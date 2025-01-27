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Найкращі CFO 2025: визначаємо лідерів серед фінансових директорів українських компаній

Найкращі CFO 2025: визначаємо лідерів серед фінансових директорів українських компаній

Журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» проводить свій традиційний рейтинг найкращих фінансових директорів найбільших компаній України.

Експертне журі та редколегія журналу визначать ТОП-30 найкращих фінансових директорів. Фіналісти рейтингу будуть опубліковані у наступному номері журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» на початку квітня 2025 року.

Результати онлайн-голосування не визначають переможців, але потрібні для встановлення рівня впізнаваності та популярності учасника рейтингу.  

Ви можете проголосувати за трьох номінантів

Запропонувати нового учасника
Номінант
1
Ніна Колодій
Київський КПК
Ніна Колодій
фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 11
2
Любов Цимбал
Медична мережа "Добробут"
Любов Цимбал
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 6
3
Рой Алан Корніш
Carlsberg Ukraine
Рой Алан Корніш
віцепрезидент з фінансів
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 5
4
Юлія Данкова
Група Метінвест
Юлія Данкова
фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
5
Андрій Гутніков
Imperial Tobacco
Андрій Гутніков
директор департаменту фінансів
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
6
Лілія Лиманська
Астарта-Київ
Лілія Лиманська
фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
7
Максим Палій
Укрпошта
Максим Палій
заступник генерального директора з фінансових питань
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
8
Сергій Волков
Kernel
Сергій Волков
фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
9
Інна Недоступ
Smart Holding
Інна Недоступ
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
10
Борис Долгушин
Київстар
Борис Долгушин
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
11
Вікторія Капелюшна
МХП
Вікторія Капелюшна
заступниця голови правління, фінансова директорка
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
12
Дмитро Рибальченко
Октава Капітал
Дмитро Рибальченко
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
13
Микола Циркун
WOG
Микола Циркун
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
14
Дмитро Грищенко
PepsiCo Ukraine
Дмитро Грищенко
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
15
Артем Дубовецький
Jooble
Артем Дубовецький
finance director
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
16
Тетяна Муравйова
Оптімус агро
Тетяна Муравйова
директор фінансового департаменту
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
17
Тетяна Грязнова
YASNO
Тетяна Грязнова
фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
18
Микола Кладієв
Ferrexpo
Микола Кладієв
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
19
Олена Федотова
УСГ & Глобус
Олена Федотова
фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
20
Лілія Воленко
РУШ (EVA)
Лілія Воленко
фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
21
Руслан Какурін
Лемтранс
Руслан Какурін
фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
22
Людмила Колісецька
СК "Інго Україна"
Людмила Колісецька
фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
23
Денис Азаров
MacPaw
Денис Азаров
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
24
Юлія Селіверстова
СК Allianz Україна
Юлія Селіверстова
фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
25
Андрій Оксенюк
DVL Group
Андрій Оксенюк
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
26
Леся Клименко
Мережа мультимаркетів "Аврора"
Леся Клименко
співвласник і фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
27
Євгеній Чернов
Група компаній BioNorma
Євгеній Чернов
керівник фінансового відділу
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
28
Віталій Гайдученко
Тева в Україні
Віталій Гайдученко
фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
29
Марина Пашкур
ЦУМ
Марина Пашкур
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
30
Юлія Пономаренко
AB InBev Efes
Юлія Пономаренко
фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
31
Євген Циганков
HD-Group
Євген Циганков
фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
32
Ігор Параняк
Kormotech LLC
Ігор Параняк
COO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
33
Ганна Ващенко
Асканія Груп
Ганна Ващенко
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
34
Андрій Стицюк
SoftServe
Андрій Стицюк
Chief Operating Officer, Chief Finance Officer
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
35
Любов Кабріц
DataArt
Любов Кабріц
фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
36
Роман Король
Ciklum
Роман Король
VP, Finance
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
37
Дмитро Мирополець
Dolphi-Ukraine
Дмитро Мирополець
фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
38
Юрій Кваша
СК "Універсальна"
Юрій Кваша
фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
39
Олександр Ільїн
UKRAVIT
Олександр Ільїн
фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
40
Ірина Левківська
Rozetka-Evo
Ірина Левківська
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
41
Ірина Нестеренко
Корпорація Біосфера
Ірина Нестеренко
Віце-президентка з операційної діяльності корпорації
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
42
Ірина Кульгінська
Страхова група ТАС
Ірина Кульгінська
заступниця Голови Правління
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
43
Ігор Пархоменко
Pulse Ltd
Ігор Пархоменко
finance director
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
44
Артем Резніченко
Global Spirits
Артем Резніченко
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
45
Кирило Бондар
Unit.City
Кирило Бондар
Partner, CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
46
Віталій Копич
Winner Group Ukraine
Віталій Копич
заступник голови Правління, фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
47
Ганна Демченко
Дарниця
Ганна Демченко
фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
48
Олексій Прудкий
1+1 media
Олексій Прудкий
фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
49
Марина Паніна
мережа супермаркетів VARUS
Марина Паніна
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
50
Сергій Рожок
EPAM Systems
Сергій Рожок
Head of Finance and Business Operations Ukraine
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
51
Костянтин Школяренко
ПУМБ
Костянтин Школяренко
заступник голови правління, фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
52
Валентина Дячук
TEDIS Ukraine
Валентина Дячук
заступниця генерального директора з фінансових питань
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
53
Дмитро Буга
Корпорація "Оболонь"
Дмитро Буга
фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
54
Руслан Андрійчук
MTI
Руслан Андрійчук
фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
55
Любомир Коцюмбас
Укртелеком
Любомир Коцюмбас
фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
56
Майя Василенко
IDS Borjomi Ukraine
Майя Василенко
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
57
Вікторія Кострома
Fozzy Group
Вікторія Кострома
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
58
Олександр Богородов
McDonald's Ukraine
Олександр Богородов
фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
59
Наталія Шевченко
Vodafone Україна
Наталія Шевченко
фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
60
Ніна Орловська
Новус Україна
Ніна Орловська
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
61
Андрій Ткаченко
Lactalis Ukraine
Андрій Ткаченко
CFO
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
62
Іван Капустін
Велта
Іван Капустін
фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
63
Павло Задорожний
"АрселорМіттал Кривий Ріг"
Павло Задорожний
фінансовий директор – головний бухгалтер
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
64
Сергій Плічко
Фармак
Сергій Плічко
директор з фінансів
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
65
Ігор Кублицький
Контінентал Фармерз Груп
Ігор Кублицький
фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
66
Наталія Уткіна
Henkel
Наталія Уткіна
finance director
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
67
Сергій Кузьменко
ІНТЕРПАЙП
Сергій Кузьменко
директор з економіки та фінансів
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
68
Владислав Лещій
Бритіш Американ Тобакко Україна
Владислав Лещій
фінансовий директор
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0