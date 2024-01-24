Найкращі страхові компанії України 2024: голосування

За даними НБУ страхові компанії України в січні-вересні 2023 року зібрали чисті премії на суму 33,438 млрд грн, що на 28,6% більше, ніж за аналогічний період 2022 року! Це свідчення того, що попри війну та спричинені нею складнощі у економіці країни бізнес працює, а страхова галузь продовжує активно надавати свої послуги та розвиватися.

Страховики справді допомагають клієнтам у цей складний час! СК в січні-вересні виплатили своїм клієнтам 11,923 млрд грн чистих страхових виплат, а це на 38,1% більше ніж за 9 місяців 2022 року.

Бізнес-портал Delo.ua та журнал TOP-100: Рейтинги найбільших" не можуть оминути такі явища на фінансовому ринку і пропонують увазі читачів щорічний рейтинг страхових компаній.

Спільно з вами ми визначимо найкращі страхові компанії у таких сегментах як КАСКО, "Автоцивілка", ДМС, страхування аграріїв, страхування життя, а також у таких нових для України напрямках як страхування воєнних ризиків!

Нижче вашій увазі представлено щорічне онлайн-голосування за найкращі українські страхові компанії.

На першому етапі за підсумками онлайн голосування буде визначено Топ-10 фінустанов у кожній з представлений номінації.

На другому експертне журі визначить ТОП-3 найкращих страховиків у кожному сегменті страхового ринку - ці компанії стануть переможцями й отримають звання "Лідер страхового ринку" за версією Delo.ua та журналу TOP-100: Рейтинги найбільших"!

Голосування триватиме до 15 лютого.

З усіх питань та пропозицій, будь ласка, звертайтеся на [email protected]

Ви можете проголосувати за трьох номінантів у номінації