"Ми плануємо розширювати продуктовий портфель та посилювати фінансову інклюзію через нові карткові сервіси", – Сергій Сінченко, СЕО Moneyveo

Про актуальні тенденції у фінтеху, стан ринку небанківського кредитування, причини скорочення чисельності МФО, плани з розвитку компанії та результати 2025 року в інтерв’ю "ТОП-100" розповів Сергій Сінченко, СЕО Moneyveo.

Чим наразі живе український фінтех?

- Сьогодні український фінтех проходить етап дорослішання. Ринок уже не фокусується лише на видачі кредитів, у центрі уваги опинилися швидкість ухвалення рішень, персоналізація сервісів, безшовний клієнтський досвід, якісний контроль ризиків і формування довіри користувачів. Це означає, що фінтех-компанії поступово виходять за межі класичного кредитування: інтегруються з платіжними платформами, тестують інвестиційні інструменти та рухаються до створення повноцінних фінансових екосистем. У підсумку клієнт отримує не просто позику, а зручний, безпечний і більш персоналізований фінансовий сервіс.

Чому багато МФО залишають ринок?

- Найчастіше МФО залишають ринок не через зовнішні обставини, а через внутрішні проблеми: слабкі бізнес-моделі, неефективне управління та нездатність адаптуватися до нових вимог і реалій ринку. Вплив регулятора, безумовно, є, але переважно він проявляється у вигляді справедливих санкцій за недотримання правил, а не як першопричина виходу з ринку.

Передусім ідуть ті компанії, які не інвестували у зрілість бізнесу: у достатній рівень капіталу, комплаєнс, захист прав споживачів та якість операційного управління.

У підсумку ринок залишається конкурентним і відкритим для гравців, які працюють ефективно та прозоро. Такі зміни не мають суттєвого впливу на цінову політику чи позиції лідерів, але підвищують загальну якість і надійність усього сектору.

Який вплив має повномасштабна війна на Moneyveo?

- Для Moneyveo 2022 рік став періодом переосмислення бізнес-моделі. Повномасштабна війна змусила нас швидко перебудувати ключові процеси, посилити стійкість сервісів і адаптуватися до нових реалій, інакше утримати лідерські позиції було б неможливо. Врешті ми стали більш гнучкою, технологічно адаптивною та клієнтоорієнтованою компанією, що фактично зміцнило наші позиції на ринку та підвищило рівень довіри користувачів.

З якими результатами завершили 2025 рік? Чи вдалося досягти запланованого? Які цілі на 2026-й?

- Минулий рік став для Moneyveo періодом системної трансформації та стійкого зростання. Ми впровадили процесне управління та оптимізували операційні процеси, що дало змогу підвищити ефективність бізнесу та якість обслуговування.

Реінжиніринг ключових застосунків дозволив збільшити конверсію нових користувачів на 7% завдяки спрощеному UX і швидшій реєстрації. Одним із ключових драйверів розвитку стало масштабне впровадження AI — від автоматизації оброблення звернень і контролю якості комунікацій до антифрод-рішень, фотоверифікації, маркетингу та персоналізації продуктів. У підсумку ми досягли 100% відстеження клієнтських запитів, скоротили повторні звернення на 15% і збільшили активну клієнтську базу на 20%.

У 2025 році компанія також успішно пройшла сертифікацію PCI DSS 4.0.1, підтвердивши високий рівень захисту платіжних даних. Стабільна доступність сервісу на рівні 99,93% стала результатом комплексного підходу: надійної інфраструктури, балансування навантаження, резервування, автоматичного моніторингу, планів аварійного відновлення та злагодженої роботи операційної команди.

Кредитний портфель виріс на 26% за рівня прострочення (DR) до 6%, що свідчить про ефективне управління ризиками та стійке зростання навіть у складних ринкових умовах. Визнання на ринку також підтверджують результати Moneyveo: компанія отримала звання Best Consumer Lending Company у рейтингу Ukrainian Fintech Awards, а також відзнаки "Лідер фінансового ринку", "Найкращий сервіс для мікрокредитування", "Найкраща МФО за якістю обслуговування", "Найкращий КСВ-проєкт" і "FinTech X: Легенди індустрії" на PaySpace Magazine Awards 2025.

У 2026 році ми плануємо розширювати продуктовий портфель і посилювати фінансову інклюзію через нові карткові сервіси. Уже зараз працюємо над підвищенням конверсії та збільшенням частки продуктів, які дозволяють клієнтам швидко поповнювати баланс і зручно користуватися сервісом.

Серед пріоритетів на 2026-й — подальший розвиток процесного управління, автоматизація ключових процесів і ще глибша інтеграція AI на всіх бізнесових та операційних рівнях. Наша стратегія сфокусована на персоналізації продуктів, підвищенні доступності фінансових сервісів і стабільному зростанні бізнесу з опорою на технології, ефективні процеси та рішення, які вже довели свою результативність у 2025 році.

За вашими оцінками, чи відновився вже попит населення на споживче кредитування?

- Попит на споживче кредитування в Україні поступово відновлюється, але це відновлення має свою специфіку. Насамперед воно відбувається у межах того сегмента аудиторії, який зберіг платоспроможність і готовність користуватися фінансовими продуктами. Водночас самі клієнти стали значно обережнішими: рішення про кредит дедалі частіше ухвалюють виважено, раціонально та з більшими вимогами до сервісу.

Позичальники сьогодні уважніше оцінюють умови, швидкість отримання коштів, прозорість продукту та загальний клієнтський досвід. Тобто попит повертається, але він уже не такий імпульсивний, як раніше, він більш усвідомлений і вибірковий.

Водночас не можна ігнорувати вплив демографічних та економічних змін. Війна змусила частину населення виїхати за кордон, а частину — відкласти фінансові рішення через невизначеність. Це природно звузило базу потенційних клієнтів, тому загальний обсяг ринку досі залишається меншим, ніж до 2022 року. Для компаній це означає, що фокус зміщується на компактнішу, але більш цільову аудиторію. Бізнес адаптує продукти до актуальних потреб клієнтів, які залишилися, посилює якість обслуговування та підвищує ефективність взаємодії. Врешті ринок стає менш масовим, але більш сегментованим і зрілим.

Як змінилась якість позичальників? Чи є збільшення частки неповернення кредитів?

- Наразі ми не спостерігаємо значних змін у якості позичальників. Найбільш помітні трансформації відбулися на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, коли ринок пережив різке падіння, змінилися правила роботи, а профіль клієнта суттєво трансформувався. Відтоді ситуація поступово стабілізувалася, і сьогодні ми бачимо відносно сталу динаміку. Тому підстав говорити про зростання частки неповернень наразі немає. Водночас змінюється сама модель користування кредитними продуктами.

За даними OpenDataBot, у 2025 році середній чек залишився на рівні попереднього року, тоді як обсяг активного кредитного портфеля зріс. Це свідчить про те, що клієнти тепер користуються кредитами довше: обирають пролонгацію або триваліші строки кредитування. Отже, якість позичальників залишається стабільною, але їхня фінансова поведінка поступово змінюється. Для фінтех-компаній це відкриває нові можливості для розвитку, адже зростає потреба адаптувати сервіси й продукти до нових клієнтських сценаріїв та очікувань.

Чи відчуваєте ви дефіцит кадрів, про який останнім часом багато говорять на фінансовому ринку? Як із цим боретеся?

- Так, дефіцит кадрів відчутний. Ми як компанія з сильною HR-експертизою працюємо з цим проактивно: робимо ставку на системний розвиток внутрішнього кадрового резерву та оптимізацію процесів відбору, щоб зберігати швидкість найму без втрати якості. Окрему увагу приділяємо NPS співробітників як індикатору здоров’я організації та ефективності утримання талантів. Для нас важливо не просто закривати вакансії, а формувати сильні команди, які забезпечують стале зростання бізнесу.

З початком повномасштабної війни багато бізнесів фактично зробили невід’ємною частиною своєї повсякденної роботи благодійну діяльність: допомогу населенню, Силам оборони, пораненим військовим тощо. Як цей напрям вибудовується у Moneyveo? Що змінилось за останні три роки?

- Благодійність для Moneyveo не стала новим напрямом після 2022 року: КСВ-принципи інтегровані у компанію ще з 2015 року, коли ми почали підтримувати дитячий будинок у Ворзелі (Київський міський центр соціальної підтримки дітей та сімей. — Ред.) . Соціальна відповідальність — частина нашої ДНК. З початком повномасштабної війни цей напрям суттєво масштабувався й трансформувався в екосистему соціального впливу HelpbyMoneyveo. Ми значно розширили підтримку Сил оборони: передаємо дрони, засоби зв’язку, техніку, допомагаємо з ремонтом транспорту. Від 2022 року на потреби ЗСУ наша компанія спрямувала понад 24 млн грн.

Ми також продовжуємо співпрацю з реабілітаційним центром NextStep Ukraine, яка триває з 2020-го. За цей час сотні військових пройшли там фізичне та психологічне відновлення. Окремим важливим напрямом стала освітня підтримка бійців під час реабілітації: ми запустили платформу з курсами цифрової грамотності, англійської мови, Microsoft

Office та базовими навичками роботи з GPT-технологіями. Також розширили партнерство з ветеранською спільнотою "Серцевір". Системно підтримуємо дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, дітей ВПО, родини військових, медичні заклади та клієнтів, які опинилися у складних життєвих обставинах. Разом із фондом Тіни Кароль ми закупили сучасне медичне обладнання для лікування маленьких пацієнтів київського онкодиспансеру.

За останні три роки змінився не лише масштаб, а й сам підхід до КСВ. Волонтерство стало невід’ємною частиною корпоративної культури, а партнерські проєкти — одним із ключових інструментів соціального впливу. Ми підтримали ініціативу Ukrainian Fashion Week — показ колекції Spring-Summer 2026 бренду Andreas Moskin "Жити назустріч" для збору коштів ветеранам, стали постійним соціальним партнером благодійного боксерського турніру SpartaBox Faniian Promotions, підтримуємо волонтерів "Борщ для ЗСУ", а наші співробітники регулярно долучаються до різних соціальних ініціатив.

Сьогодні КСВ-напрям Moneyveo — це вже системна інфраструктура допомоги, яка об’єднує підтримку захисників, реабілітацію ветеранів, гуманітарні програми та ініціативи у сфері фінансової інклюзії. Саме так ми бачимо роль відповідального фінтех-бізнесу в Україні — не лише як постачальника послуг, а як активного учасника суспільних змін.