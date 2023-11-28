Чи легально в Україні займатися криптою?

Необхідність запровадження криптовалюти у межі правового поля в Україні розвивалася вже давно, що вилилося в реєстрацію проєкту Закону України «Про віртуальні активи» №3637 від 11.06.2020. Після двох спроб прийняття Верховною Радою (другий раз після повернення Президентом на доопрацювання) 15 березня 2022 року голова держави все ж таки його підписав. Зараз багато людей почали цікавитися, яка ціна біткойну.

Однак підпис Президента не означає набуття чинності, оскільки цей момент прив’язаний до дня ратифікації закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами. Відповідний законопроєкт, який отримав номер 7150, був зареєстрований у Верховній Раді ще 13.03.2022, проте до його опрацювання депутати поки не дійшли. При цьому набуття чинності й відповідно легалізація криптовалюти в Україні планувалися на 1 жовтня 2022 року.

Що встановлює закон про легалізацію криптовалюти в Україні?

Через те, що немає конкретного закону про легалізацію криптовалюти, українське законодавство містить положення та нормативи, які стосуються криптовалют та віртуальних активів. В Україні є законним обмінювати крипту та торгувати нею. Обмінники та торговельні платформи повинні відповідати певним вимогам, які регулюють їхню діяльність. Влада вивчила питання стосовно проведення Initial Coin Offerings (ICO) та можливості регулювання цього виду фінансування.

Законодавство вжило заходів щодо запобігання використанню криптовалют для білінгових операцій та корупції. Питання оподаткування криптовалют також було частиною розгляду. Існують певні правила щодо оподаткування під час здійснення операцій із криптовалютами.

Що дає легалізація криптовалюти в Україні?

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №3637 «Про віртуальні активи» — це базовий документ, який регулюватиме обіг криптовалют та цифрових активів в Україні. Якщо криптовалюта буде повністю легалізована, це призведе до таких змін, як:

розвиток інновацій у сфері блокчейн-технологій та фінансових послуг — стимуляція розробок нових проєктів та стартапів;

додаткові податкові надходження до державного бюджету;

залучення інвестицій — легалізація може зробити Україну більш привабливою для інвесторів та інноваційних компаній, які бажають працювати у сфері криптовалют та блокчейн-технологій;

інтегрування криптовалюти у фінансову систему — розвиток нових фінансових продуктів та послуг.

Отже, легалізація криптовалют створює законну та регульовану основу для розвитку цього сектора та має позитивний вплив на економіку та інновації в Україні. Однак важливо ретельно контролювати дотримання регуляторними органами встановлених вимог та надавати захист споживачам та інвесторам.

Криптовалюта дозволяє користувачам мати повний контроль над своїми фінансами без посередників, таких як банки чи інші фінансові установи. Її використання допоможе швидко та ефективно виконувати міжнародні грошові перекази без необхідності перетинати кордони та платити високі комісії. Це дієвий засіб збереження вартості в умовах високої інфляції національної валюти.

Україна активно розвиває інфраструктуру для роботи з блокчейном, зокрема обмінники, гаманці та інші сервіси. Криптовалюта доступна для всіх, хто має інтернет, незалежно від місця проживання чи фінансового статусу. Вона базується на блокчейн-технології, яка стимулює інновації в різних сферах (фінанси, логістика та послуги). Багато людей інвестують у криптовалюти з надією на зростання вартості в майбутньому.