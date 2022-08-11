Покупаем валюту под депозит. В каких банках это можно сделать и на каких условиях

Еще с 21 июля НБУ разрешил банкам продавать населению безналичную валюту. Но при условии, что клиенты сразу разместят ее на депозит сроком от 3 месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита в 50 тыс. грн (ориентировочно $1,3 тыс. в эквиваленте).

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Этот предел не зависит от количества банков, а действителен в расчете на одного вкладчика. Другими словами, в нескольких банках купить по $1,3 тыс. и положить их на депозит не удастся. После 3 месяцев можно получить денежные средства как в наличной, так и безналичной форме. Но стоит учитывать, что у банков есть некоторые проблемы с наличной валютой. Поэтому может произойти ситуация, что банкнот в банке на момент возврата депозита не будет. Следовательно, придется соглашаться на зачисление средств (на карточный счет, например) в безналичной форме

Зачем Нацбанк ввел подобные ограничения для населения? Чтобы создать альтернативу вложению средств в наличную валюту, уменьшив спрос на нее и ослабив давление на обменный курс в наличном сегменте валютного рынка.

Впрочем, такая услуга пока не стала очень популярной. Мы насчитали семь банков, которые открывают депозиты под покупку иностранной валюты. Причем многие банки, занимающие лидирующие места по количеству вкладчиков, пока такой возможности не дают. В частности, невозможно приобрести безналичную валюту под депозит в государственных Приватбанке и Сбербанке, а также в Альфа-банке, Райффайзен банке, УкрСиббанке и в ПУМБе.

Монобанк

Monobank решил воспользоваться предоставленной регулятором возможностью. Здесь нет никаких дополнительных комиссий, хотя ставка по таким депозитам составляет символические 0,1% как на 3 месяца, так и на год. Чистый доход после уплаты налогов составит 0,08%. Минимальная сумма вклада – $100 или €100. По состоянию на 10 августа курс monobank был на уровне 37,5 грн/$ и 38,4 грн/€.

Чтобы приобрести валюту и положить ее сразу на депозит, перейдите в раздел "Накопление" – "Открыть депозит". Срок валютного вклада – от 3 до 12 месяцев, разместить на депозитном валютном счете можно доллар или евро.

Укргазбанк

В этом банке проценты несколько выше – 0,5% на 3 месяца и 1,2% на 12 месяцев, если это доллар. Но при этом придется оплатить 1% комиссии по курсу НБУ и 0,5% за конвертацию вклада в валюту, но не менее 100 грн. Если речь идет о евро, то в этом случае, как сообщили сотрудники Укргазбанка, ставка составит 0,01% независимо от срока депозита. Минимальная сумма вклада составляет $100 или €100.

Еще одно отличие в том, что в Укргазбанке обмен происходит по официальному курсу НБУ – 36,57 грн/$ и 37,38 грн/€. Если инвалюта дешевле, чем в других банках, то этот вариант рассмотреть стоит, но с учетом вышеупомянутых дополнительных платежей.

Укрэксимбанк и ОТП Банк

В Укрэксимбанке ставка – 0,75% (3 мес.) и 1,5% (12 мес.). В Укрэксимбанк тоже придется оплатить комиссию за открытие счета для покупки валюты на межбанке в размере 250 грн и 0,3% суммы вклада за конвертацию, но не менее 150 грн. Обменный курс в этом банке привязан к межбанку – 36,93 грн/$ и 37,75 грн/€.

Что касается венгерского ОТП, то в этом банке ставка вообще символическая – 0,01%. Но клиенту придется заплатить еще и 0,3% комиссии по курсу на межбанке. Минимального лимита для депозита нет.

Это финучреждение также ориентируется на курс на межбанке при конвертации вклада.

А-банк и Таскомбанк

В А-банке ставка такая же, как и у monobank – 0,1% – как на 3 месяца, так и на год. Минимальная сумма – $30 или €30. У А-банка дополнительные комиссии отсутствуют. Обменный курс составляет 38,1 грн/$ и 38,3 грн/€.

В Таскомбанке, ориентирующемся на официальный курс НБУ, ставка составляет 0,5% (3 мес.) и 0,9% (12 мес.). Минимальной суммы вклада нет, но клиенту еще придется уплатить 600 грн. за открытие депозита на 3 месяца (для вкладов на 1 год такой комиссии нет) и 0,5% комиссии за покупку валюты на межбанке, но не менее 100 грн.

Аккордбанк

Среди всех вышеупомянутых это учреждение предлагает наибольшие ставки – от 1,9% до 2,4% за годовой депозит. Аккордбанк тоже ориентируется на межбанк при конвертации (36,93 грн/$, такая услуга здесь доступна только в долларе). Но клиенту придется оплатить еще 100 грн. комиссии за открытие текущего счета в гривне и 20 грн. – в инвалюте. Минимальный объем валюты, которую необходимо разместить на депозите – $50.