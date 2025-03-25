Налогообложение криптовалютного дохода в ЕС: как выбрать выгодную юрисдикцию

Мир криптовалют больше не является “налоговым Диким Западом”. Во многих странах Евросоюза действуют четкие правила, определяющие порядок налогообложения криптовалютных доходов: от трейдинга и инвестиций до майнинга, стейкинга и эмиссии токенов. Разберемся, что и как работает в Европе и какие страны наиболее лояльны виртуальным активам.

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В каких аспектах законодательства следует разобраться в первую очередь

Для справки, первые законы по налогообложению криптовалюты появились еще в начале 2010-х годов:

Германия – 2013 год

США, Великобритания и Австралия – 2014 год

Япония – 2017 год

Для украинцев, которые думают о релокации и ищут благоприятные налоговые режимы, чтобы "припарковать" свои активы или учредить собственный крипто-бизнес, важно понимать несколько основных аспектов. Кроме регуляторных правил следует разобраться в налоговых ставках и в базе налогообложения. В том числе, изучить, как списывать убытки от неудачных инвестиций, выплачивать зарплату в крипте и как поступить, если у вас украли активы или вы их потеряли.

Когда говорим о налогах на доход от операций с криптовалютами, есть несколько фундаментальных понятий, которые нужно понимать:

Налоговая резидентность собственника дохода. Так вы будете понимать, какие налоговые правила будут применяться к каждой операции. Итак, если вы являетесь налогоплательщиком определенной страны, вам нужно проверить, что тамошние налоговые правила говорят о криптовалютах. Хранение криптовалюты на платформе в другой стране или на холодном кошельке ничего не меняет. То есть если вы платите налоги в Германии, а держите активы на украинской платформе, то налогообложение происходит по немецкому законодательству. Прирост капитала при перепродаже выше суммы, чем приобрели вы. В некоторых странах налоги на прирост капитала не взимаются, взимаются только с определенных категорий активов (например, с недвижимости), или при определенных обстоятельствах (скажем, период владения менее 1 года). Для того чтобы воспользоваться освобождением от налогообложения, нужно убедиться, что вы являетесь налоговым резидентом страны в налоговом году, в котором вы фактически получаете прибыль. Вот несколько стран, предлагающих такие упрощения:

Кипр (эпизодическая торговля);

Мальта (эпизодическая торговля);

Германия (освобождение для HODL, при удержании актива более 1 года);

Португалия (освобождение для HODL, при удержании актива более 1 года);

Швейцария (освобождение для HODL, при удержании актива более 1 года).

А вот платить налоги обычно обязательно в случаях, если:

цена монеты изменяется при продаже или обмене на фиатную или другую криптовалюту;

оплачиваете товары или услуги реального мира в криптовалюте;

занимаетесь майнингом криптовалют (бизнес-прибыль);

получаете заработную плату в криптовалюте.

При этом важно понимать, что доходы, полученные в криптовалюте (доход от передачи имущества, доход от работы по найму, доход от предпринимательской деятельности), облагаются налогом так же, как и доходы, полученные в традиционной валюте.

Как рассчитывать налог с криптовалюты

Если вы получаете прибыль от продажи, обмена или майнинга криптовалюты, то должны уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Чтобы определить сумму, с которой нужно платить налог, используется следующая формула:

Налогооблагаемая прибыль = цена продажи – расходы на приобретение – разрешенные отчисления

Цена продажи – сумма, которую вы получили после продажи или обмена криптовалюты;

Расходы на приобретение – сумма, которую вы потратили на покупку криптовалюты, включая комиссии;

Разрешенные отчисления – расходы, непосредственно связанные с криптоактивами, которые можно вычесть из прибыли, чтобы уменьшить сумму налога.

Какие издержки можно вычесть?

1. Расходы на покупку криптовалюты:

стоимость криптовалюты при покупке

биржевые или брокерские комиссии

2. Комиссии по транзакции:

плата за использование блокчейна (например, плата за газ в Ethereum)

торговые сборы на криптобиржах

3. Расходы на майнинг (но не во всех странах):

расходы на электроэнергию для майнинга

покупка оборудования (видеокарт, ASIC и т.д.)

оплата хостинга, если вы пользуетесь сторонними сервисами

Важно: в некоторых странах, таких как Эстония, расходы на майнинг нельзя вычесть для частных лиц. Но если вы зарегистрированы как ФЛП или компания, тогда такие расходы можно списать.

4. Расходы на стейкинг и фарминг:

затраты на работу узла-валидатора

плата за услуги стейкинга

расходы на взаимодействие со смарт-контрактами (например, в DeFi)

5. Юридические и бухгалтерские расходы:

услуги бухгалтера или налогового консультанта

оплата юристов, если нужно соблюдать законодательство по криптовалют

6. Программное обеспечение и безопасность:

расходы на криптогаманцы (в том числе аппаратные)

программы для отслеживания криптопортфеля или автоматизированной торговли

Также как правило не подлежат вычету криптовалюты, которые вы подарили или пожертвовали (если они не подпадают под благотворительные отчисления), ущерб от незаконной деятельности или схем уклонения от уплаты налогов, а в отдельных странах – личный ущерб от неудачных инвестиций.

Как это работает на практике: примеры отдельных стран

В Литве, если вы продали криптовалюту и получили убыток, этот ущерб нельзя использовать для уменьшения налогов в будущем отчетном периоде. То есть даже если вы потеряли деньги на одной сделке, это никак не поможет вам уплатить меньше налогов в случае получения прибыли в будущем.

В Германии же налоговое законодательство позволяет переносить задекларированные убытки на следующие финансовые годы. Это позволяет компенсировать будущие прибыли и уменьшить налоговую нагрузку.

Еще одной особенностью Германии является возможность заявить о потере или краже криптовалюты как об ущербе. Для этого необходимо предоставить следующие данные:

адрес кошелька и дата, когда вы получили и потеряли доступ к нему;

стоимость покупки утраченной криптовалюты;

количество криптовалют на момент потери ключа;

подтверждение, что вы контролировали кошелек и имели доступ к устройству, где оно хранилось;

транзакции на кошелек с биржи, связанной с вашим лицом.

Эти правила могут оказать существенное влияние на налоговую нагрузку, поэтому важно знать, как работает система в вашей стране.

Ведение учета криптовалют в ЕС: что нужно знать

Во всех странах ЕС физические лица должны вести полный и достоверный учет своих криптовалютных транзакций. Рассказываю, какую документацию нужно хранить, чтобы не испытывать проблем с законодательством:

Записи транзакций

Любая сделка с криптовалютой – покупка, продажа, обмен, перевод или получение вознаграждения – должна быть задокументирована. В записях должна быть следующая информация:

дата и время транзакции;

тип операции (например, покупка, продажа, обмен, стейкинг, аирдроп);

сумма в криптовалюте и ее эквивалент в фиатной валюте к моменту проведения операции;

курс обмена на дату транзакции;

уплаченные комиссии (биржевые сборы, комиссии за транзакцию в блокчейне);

контрагент (название биржи, платформы или адрес кошелька).

Документы, подтверждающие покупку криптовалюты

Налоговые органы могут потребовать подтверждения источника средств и стоимости активов на момент приобретения. Это могут быть:

квитанции или счета-фактуры из криптобирж или брокерских платформ;

банковские выписки или выписки с карточных счетов, подтверждающие покупку криптовалюты;

скриншоты транзакций с P2P-платформ;

отчеты о вознаграждении за майнинг, если криптовалюта была получена таким образом;

документы, подтверждающие продажу или обмен криптоактивов.

Если криптовалюту продавали или меняли необходимо иметь:

чеки, квитанции или счета-фактуры от бирж или покупателей;

банковские выписки, подтверждающие полученные денежные средства;

скриншоты операций по выводу денежных средств с биржи;

записи о взаимодействии со смарт-контрактами, если операцию осуществляли через DeFi-платформы.

Расходы и налоговые вычеты

Расходы, связанные с криптовалютной деятельностью, могут учитываться при расчете налоговых обязательств. Это могут быть:

комиссии за биржевые операции, обмен и вывод средств;

расходы на майнинг (счета за электроэнергию, закупку оборудования, хостинг);

потери капитала — документально подтвержденный ущерб от неудачных сделок;

данные о полученных вознаграждениях за стейкинг или yield farming, а также удержанные комиссии.

Выписки из криптобирж и кошельков

Налоговые органы требуют предоставления детальной истории криптовалютных операций. Рекомендуется регулярно экспортировать:

полные отчеты по централизованным биржам (Binance, Kraken, Coinbase);

историю транзакций из некастодиальных кошельков (MetaMask, Trust Wallet, Ledger);

CSV-отчеты с DeFi-платформ (если применимо).

Налоговые расчеты и отчетность

Чтобы корректно задекларировать доходы, нужно иметь:

таблицу расчета прироста капитала с указанием полученной прибыли;

годовые налоговые отчеты по криптобиржам (если доступны);

автоматизированные отчеты, сгенерированные особым программным обеспечением (к примеру, Koinly, CoinTracking, Accointing).

Подводя итог, замечу, что выбор страны в основном зависит от того, какой именно криптовалютный доход вы получаете и как планируете его использовать. Для трейдеров идеальным вариантом может быть Латвия или Кипр, для долгосрочных инвесторов – Германия или Португалия, а для компаний – Мальта или Литва.