Легально ли в Украине заниматься криптой?

Необходимость введения криптовалюты в пределы правового поля в Украине развивалась уже давно, что вылилось в регистрацию проекта Закона Украины «О виртуальных активах» №3637 от 11.06.2020. После двух попыток принятия Верховной Радой (второй раз после возвращения Президентом на доработку) 15 марта 2022 года глава государства все же подписал. Сейчас многие люди начали интересоваться, какая цена биткойна .

Однако подпись Президента не означает вступления в силу, поскольку этот момент привязан ко дню ратификации закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения операций с виртуальными активами. Соответствующий законопроект, получивший номер 7150, был зарегистрирован в Верховной Раде еще 13.03.2022, однако до его проработки депутаты пока не дошли. При этом вступление в силу и соответственно легализация криптовалюты в Украине планировалось на 1 октября 2022 года.

Что устанавливает закон о легализации криптовалюты в Украине?

Из-за того, что нет конкретного закона о легализации криптовалюты, украинское законодательство содержит положения и нормативы, касающиеся криптовалют и виртуальных активов. В Украине законно обменивать крипту и торговать ею. Обменники и торговые платформы должны отвечать определенным требованиям, регулирующим их деятельность. Власти изучили вопросы проведения Initial Coin Offerings (ICO) и возможности регулирования этого вида финансирования.

Законодательство приняло меры по предотвращению использования криптовалют для биллинговых операций и коррупции. Вопрос налогообложения криптовалют также являлся частью рассмотрения. Существуют определенные правила налогообложения при совершении операций с криптовалютами.

Что дает легализация криптовалюты в Украине?

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №3637 «О виртуальных активах» — это базовый документ, регулирующий обращение криптовалют и цифровых активов в Украине. Если криптовалюта будет полностью легализована, это приведет к таким изменениям, как:

развитие инноваций в сфере блокчейн-технологий и финансовых услуг – стимуляция разработок новых проектов и стартапов;

дополнительные налоговые поступления в государственный бюджет;

привлечение инвестиций — легализация может сделать Украину более привлекательной для инвесторов и инновационных компаний, желающих работать в сфере криптовалют и блокчейн-технологий;

интегрирование криптовалюты в финансовую систему - развитие новых финансовых продуктов и услуг.

Итак, легализация криптовалют создает законную и регулируемую основу для развития этого сектора и оказывает положительное влияние на экономику и инновации в Украине. Однако важно тщательно контролировать соблюдение регуляторными органами установленных требований и защищать потребителей и инвесторов.

Криптовалюта позволяет пользователям иметь полный контроль за своими финансами без посредников, таких как банки или другие финансовые учреждения. Ее использование поможет быстро и эффективно выполнять международные денежные переводы без необходимости пересечения границ и платы высоких комиссий. Это действенное средство сохранения стоимости в условиях высокой инфляции национальной валюты.

Украина активно развивает инфраструктуру для работы с блокчейном, в частности, обменники, кошельки и другие сервисы. Криптовалюта доступна всем, кто имеет интернет, независимо от места проживания или финансового статуса. Она базируется на блокчейн-технологии, стимулирующей инновации в различных сферах (финансы, логистика и услуги). Многие люди инвестируют в криптовалюты с надеждой на рост стоимости в будущем.