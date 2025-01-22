Лидеры платежных систем 2025: выбираем лучших

Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и бизнес-портал Delo.ua открывают ежегодное голосование за лучшие международные и украинские платежные системы.

Победители будут определены на основе онлайн голосования аудитории Delo.ua. Голосование будет проходить до 15 февраля 2025 года, в рамках которого будут определены лидеры платежных систем, работающих в Украине.

Победители рейтинга будут объявлены 26 февраля 2025 года на специальной церемонии награждения.

Вы можете проголосовать за трех номинантов