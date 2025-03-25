Оподаткування криптовалютного доходу в ЄС: як обрати вигідну юрисдикцію

Світ криптовалют більше не є «податковим Диким Заходом». У багатьох країнах Євросоюзу діють чіткі правила, які визначають порядок оподаткування криптовалютних доходів: від трейдингу та інвестицій до майнінгу, стейкінгу та емісії токенів. Давайте ж розбиратися, що і як працює в Європі та які країни найбільш лояльні до віртуальних активів.

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В яких аспектах законодавства слід розібратися в першу чергу

Для довідки, перші закони щодо оподаткування криптовалюти з’явилися ще на початку 2010-х років:

Німеччина - 2013 рік

США, Велика Британія та Австралія - 2014 рік

Японія - 2017 рік

Тож для українців, які думають про релокацію та шукають сприятливі податкові режими, щоб «припаркувати» свої активи або заснувати власний крипто-бізнес, важливо розуміти кілька основних аспектів. Окрім регуляторних правил, варто розібратися у податкових ставках і в базі оподаткування. У тому числі, вивчити, як списувати збитки від невдалих інвестицій, виплачувати зарплату в крипті та як діяти, якщо у вас вкрали активи або ви їх втратили.

Коли говоримо про податки на дохід від операцій з криптовалютами, є кілька фундаментальних понять, які потрібно розуміти:

Податкова резидентність власника доходу. Так ви будете розуміти, які податкові правила застосовуватимуться до кожної операції. Отже, якщо ви є платником податків певної країни, вам потрібно перевірити, що тамтешні податкові правила говорять про криптовалюти. Зберігання криптовалюти на платформі в іншій країні або на холодному гаманці нічого не змінює. Тобто, якщо ви платите податки в Німеччині, а тримаєте активи на українській платформі, то оподаткування відбувається за німецьким законодавством. Приріст капіталу при перепродажі за вищу суму, ніж придбали ви. У деяких країнах податки на приріст капіталу не стягують, стягують лише з певних категорій активів (наприклад, з нерухомості), або ж за певних обставин (скажімо, період володіння менше 1 року). Для того, щоб скористатися звільненням від оподаткування, треба переконатися, що ви є податковим резидентом країни в податковому році, в якому ви фактично отримуєте прибуток. Ось кілька країн, які пропонують такі спрощення:

Кіпр (епізодична торгівля);

Мальта (епізодична торгівля);

Німеччина (звільнення для HODL, за умови утримання активу понад 1 рік);

Португалія (звільнення для HODL, за умови утримання активу понад 1 рік);

Швейцарія (звільнення для HODL, за умови утримання активу понад 1 рік).

А от платити податки зазвичай обов’язково у випадках, якщо:

ціна монети змінюється під час продажу чи обміну на фіатну або іншу криптовалюту;

оплачуєте товари або послуги реального світу у криптовалюті;

займаєтеся майнінгом криптовалют (бізнес-прибуток);

отримуєте зарплатню в криптовалюті.

При цьому важливо розуміти, що доходи, отримані в криптовалюті (прибуток від передачі майна, дохід від роботи за наймом, дохід від підприємницької діяльності), оподатковуються так само, як і доходи, отримані в традиційній валюті.

Як розраховувати податок з криптовалюти

Якщо ви отримуєте прибуток від продажу, обміну чи майнінгу криптовалюти, то маєте сплатити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). Щоб визначити суму, з якої треба платити податок, використовується така формула:

Оподатковуваний прибуток = ціна продажу - витрати на придбання - дозволені відрахування

Ціна продажу – сума, яку ви отримали після продажу або обміну криптовалюти;

Витрати на придбання – сума, яку ви витратили на купівлю криптовалюти, включно з комісіями;

Дозволені відрахування – витрати, безпосередньо пов’язані з криптоактивами, які можна відняти від прибутку, щоб зменшити суму податку.

Які витрати можна відняти?

1. Витрати на купівлю криптовалюти:

вартість криптовалюти під час покупки

біржові або брокерські комісії

2. Комісії за транзакції:

плата за використання блокчейну (наприклад, плата за «газ» в Ethereum)

торгові збори на криптобіржах

3. Витрати на майнінг (але не у всіх країнах):

витрати на електроенергію для майнінгу

купівля обладнання (відеокарт, ASIC тощо)

оплата хостингу, якщо ви користуєтесь сторонніми сервісами

Важливо: у деяких країнах, як-от Естонія, витрати на майнінг не можна вирахувати для приватних осіб. Але якщо ви зареєстровані як ФОП або компанія, тоді такі витрати можна списати.

4. Витрати на стейкінг і фармінг:

витрати на роботу вузла-валідатора

плата за послуги стейкінгу

витрати на взаємодію зі смарт-контрактами (наприклад, у DeFi)

5. Юридичні та бухгалтерські витрати:

послуги бухгалтера або податкового консультанта

оплата юристів, якщо потрібно дотримуватися законодавства щодо криптовалют

6. Програмне забезпечення та безпека:

витрати на криптогаманці (зокрема апаратні)

програми для відстеження криптопортфеля або автоматизованої торгівлі

Також як правило не підлягають вирахуванню криптовалюти, які ви подарували чи пожертвували (якщо вони не підпадають під благодійні відрахування), збитки від незаконної діяльності або схем ухилення від сплати податків, а в окремих країнах - особисті збитки від невдалих інвестицій.

Як це працює на практиці: приклади окремих країн

У Литві, якщо ви продали криптовалюту і отримали збиток, цей збиток не можна використати для зменшення податків у майбутньому звітному періоді. Тобто, навіть якщо ви втратили гроші на одній угоді, це ніяк не допоможе вам сплатити менше податків у разі отримання прибутку в майбутньому.

У Німеччині ж податкове законодавство дозволяє переносити задекларовані збитки на наступні фінансові роки. Це дає можливість компенсувати майбутні прибутки та зменшити податкове навантаження.

Ще однією особливістю Німеччини є можливість заявити про втрату або крадіжку криптовалюти як про збиток. Для цього потрібно надати такі дані:

адреса гаманця та дата, коли ви отримали і втратили доступ до нього;

вартість купівлі втраченої криптовалюти;

кількість криптовалюти на момент втрати ключа;

підтвердження, що ви контролювали гаманець та мали доступ до пристрою, де він зберігався;

транзакції на гаманець із біржі, яка пов’язана з вашою особою.

Ці правила можуть суттєво вплинути на податкове навантаження, тому важливо знати, як працює система у вашій країні.

Ведення обліку криптовалют в ЄС: що потрібно знати

В усіх країнах ЄС фізичні особи повинні вести повний і достовірний облік своїх криптовалютних транзакцій. Розповідаю, яку документацію потрібно зберігати, щоб не мати проблем із законодавством:

Записи транзакцій

Будь-яка операція з криптовалютою — купівля, продаж, обмін, переказ або отримання винагороди — має бути задокументована. У записах повинна бути така інформація:

дата і час транзакції;

тип операції (наприклад, купівля, продаж, обмін, стейкінг, аірдроп);

сума в криптовалюті та її еквівалент у фіатній валюті на момент проведення операції;

курс обміну на дату транзакції;

сплачені комісії (біржові збори, комісії за транзакцію в блокчейні);

контрагент (назва біржі, платформи або адреса гаманця).

Документи, що підтверджують купівлю криптовалюти

Податкові органи можуть вимагати підтвердження джерела коштів та вартості активів на момент придбання. Це можуть бути:

квитанції або рахунки-фактури з криптобірж чи брокерських платформ;

банківські виписки або виписки з карткових рахунків, що підтверджують купівлю криптовалюти;

скріншоти транзакцій із P2P-платформ;

звіти про винагороду за майнінг, якщо криптовалюта була отримана в такий спосіб;

документи, що підтверджують продаж або обмін криптоактивів.

Якщо криптовалюту продавали чи міняли, необхідно мати:

чеки, квитанції або рахунки-фактури від бірж чи покупців;

банківські виписки, що підтверджують отримані кошти;

скріншоти операцій з виведення коштів із біржі;

записи про взаємодію зі смарт-контрактами, якщо операцію здійснювали через DeFi-платформи.

Витрати та податкові відрахування

Витрати, пов’язані з криптовалютною діяльністю, можуть враховувати під час розрахунку податкових зобов’язань. Це можуть бути:

комісії за біржові операції, обмін та виведення коштів;

витрати на майнінг (рахунки за електроенергію, закупівлю обладнання, хостинг);

втрати капіталу — документально підтверджені збитки від невдалих угод;

дані про отримані винагороди за стейкінг чи yield farming, а також утримані комісії.

Виписки з криптобірж та гаманців

Податкові органи вимагають надання детальної історії криптовалютних операцій. Рекомендується регулярно експортувати:

повні звіти з централізованих бірж (Binance, Kraken, Coinbase);

історію транзакцій із некастодіальних гаманців (MetaMask, Trust Wallet, Ledger);

CSV-звіти з DeFi-платформ (якщо застосовно).

Податкові розрахунки та звітність

Щоб коректно задекларувати доходи, потрібно мати:

таблицю розрахунку приросту капіталу із зазначенням отриманого прибутку;

річні податкові звіти з криптобірж (якщо доступні);

автоматизовані звіти, згенеровані спеціальним програмним забезпеченням (наприклад, Koinly, CoinTracking, Accointing).

Підсумовуючи, зауважу, що вибір країни здебільшого залежить від того, який саме криптовалютний дохід ви отримуєте і як плануєте його використовувати. Для трейдерів ідеальним варіантом може бути Латвія або Кіпр, для довгострокових інвесторів – Німеччина чи Португалія, а для компаній – Мальта або Литва.