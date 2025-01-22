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Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

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Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
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Є сенс 

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Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Лідери платіжних систем 2025: обираємо найкращих

Лідери платіжних систем 2025: обираємо найкращих

Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та бізнес-портал Delo.ua відкрили щорічне голосування за найкращі міжнародні та українські платіжні системи. 

Переможців буде визначено на основі онлайн голосування аудиторії Delo.ua. Голосування буде проходити до 15 лютого 2025 року, в межах якого буде визначено лідерів платіжних систем, які працюють в Україні. 

Переможців рейтингу буде оголошено 26 лютого 2025 року на спеціальній церемонії нагородження.  

Ви можете проголосувати за трьох номінантів

Номінант
1
NovaPay
Категорія:
NovaPay
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 6
2
MasterCard
Категорія:
MasterCard
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
3
PayPal
Категорія:
PayPal
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
4
Visa
Категорія:
Visa
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
5
TransferGo
Категорія:
TransferGo
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
6
Portmone
Категорія:
Portmone
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
7
Fondy
Категорія:
Fondy
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
8
UaPay
Категорія:
UaPay
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
9
Easy Pay
Категорія:
Easy Pay
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
10
Western Union
Категорія:
Western Union
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
11
iPay
Категорія:
iPay
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
12
MoneyGram
Категорія:
MoneyGram
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
13
PrivatMoney
Категорія:
PrivatMoney
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
14
Payoneer
Категорія:
Payoneer
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
15
Простір
Категорія:
Простір
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0