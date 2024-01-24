Лучшие страховые компании Украины 2024: голосование

Бізнес-портал Delo.ua та журнал TOP-100: Рейтинги найбільших" проводять щорічне онлайн-голосування за найкращі українські страхові компанії. Топ-10 фінустанов з кожної номінації, що наберуть найбільше ваших голосів, будуть оцінюватися експертним журі та боротися за звання "Лідер страхового ринку"! Голосування триватиме до 15 лютого.

З усіх питань та пропозицій, будь ласка, звертайтеся на [email protected]

Вы можете проголосовать за трех номинантов в номинации