додати проект у систему - в особистому кабінеті потрібно заповнити деяку базову інформацію про ваш проект.

Вибрати спосіб підключення через готовий модуль для вашої CMS-системи або за допомогою структурованого API.

Крім такої простої інтеграції, криптопроцесинг CryptoCloud пропонує наступні плюси:

повна відсутність комісій за транзакції;

кошти можна вивести із сервісу менше, ніж півгодини;

Ви можете самостійно виставити рахунок клієнту;

зрозуміла сторінка чекауту;

ми шифруємо всі дані, що надходять до нас, — користуватися сервісом абсолютно безпечно;

сервіс постійно оновлюється і вдосконалюється, щоб залишатися кращим способом прийому криптовалют;

спеціалісти служби підтримки завжди готові відповісти на ваші запитання.

Щоб вашим клієнтам було зручно купувати криптовалюту, не виходячи з платіжного вікна, ми надаємо можливість купити криптовалюту прямо з банківської картки. Для цього потрібно підключити спеціальний віджет.

Чи є вимоги до підключення крипто еквайрингу?

CryptoCloud підходить для будь-якого законного виду бізнесу, незалежно від специфіки, проте нам потрібна коротка інформація про проект. Це не процедура KYC, а просте заповнення анкети з посиланнями на ваш сайт та сторінку оплати.

Так як ми не є банком або електронним гаманцем, а є технічною платформою B2B-сектору, ми ніколи не заморожуємо кошти наших користувачів, тому вам не варто боятися чарджбеків і диспутів.

Користування сервісом абсолютно безкоштовно — єдиний мінімальний вид комісії від CryptoCloud береться за виведення коштів і становить від 1%.

Безкоштовно підключити крипто еквайринг

Крипто еквайринг допомагає швидко та ефективно приймати платежі з усього світу , без ризиків заморожування коштів та великих комісій.

З ним ви точно піднімете ваш бізнес на новий рівень та покращите фінансові показники. А щоб ознайомитися з крипто еквайрінгом ближче - переходьте на сайт cryptocloud.plus.