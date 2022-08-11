Купуємо валюту під депозит. В яких банках це можна зробити та на яких умовах

Ще з 21 липня НБУ дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту. Але за умови, що клієнти відразу розмістять її на депозит на строк від 3 місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту у 50 тис. грн (орієнтовно $1,3 тис. в еквіваленті).

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Цей ліміт не залежить від кількості банків, а дійсний в розрахунку на одного вкладника. Іншими словами, у кількох банках придбати по $1,3 тис. і покласти їх на депозит не вдасться. Після 3 місяців можна отримати кошти як у готівковій, так і безготівковій формі. Але варто враховувати, що банки мають деякі проблеми з готівковою валютою. Тому може статись така ситуація, що банкнот у банку на момент повернення депозиту не буде. Відтак, доведеться погоджуватися на зарахування коштів (на картковий рахунок, наприклад) у безготівковій формі

Навіщо Нацбанк ввів подібні обмеження для населення? Для того, щоб створити альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, зменшивши попит на неї та послабивши тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку.

Втім, така послуга не стала поки що дуже популярною. Ми нарахували сім фінустанов, які відкривають депозити під купівлю іноземної валюти. Причому, багато банків, які займають лідируючі місця за кількістю вкладників, наразі такої можливості не дають. Зокрема, неможливо придбати безготівкову валюту під депозит у державних Приватбанку і Ощадбанку, а також у Альфа-банку, Райффайзен банку, Укрсиббанку і в ПУМБі.

Монобанк

Monobank вирішив скористатись наданою регулятором можливістю. Тут немає жодних додаткових комісій, хоча ставка за такими депозитами складає символічні 0,1% – як на 3 місяці, так і на рік. Чистий дохід після сплати податків складе взагалі 0,08%. Мінімальна сума вкладу – $100 або €100. Станом на 10 серпня курс у monobank був на рівні 37,5 грн/$ та 38,4 грн/€.

Щоб придбати валюту і покласти її відразу на депозит, треба перейти у розділ "Накопичення" – "Відкрити депозит". Строк валютного вкладу – від 3 до 12 місяців, розмістити на депозитному валютному рахунку можна долар чи євро.

Укргазбанк

У цьому банку відсотки трохи вище – 0,5% на 3 місяці і 1,2% на 12 місяців, якщо це долар. Але при цьому доведеться сплатити 1% комісії до курсу НБУ та 0,5% за конвертацію вкладу в валюту, але не менше 100 грн. Якщо йдеться про євро, то у цьому випадку, як повідомили Delo.ua співробітники Укргазбанку, ставка складе 0,01% незалежно від строку депозиту. Мінімальна сума вкладу становить $100 чи €100.

Ще одна відмінність у тому, що в Укргазбанку обмін відбувається за офіційним курсом НБУ – 36,57 грн/$ та 37,38 грн/€. Якщо інвалюта дешевша, ніж в інших банках, то цей варіант розглянути варто, але з урахуванням згаданих вище додаткових платежів.

Укрексімбанк та ОТП Банк

В Укрексімбанку ставка – 0,75% (3 міс.) та 1,5% (12 міс.). В Укрексімбанку теж доведеться сплатити комісію за відкриття рахунку для купівлі валюти на міжбанку у розмірі 250 грн і 0,3% суми вкладу за конвертацію, але не менше 150 грн. Обмінний курс в цьому банку прив’язаний до міжбанку – 36,93 грн/$ та 37,75 грн/€.

Що ж стосується угорського ОТП, то у цьому банку ставка взагалі символічна – 0,01%. Але клієнтові доведеться заплатити ще й 0,3% комісії до курсу на міжбанку. Мінімального ліміту для депозиту немає.

Ця фінустанова також орієнтується на курс на міжбанку при конвертації вкладу.

А-банк та Таскомбанк

У А-банку ставка така ж, як і в monobank – 0,1% – як на 3 місяці, так і на рік. Мінімальна сума – $30 чи €30. В А-банку додаткові комісії відсутні. Обмінний курс складає 38,1 грн/$ та 38,3 грн/€.

У Таскомбанку, який орієнтується на офіційний курс НБУ, ставка складає 0,5% (3 міс.) та 0,9% (12 міс.). Мінімальної суми вкладу немає, але клієнту ще доведеться сплатити 600 грн за відкриття депозиту на 3 місяці (для вкладів на 1 рік такої комісії немає) і 0,5% комісії за купівлю валюти на міжбанку, але не менше 100 грн.

Акордбанк

Серед усіх вищезгаданих ця установа пропонує найбільші ставки – від 1,9% до 2,4% за річний депозит. Акордбанк теж орієнтується на міжбанк при конвертації (36,93 грн/$, така послуга тут доступна тільки у доларі). Але клієнту доведеться сплатити ще 100 грн комісії за відкриття поточного рахунку в гривні і 20 грн – в інвалюті. Мінімальний обсяг валюти, яку необхідно розмістити на депозиті – $50.