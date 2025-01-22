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Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

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Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

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путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Лидеры платежных систем 2025: выбираем лучших

Лидеры платежных систем 2025: выбираем лучших

Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и бизнес-портал Delo.ua открывают ежегодное голосование за лучшие международные и украинские платежные системы.

Победители будут определены на основе онлайн голосования аудитории Delo.ua. Голосование будет проходить до 15 февраля 2025 года, в рамках которого будут определены лидеры платежных систем, работающих в Украине.

Победители рейтинга будут объявлены 26 февраля 2025 года на специальной церемонии награждения.

Вы можете проголосовать за трех номинантов

Номинант
1
MasterCard
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MasterCard
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2
NovaPay
Категория:
NovaPay
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3
PayPal
Категория:
PayPal
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4
Visa
Категория:
Visa
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5
TransferGo
Категория:
TransferGo
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6
Portmone
Категория:
Portmone
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7
Fondy
Категория:
Fondy
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8
UaPay
Категория:
UaPay
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9
Easy Pay
Категория:
Easy Pay
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10
Western Union
Категория:
Western Union
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11
iPay
Категория:
iPay
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12
MoneyGram
Категория:
MoneyGram
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13
PrivatMoney
Категория:
PrivatMoney
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Payoneer
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Payoneer
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Простір
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