Найкращі CFO 2025: визначаємо лідерів серед фінансових директорів українських компаній
Журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» проводить свій традиційний рейтинг найкращих фінансових директорів найбільших компаній України.
Експертне журі та редколегія журналу визначать ТОП-30 найкращих фінансових директорів. Фіналісти рейтингу будуть опубліковані у наступному номері журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» на початку квітня 2025 року.
Результати онлайн-голосування не визначають переможців, але потрібні для встановлення рівня впізнаваності та популярності учасника рейтингу.
Ви можете проголосувати за трьох номінантів