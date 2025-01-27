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Лучшие CFO 2025: определяем лидеров среди финансовых директоров украинских компаний

Лучшие CFO 2025: определяем лидеров среди финансовых директоров украинских компаний

Вы можете проголосовать за трех номинантов

Предложить нового учасника
Номинант
1
Инна Недоступ
Smart Holding
Инна Недоступ
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
2
Сергей Волков
Kernel
Сергей Волков
финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
3
Борис Долгушин
Киевстар
Борис Долгушин
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
4
Дмитрий Рыбальченко
Октава Капитал
Дмитрий Рыбальченко
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 1
5
Людмила Колисецкая
СК "Инго Украина"
Людмила Колисецкая
финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
6
Виталий Гайдученко
Тева в Украине
Виталий Гайдученко
финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
7
Евгений Чернов
Группа компаний BioNorma
Евгений Чернов
руководитель финансового отдела
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
8
Любовь Цымбал
Медицинская сеть "Добробут"
Любовь Цымбал
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
9
Юлия Селиверстова
СК Allianz Украина
Юлия Селиверстова
финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
10
Дмитрий Мирополец
Dolphi-Ukraine
Дмитрий Мирополец
финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
11
Юлия Пономаренко
AB InBev Efes
Юлия Пономаренко
финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
12
Елена Федотова
УСГ & Глобус
Елена Федотова
финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
13
Николай Кладиев
Ferrexpo
Николай Кладиев
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
14
Лилия Лиманская
Астарта-Киев
Лилия Лиманская
финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
15
Татьяна Муравьева
Оптимус агро
Татьяна Муравьева
директор финансового департамента
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
16
Артем Дубовецкий
Jooble
Артем Дубовецкий
finance director
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
17
Евгений Цыганков
HD-Group
Евгений Цыганков
финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
18
Руслан Какурин
Лемтранс
Руслан Какурин
финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
19
Игорь Параняк
Kormotech LLC
Игорь Параняк
СОО
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
20
Нина Колодий
Киевский КБК
Нина Колодий
финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
21
Руслан Андрийчук
MTI
Руслан Андрийчук
финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
22
Анна Ващенко
Аскания Групп
Анна Ващенко
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
23
Андрей Стыцюк
SoftServe
Андрей Стыцюк
Chief Operating Officer, Chief Finance Officer
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
24
Любовь Кабриц
DataArt
Любовь Кабриц
финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
25
Андрей Гутников
Imperial Tobacco
Андрей Гутников
директор департамента финансов
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
26
Дмитрий Грищенко
PepsiCo Ukraine
Дмитрий Грищенко
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
27
Николай Циркун
WOG
Николай Циркун
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
28
Роман Король
Ciklum
Роман Король
VP, Finance
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
29
Марина Пашкур
ЦУМ
Марина Пашкур
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
30
Андрей Оксенюк
DVL Group
Андрей Оксенюк
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
31
Леся Клименко
Сеть мультимаркетов "Аврора"
Леся Клименко
совладелец и финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
32
Денис Азаров
MacPaw
Денис Азаров
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
33
Лилия Воленко
РУШ (EVA)
Лилия Воленко
финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
34
Татьяна Грязнова
YASNO
Татьяна Грязнова
финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
35
Александр Ильин
UKRAVIT
Александр Ильин
финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
36
Юрий Кваша
СК "Универсальная"
Юрий Кваша
финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
37
Виктория Капелюшная
МХП
Виктория Капелюшная
заместитель председателя правления, финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
38
Дмитрий Буга
Корпорация "Оболонь"
Дмитрий Буга
финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
39
Ирина Нестеренко
Корпорация "Биосфера"
Ирина Нестеренко
Вице-президент по операционной деятельности
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
40
Ирина Кульгинская
Страховая группа ТАС
Ирина Кульгинская
заместитель Председателя Правления
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
41
Игорь Пархоменко
Pulse Ltd.
Игорь Пархоменко
finance director
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
42
Артем Резниченко
Global Spirits
Артем Резниченко
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
43
Кирилл Бондар
Unit.City
Кирилл Бондар
Partner, CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
44
Виталий Копич
Winner Group Ukraine
Виталий Копич
заместитель председателя Правления, финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
45
Анна Демченко
Дарница
Анна Демченко
финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
46
Алексей Прудкий
1+1 media
Алексей Прудкий
финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
47
Панина Марина
сеть супермаркетов VARUS
Панина Марина
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
48
Сергей Рожок
EPAM Systems
Сергей Рожок
Head of Finance and Business Operations Ukraine
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
49
Константин Школяренко
ПУМБ
Константин Школяренко
заместитель председателя правления, финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
50
Валентина Дячук
TEDIS Ukraine
Валентина Дячук
заместитель генерального директора по финансовым вопросам
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
51
Ирина Левковская
Rozetka-Evo
Ирина Левковская
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
52
Любомир Коцюмбас
Укртелеком
Любомир Коцюмбас
финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
53
Сергей Кузьменко
ИНТЕРПАЙП
Сергей Кузьменко
директор по экономике и финансам
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
54
Майя Василенко
IDS Borjomi Ukraine
Майя Василенко
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
55
Виктория Кострома
Fozzy Group
Виктория Кострома
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
56
Александр Богородов
McDonald's Ukraine
Александр Богородов
финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
57
Наталия Шевченко
Vodafone Украина
Наталия Шевченко
финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
58
Максим Палий
Укрпошта
Максим Палий
заместитель генерального директора по финансовым вопросам
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
59
Нина Орловская
Новус Украина
Нина Орловская
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
60
Юлия Данкова
Группа Метинвест
Юлия Данкова
финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
61
Андрей Ткаченко
Lactalis Ukraine
Андрей Ткаченко
CFO
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
62
Иван Капустин
Велта
Иван Капустин
финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
63
Корниш Рой Алан
Carlsberg Ukraine
Корниш Рой Алан
вице-президент по финансам
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
64
Павел Задорожный
"АрселорМиттал Кривой Рог"
Павел Задорожный
финансовый директор - главный бухгалтер
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
65
Сергей Пличко
Фармак
Сергей Пличко
директор по финансам
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
66
Игорь Кублицкий
Континентал Фармерз Групп
Игорь Кублицкий
финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
67
Наталья Уткина
Henkel
Наталья Уткина
finance director
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0
68
Владислав Лещий
Бритиш Американ Тобакко Украина
Владислав Лещий
финансовый директор
Завтра вы можете проголосовать еще раз 0