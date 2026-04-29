"Мы планируем расширять продуктовый портфель и усиливать финансовую инклюзию через новые карточные сервисы", – Сергей Синченко, СЕО Moneyveo

Об актуальных тенденциях в финтехе, состоянии рынка небанковского кредитования, причинах сокращения численности МФО, планах по развитию компании и результатах 2025 года в интервью "ТОП-100" рассказал Сергей Синченко, СЕО Moneyveo.

Чем живет украинский финтех?

– Сегодня украинский финтех проходит этап взросления. Рынок уже не фокусируется только на выдаче кредитов, в центре внимания оказались быстрота принятия решений, персонализация сервисов, бесшовный клиентский опыт, качественный контроль рисков и формирование доверия пользователей. Это означает, что финтех-компании постепенно выходят за рамки классического кредитования: интегрируются с платежными платформами, тестируют инвестиционные инструменты и движутся к созданию полноценных финансовых экосистем. В итоге клиент получает не просто ссуду, а удобный, безопасный и более персонализированный финансовый сервис.

Почему многие МФО покидают рынок?

- Чаще всего МФО покидают рынок не из-за внешних обстоятельств, а из-за внутренних проблем: слабых бизнес-моделей, неэффективного управления и неспособности адаптироваться к новым требованиям и реалиям рынка. Влияние регулятора, безусловно, есть, но преимущественно он проявляется в виде справедливых санкций за несоблюдение правил, а не первопричина выхода из рынка.

Прежде всего, идут те компании, которые не инвестировали в зрелость бизнеса: в достаточный уровень капитала, комплаенс, защиту прав потребителей и качество операционного управления.

В результате рынок остается конкурентным и открытым для игроков, работающих эффективно и прозрачно. Такие изменения не оказывают существенного влияния на ценовую политику или позиции лидеров, но повышают общее качество и надежность всего сектора.

Какое влияние имеет полномасштабная война на Moneyveo?

– Для Moneyveo 2022 год стал периодом переосмысления бизнес-модели. Полномасштабная война заставила нас быстро перестроить ключевые процессы, усилить устойчивость сервисов и адаптироваться к новым реалиям, иначе удержать лидерские позиции было бы невозможно. В конце концов, мы стали более гибкой, технологически адаптивной и клиентоориентированной компанией, что фактически укрепило наши позиции на рынке и повысило уровень доверия пользователей.

С какими результатами завершили 2025 год? Удалось ли достичь запланированного? Какие цели на 2026-й?

– Прошедший год стал для Moneyveo периодом системной трансформации и устойчивого роста. Мы внедрили процессное управление и оптимизировали операционные процессы, что позволило повысить эффективность бизнеса и качество обслуживания.

Реинжиниринг ключевых приложений позволил увеличить конверсию новых пользователей на 7% благодаря упрощенному UX и более быстрой регистрации. Одним из ключевых драйверов развития стало масштабное внедрение AI – от автоматизации обработки обращений и контроля качества коммуникаций до антифрод-решений, фотоверификации, маркетинга и персонализации продуктов. В итоге мы добились 100% отслеживания клиентских запросов, сократили повторные обращения на 15% и увеличили активную клиентскую базу на 20%.

В 2025 году компания успешно прошла сертификацию PCI DSS 4.0.1, подтвердив высокий уровень защиты платежных данных. Стабильная доступность сервиса на уровне 99,93% стала результатом комплексного подхода: надежной инфраструктуры, балансировки погрузки, резервирования, автоматического мониторинга, планов аварийного восстановления и слаженной работы операционной команды.

Кредитный портфель вырос на 26% при уровне просрочки (DR) до 6%, что свидетельствует об эффективном управлении рисками и устойчивом росте даже в сложных рыночных условиях. Признание на рынке также подтверждают результаты Moneyveo: компания получила звание Best Consumer Lending Company в рейтинге Ukrainian Fintech Awards, а также отличия "Лидер финансового рынка", "Лучший сервис для микрокредитования", "Лучшая МФО по качеству обслуживания", "Лучший КСВ-проект" и "FinTy Awards 2025 года.

В 2026 году мы планируем расширять продуктовый портфель и усугублять финансовую инклюзию через новые карточные сервисы. Уже сейчас работаем над повышением конверсии и увеличением доли продуктов, позволяющих клиентам быстро пополнять баланс и удобно пользоваться сервисом.

Среди приоритетов на 2026 год — дальнейшее развитие процессного управления, автоматизация ключевых процессов и еще более глубокая интеграция AI на всех бизнесовых и операционных уровнях. Наша стратегия сфокусирована на персонализации продуктов, повышении доступности финансовых сервисов и стабильном росте бизнеса с опорой на технологии, эффективные процессы и решения, которые уже доказали свою результативность в 2025 году.

По вашим оценкам, восстановился ли уже спрос населения на потребительское кредитование?

– Спрос на потребительское кредитование в Украине постепенно восстанавливается, но это восстановление имеет свою специфику. Прежде всего, оно происходит в рамках того сегмента аудитории, который сохранил платежеспособность и готовность пользоваться финансовыми продуктами. В то же время, сами клиенты стали более осторожными: решения о кредите все чаще принимаются взвешенно, рационально и с большими требованиями к сервису.

Заемщики сегодня более внимательно оценивают условия, скорость получения средств, прозрачность продукта и общий клиентский опыт. То есть спрос возвращается, но он уже не так импульсивен, как раньше, он более осознанный и выборочный.

В то же время, нельзя игнорировать влияние демографических и экономических изменений. Война заставила часть населения уехать за границу, а часть отложить финансовые решения из-за неопределенности. Это естественно сузило базу потенциальных клиентов, поэтому общий объем рынка до сих пор остается меньше, чем до 2022 года. Для компаний это означает, что фокус смещается на более компактную, но более целевую аудиторию. Бизнес адаптирует продукты к оставшимся актуальным потребностям клиентов, усиливает качество обслуживания и повышает эффективность взаимодействия. В конце концов рынок становится менее массовым, но более сегментированным и зрелым.

Как изменилось качество заемщиков? Есть ли увеличение доли невозврата кредитов?

- Пока мы не наблюдаем значительных изменений в качестве заемщиков. Наиболее заметные трансформации произошли в начале полномасштабного вторжения в 2022 году, когда рынок пережил резкое падение, изменились правила работы, а профиль клиента существенно трансформировался. С тех пор ситуация постепенно стабилизировалась, и сегодня мы видим относительно постоянную динамику. Поэтому оснований говорить о росте доли невозвратов пока нет. В то же время меняется сама модель использования кредитных продуктов.

По данным OpenDataBot, в 2025 году средний чек остался на уровне предыдущего года, в то время как объем активного кредитного портфеля вырос. Это свидетельствует о том, что клиенты пользуются кредитами дольше: выбирают пролонгацию или более длительные сроки кредитования. Следовательно, качество заемщиков остается стабильным, но их финансовое поведение постепенно меняется. Для финтех компаний это открывает новые возможности для развития, ведь растет необходимость адаптировать сервисы и продукты к новым клиентским сценариям и ожиданиям.

Испытываете ли вы дефицит кадров, о котором в последнее время много говорят на финансовом рынке? Как с этим боретесь?

– Да, дефицит кадров ощутим. Мы, как компания с сильной HR-экспертизой, работаем с этим проактивно: делаем ставку на системное развитие внутреннего кадрового резерва и оптимизацию процессов отбора, чтобы сохранять скорость найма без потери качества. Особое внимание уделяем NPS сотрудникам как индикатору здоровья организации и эффективности удержания талантов. Для нас важно не просто закрывать вакансии, а формировать сильные команды, обеспечивающие устойчивый рост бизнеса.

С началом полномасштабной войны многие бизнесы фактически сделали неотъемлемой частью своей повседневной работы благотворительную деятельность: помощь населению, Силам обороны, раненым военным и т.д. Как это направление выстраивается в Moneyveo? Что изменилось за последние три года?

- Благотворительность для Moneyveo не стала новым направлением после 2022 года: КСО-принципы интегрированы в компанию еще с 2015 года, когда мы начали поддерживать детский дом в Ворзеле (Киевский городской центр социальной поддержки детей и семей. — Ред.). Социальная ответственность – часть нашей ДНК. С началом полномасштабной войны это направление существенно масштабировалось и трансформировалось в экосистему социального влияния HelpbyMoneyveo. Мы значительно расширили поддержку сил обороны: передаем дроны, средства связи, технику, помогаем с ремонтом транспорта. С 2022 года на нужды ВСУ наша компания направила более 24 млн. грн.

Мы также продолжаем сотрудничество с реабилитационным центром NextStep Ukraine, которое продолжается с 2020 года. За это время сотни военных там прошли физическое и психологическое восстановление. Отдельным важным направлением стала образовательная поддержка бойцов во время реабилитации: мы запустили платформу с курсами цифровой грамотности, английского языка.

Office и базовые навыки работы с GPT-технологиями. Также расширили партнерство с ветеранским сообществом "Серцевир". Системно поддерживаем детей-сирот, детей с инвалидностью, детей ВПЛ, семьи военных, медицинские учреждения и клиентов, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Вместе с фондом Тины Кароль мы закупили современное медицинское оборудование для лечения маленьких пациентов киевского онкодиспансера.

За последние три года изменился не только масштаб, но и сам подход к КСО. Волонтерство стало неотъемлемой частью корпоративной культуры, а партнерские проекты – одним из ключевых инструментов социального влияния. Мы поддержали инициативу Ukrainian Fashion Week — показ коллекции Spring-Summer 2026 бренда Andreas Moskin "Жить навстречу" для сбора средств ветеранам, стали постоянным социальным партнером благотворительного боксерского турнира SpartaBox Faniian Promotions, поддерживаем волонтеров "Борщ для ВСУ", а наши сотрудники регулярно участвуют в различных социальных инициативах.

Сегодня КСО-направление Moneyveo — это уже системная инфраструктура помощи, объединяющая поддержку защитников, реабилитацию ветеранов, гуманитарные программы и инициативы в сфере финансовой инклюзии. Именно так мы видим роль ответственного финтех-бизнеса в Украине не только как поставщика услуг, а как активного участника общественных изменений.