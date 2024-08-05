Обвал глобальних фондових ринків спровокував Банк Японії – оцінки експерта

В понеділок, 5 серпня, весь світ спостерігає за падінням вартості світових компаній. Зокрема, акції Apple обвалились на 10%, Microsoft – на 9%, Meta -на 10%.

Тренд обвалу фондових ринків розпочався ще на початку серпня, зазначає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин в коментарі Delo.ua. Цю тенденцію спровокувало рішення Банку Японії. Регулятор ще 31 липня підняв облікову ставку до 0,25%. Для розуміння: до квітня вона була від’ємною, потім підвищена до 0,1%.

"Чому рішення Банку Японії так вплинуло на ринок акцій? Справа в тому, що раніше інвестори активно брали гроші в Японії у борг, бо умови були дуже вигідні. Далі ці дешеві займи у ієнах конвертували у долари та купували на них різні інвестиційні інструменти – акції, криптовалюту, золото тощо", - пояснює Шевчишин.

Але тепер ієна стала дорогою, це значить, що у інвесторів маржин-коли. Маржин-кол (margin call) - це вимога брокера до трейдера поповнити свій рахунок або закрити деякі позиції, щоб забезпечити мінімальний рівень маржі, коли кошти на рахунку падають нижче допустимого рівня через ринкові втрати. Саме тому зараз масово відбувається продаж активів інвесторами.

Курсові качелі: долар вниз – ієна угору

Більше того, за оцінками експерта, підняття ставки Банком Японії спровокувало курсові коливання у парі долар – ієна. Ієна суттєво укрепилася, а долар – падає. В цій ситуації інвестори бояться, що фондовий та криптовалютний ринки будуть й надалі падати, тому перекладають свої гроші у більш перевірені інструменти, наприклад, у держоблігації різних країн.

"Тепер увесь світ очікує, що у вересні ФРС понизить свою ставку з існуючого рівня 5,25-5,5% хоча б на 0,25-0,5%. Тоді гроші у доларах для запозичення будуть дешевше і це може збалансувати вартість американського долара на зовнішніх ринках. Якщо ФРС розпочне політику пом’якшення, ситуація на фондових ринках може стабілізуватися", - звертає увагу Шевчишин.

Які фактори впливають на поганий настрій фондового ринку

Шевчишин каже, що загальна економічна ситуація для інвесторів у світі ускладнюється ще й додатковими чинниками. Серед яких:

· Слабка публікація даних по ринку праці США. Нагадаємо, рівень безробіття в США підскочив майже до трирічного максимуму в 4,3% у липні на тлі значного уповільнення найму, посилюючи побоювання щодо погіршення ситуації на ринку праці та потенційно роблячи економіку вразливою до рецесії, передає Reuters. При цьому зростання рівня безробіття з 4,1% у червні стало четвертим щомісячним зростанням поспіль.

· Акції технологічних компаній почали падати ще минулого тижня. Зокрема, 5 серпня акції Nvidia впали на 17% на биржі. Таке падіння спровоковано публікацією квартальних фінансових результатів, які виявилися гіршими за очікування. Фактично глобальний інвестринок переоцінив вплив штучного інтелекту на потенціал зростання ІТ-галузі, тому на фондовому ринку також відбулася корекція.

· Ситуація на Ближньому Сході залишається дуже тривожною. Мова йде про протистояння Ізраїля із Палестиною, а також участь у цій війні інших країн. Тут існує ризик цінових шоків на енергетичних ринках. Тож, як буде розвиватися ситуація, якщо відбудеться нова інтенсивна ракетна атака Ірана на Ізраїль, наразі складно прогнозувати.

Як зміниться фондовий ринок восени

Що чекає на світовий фондовий ринок восени? Наразі невідомо, чи продовжиться падіння акцій далі, адже на цей тренд впливає багато факторів. Згідно з технічним аналізом, позитивний зростаючий тренд на фондовому ринку зломлений. І новий тренд поки ще не сформувався. Він з’явиться, коли зовнішні умови для економіки будуть більш зрозумілі та стабільні. Тобто, як себе поведе ФРС США, Банк Японії, які розклади будуть у виборах президента США, яка ситуація буде на Ближньому Сході тощо.

"Думаю, що поки продовжується паніка, прогнозувати динаміку серпня досить складно, але нас чекають ще сюрпризи. В їх очікуванні фонди, крупні інвестори переформатовують портфелі. Наприклад, Уоррен Баффет розгружає свій інвестпортфель та виходить з основних акцій американських компаній", - пояснює фінаналітик.

Акції американських технологічних компаній падають

На німецькій біржі Tradegate акції найбільших американських технологічних компаній зазнають значних втрат. На ранок 5 серпня акції Nvidia впали на 17%. Інші великі компанії також демонструють суттєве зниження: акції Apple зменшилися на 10%, Microsoft — на 9%, Alphabet — на 9,6%, Amazon — на 9,3%, Meta — на 10%, а Tesla — на 10%.

На передринкових торгах акції американських технологічних гігантів продовжують падіння. Nvidia очолює список найбільших втрат, знизившись на 8,8%. Станом на 11:30 акції сектору штучного інтелекту впали на 9,6%, тоді як акції Apple зменшилися на 6,1%. Також акції Microsoft, Meta і Tesla знизилися більш ніж на 5%

Також волатильність охопила інші ринки: ф'ючерси на акції США знизилися; ф'ючерси на Nasdaq впали на 4%, на Dow — на 1,5%, а на S&P 500 — на 2,3%. Європейський індекс Stoxx Europe 600 знизився на 2,5%.



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