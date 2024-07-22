Почему украинские компании выпускают корпоративные облигации во время войны – оценки эксперта

В ходе войны украинский бизнес может получать средства на развитие в основном через банки. Но такие возможности обладают далеко не всеми компаниями. Поэтому одним из эффективных методов привлечения денег для развития остается выпуск корпоративных облигаций. Об этом в интервью Delo.ua рассказал Тарас Козак, президент инвестиционной группы "УНИВЕР". Больше о возможностях и рисках инвестиций в финансовые инструменты в Украине во время войны читайте в интервью Тараса Козака изданию Delo.ua.

"Во время войны банки кредитовали компании в основном через государственные программы, например, 5-7-9. В таких предложениях правительство удешевляло кредитную ставку для бизнеса. То есть, бизнес мог взять деньги в кредит под 5-7-9% годовых. А некоторые компании, например, из агросектора могли привлекать средства даже под 0%", — говорит Тарас Козак.

Кажется, условия должны быть достаточно интересными для бизнеса. Но оказалось, что желающих получить такое доступное финансирование очень много. Как результат, в бюджете было недостаточно средств для компенсации процентов, правительство задерживает выплаты банкам. Вообще возникала опасность, что компании, принимавшие кредиты по программе 5-7-9, будут вынуждены платить все проценты по кредитам, а это на уровне 18-20%.

Кроме того, государственные кредитные программы оказались неудобными для бизнеса потому, что такими возможностями могли воспользоваться предприниматели только из приоритетных сегментов экономики. Речь идет об агросекторе, строительстве инфраструктуры и проч. Таким образом, большое количество бизнеса – финансовые, факторинговые, лизинговые компании – не могли принимать участие в государственных кредитных программах.

"Но у украинского бизнеса есть планы развития даже в условиях войны. Например, сейчас "Новая почта" строит огромные логистические центры. Такие проекты дорогостоящи. Поэтому в 2023 году компания выпустила корпоративные облигации и привлекла от инвесторов 1,6 млрд грн", — говорит эксперт .

По такому пути идут и другие системные компании. Бизнес выпускает корпоративные облигации с рыночной доходностью и привлекает деньги от инвесторов. Украинцы уверены, что крупный бизнес получит доход и выплатит все деньги. И пока проблем с выплатами не было. Поэтому компании выбрали именно такой путь развития и привлечения денег в войну.

"В целом во всем мире привлечение средств через выпуск облигаций остается для бизнеса одним из основных вариантов развития. Такой путь часто дешевле и удобнее, чем получение кредита в банках, которым еще нужно предоставить залог под кредитные средства и множество подтверждающих документов. Поэтому, думаю, в Украине и дальше будет развиваться практика выпуска корпоративных облигаций", — считает Тарас Козак.

Как украинцы могут покупать корпоративные облигации

Украинцы могут покупать такие бумаги через инвестиционные фирмы, объясняет Тарас Козак. Согласно новому закону Украины №738-ІХ "О рынках капитала и организованных товарных рынках", сейчас все торговцы ценными бумагами изменили название и стали инвестиционными фирмами. В Украине работает 5-6 таких организаций, среди которых УНИВЕР, ICU, БTC, Kинто и т.д. Аналогичные услуги предлагают клиентам банки Приватбанк, Monobank (Universalbank), ОТП Банк, Sense bank, "Укргазбанк" и т.д.

"Инвесторы могут приобрести ОВГЗ и другие облигации как в инвестфирмах, так и банках. Процедура проводится онлайн – через приложения или кабинеты на сайтах. Подтверждение сделки, как правило, организовано через Diia. Все это очень удобно для людей, еще 2-3 года назад не было таких возможностей", – говорит Козак.

В результате человек может приобрести бумаги от одной штуки. Стоимость облигации – 1000 грн. Когда инвестор получает деньги, он может реинвестировать доход в новые бумаги.

Также украинцы могут покупать разные инструменты через инвестфонды, которыми управляют украинские компании по управлению активами (КУА). В Украине работает около 20 таких организаций, которые предлагают инвестировать в сертификаты или акции фондов широкой общественности инвесторов. Среди таких фондов – Inzhur, "Твоє коло", "Грунтовно", которые вкладывают средства инвесторов в недвижимость и землю. Также фонды в управлении КУА УНИВЕР, ОТП Капитал, Кинто вкладывают привлеченные средства в украинские облигации или другие финансовые инструменты.

Больше о возможностях и рисках инвестиций в финансовые инструменты в Украине во время войны читайте в интервью Тараса Козака изданию Delo.ua.