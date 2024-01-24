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Лучшие страховые компании Украины 2024: голосование

Лучшие страховые компании Украины 2024: голосование

Бізнес-портал Delo.ua та журнал TOP-100: Рейтинги найбільших" проводять щорічне онлайн-голосування за найкращі українські страхові компанії. Топ-10 фінустанов з кожної номінації, що наберуть найбільше ваших голосів, будуть оцінюватися експертним журі та боротися за звання "Лідер страхового ринку"! Голосування триватиме до 15 лютого.

З усіх питань та пропозицій, будь ласка, звертайтеся на [email protected]

Вы можете проголосовать за трех номинантов в номинации

Номинация №1 "Автостраховик року в Каско" Номинация №2 "Автостраховик року з Автоцивілки" Номинация №3 "Страховик року у агро" Номинация №4 "Лідер медичного страхування" Номинация №5 "Лідер зі страхування воєнних ризиків" Номинация №6 "Страховик року у страхуванні життя" Номинация №7 "Найкращий клієнтський сервіс та врегулювання збитків" Номинация №8 "Найкращий корпоративний страховий партнер"
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