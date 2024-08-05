Обвал глобальных фондовых рынков спровоцировал Банк Японии – оценки эксперта

В понедельник, 5 августа, весь мир наблюдает падение стоимости мировых компаний. В частности, акции Apple обвалились на 10%, Microsoft – на 9%, Meta – на 10%.

Тренд обрушения фондовых рынков начался еще в начале августа, отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии Delo.ua. Эту тенденцию спровоцировало решение Банка Японии. Регулятор еще 31 июля поднял учетную ставку до 0,25%. Для понимания: к апрелю она была отрицательной, затем повышена до 0,1%.

"Почему решение Банка Японии так повлияло на рынок акций? Дело в том, что раньше инвесторы активно брали деньги в Японии в долг, потому что условия были очень выгодны. Далее эти дешевые займы в иенах конвертировали в доллары и покупали на них разные инвестиционные инструменты — акции, криптовалюту, золото и т.п.", – объясняет Шевчишин.

Но теперь иена стала дорогой, это значит, что у инвесторов маржин когда. Маржин-колл (margin call) – это требование брокера к трейдеру пополнить свой счет или закрыть некоторые позиции, чтобы обеспечить минимальный уровень маржи, когда средства на счете падают ниже допустимого уровня из-за рыночных потерь. Именно поэтому сейчас массово проходят продажи активов инвесторами.

Курсовые качели: доллар вниз – иена вверх

Более того, по оценкам эксперта, поднятие ставки Банком Японии спровоцировало курсовые колебания в паре доллар – иена. Иена существенно укрепилась, а доллар – падает. В этой ситуации инвесторы боятся, что фондовый и криптовалютный рынки будут и дальше падать, поэтому переводят свои деньги в более проверенные инструменты, например, в гособлигации разных стран.

"Теперь весь мир ожидает, что в сентябре ФРС снизит свою ставку с существующего уровня 5,25-5,5% хотя бы на 0,25-0,5%. Тогда деньги в долларах для заимствования будут дешевле и это может сбалансировать стоимость американского доллара на внешних рынках. Если ФРС начнет политику смягчения, ситуация на фондовых рынках может стабилизироваться", — обращает внимание Шевчишин.

Какие факторы влияют на плохое настроение фондового рынка

Шевчишин говорит, что общая экономическая ситуация для инвесторов в мире усугубляется еще и дополнительными факторами. Среди которых:

· Слабая публикация данных по рынку труда США. Напомним, уровень безработицы в США подскочил почти до трехлетнего максимума в 4,3% в июле на фоне значительного замедления найма, усиливая опасения по поводу ухудшения ситуации на рынке труда и потенциально делая экономику уязвимой к рецессии. передает Reuters. При этом рост уровня безработицы с 4,1% в июне стал четвертым ежемесячным ростом подряд.

· Акции технологических компаний начали падать еще на прошлой неделе. В частности, 5 августа акции Nvidia упали на 17% на бирже. Такое падение спровоцировано публикацией квартальных финансовых результатов, которые оказались хуже ожиданий. Фактически глобальный инвестрынок переоценил влияние искусственного интеллекта на потенциал роста ИТ-отрасли, поэтому на фондовом рынке также произошла коррекция.

· Ситуация на Ближнем Востоке остается очень тревожной. Речь идет о противостоянии Израиля с Палестиной, а также участии в этой войне других стран. Здесь существует риск ценовых шоков на энергетических рынках. Так как будет развиваться ситуация, если произойдет новая интенсивная ракетная атака Ирана на Израиль, пока сложно прогнозировать.

Как изменится фондовый рынок осенью

Что ждет мировой фондовый рынок осенью? Пока неизвестно, продолжится ли падение акций дальше, ведь на этот тренд влияет много факторов. Согласно техническому анализу, положительный растущий тренд на фондовом рынке сломлен. И новый тренд пока еще не сформировался. Он появится, когда внешние условия для экономики будут более ясны и стабильны. То есть, как поведет себя ФРС США, Банк Японии, какие расписания будут в выборах президента США, какая ситуация будет на Ближнем Востоке и т.д.

"Думаю, что пока продолжается паника, прогнозировать динамику августа довольно сложно, но нас ждут еще сюрпризы. В их ожидании фонды крупные инвесторы переформатируют портфели. Например, Уоррен Баффет разгружает свой инвестпортфель и выходит из основных акций американских компаний", — объясняет финаналитик.

Акции американских технологических компаний падают

На немецкой бирже Tradegate акции крупнейших американских технологических компаний понесут значительные потери. К утру 5 августа акции Nvidia упали на 17%. Другие крупные компании также демонстрируют существенное снижение: акции Apple уменьшились на 10%, Microsoft – на 9%, Alphabet – на 9,6%, Amazon – на 9,3%, Meta – на 10%, а Tesla – на 10%.

На предрыночных торгах акции американских технологических гигантов продолжают падение. Nvidia возглавляет список самых больших потерь, снизившись на 8,8%. По состоянию на 11:30 акции сектора искусственного интеллекта упали на 9,6%, в то время как акции Apple уменьшились на 6,1%. Также акции Microsoft, Meta и Tesla снизились более чем на 5%.

Также волатильность охватила другие рынки: фьючерсы на акции США снизились; фьючерсы на Nasdaq упали на 4%, на Dow – на 1,5%, а на S&P 500 – на 2,3%. Европейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 2,5%.



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