Лучшие страховые компании Украины 2024: голосование
Бізнес-портал Delo.ua та журнал TOP-100: Рейтинги найбільших" проводять щорічне онлайн-голосування за найкращі українські страхові компанії. Топ-10 фінустанов з кожної номінації, що наберуть найбільше ваших голосів, будуть оцінюватися експертним журі та боротися за звання "Лідер страхового ринку"! Голосування триватиме до 15 лютого.
З усіх питань та пропозицій, будь ласка, звертайтеся на [email protected]
Вы можете проголосовать за трех номинантов в номинацииНоминация №1 "Автостраховик року в Каско" Номинация №2 "Автостраховик року з Автоцивілки" Номинация №3 "Страховик року у агро" Номинация №4 "Лідер медичного страхування" Номинация №5 "Лідер зі страхування воєнних ризиків" Номинация №6 "Страховик року у страхуванні життя" Номинация №7 "Найкращий клієнтський сервіс та врегулювання збитків" Номинация №8 "Найкращий корпоративний страховий партнер"