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Найкращі страхові компанії України 2024: голосування

Найкращі страхові компанії України 2024: голосування

За даними НБУ страхові компанії України в січні-вересні 2023 року зібрали чисті премії на суму 33,438 млрд грн, що на 28,6% більше, ніж за аналогічний період 2022 року! Це свідчення того, що попри війну та спричинені нею складнощі у економіці країни бізнес працює, а страхова галузь продовжує активно надавати свої послуги та розвиватися.

Страховики справді допомагають клієнтам у цей складний час! СК в січні-вересні виплатили своїм клієнтам 11,923 млрд грн чистих страхових виплат, а це на 38,1% більше ніж за 9 місяців 2022 року. 

Бізнес-портал Delo.ua та журнал TOP-100: Рейтинги найбільших" не можуть оминути такі явища на фінансовому ринку і пропонують увазі читачів щорічний рейтинг страхових компаній.

Спільно з вами ми визначимо найкращі страхові компанії у таких сегментах як КАСКО, "Автоцивілка", ДМС, страхування аграріїв, страхування життя, а також у таких нових для України напрямках як страхування воєнних ризиків!

Нижче вашій увазі представлено щорічне онлайн-голосування за найкращі українські страхові компанії.

  • На першому етапі за підсумками онлайн голосування буде визначено Топ-10 фінустанов у кожній з представлений номінації. 
  • На другому експертне журі визначить ТОП-3 найкращих страховиків у кожному сегменті страхового ринку - ці компанії стануть переможцями й отримають звання "Лідер страхового ринку" за версією Delo.ua та журналу TOP-100: Рейтинги найбільших"!

Голосування триватиме до 15 лютого.

З усіх питань та пропозицій, будь ласка, звертайтеся на [email protected]

Ви можете проголосувати за трьох номінантів у номінації

Номінація №1 "Автостраховик року в Каско" Номінація №2 "Автостраховик року з Автоцивілки" Номінація №3 "Страховик року у агро" Номінація №4 "Лідер медичного страхування" Номінація №5 "Лідер зі страхування воєнних ризиків" Номінація №6 "Страховик року у страхуванні життя" Номінація №7 "Найкращий клієнтський сервіс та врегулювання збитків" Номінація №8 "Найкращий корпоративний страховий партнер"
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