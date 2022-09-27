Рынок стал менее восприимчивым к переменам: что будет с криптовалютой в октябре

Прогноз по рынку криптовалюты на весь октябрь умеренно оптимистичен. Ценовые диапазоны, где находится биткоин и эфириум, комфортны как средний диапазон колебания на весь месяц.

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Так, для биткоина поддержкой выступит уровень $17 860, а сопротивлением уровень $25 320. Для эфира поддержка в районе $830, а сопротивление - $2 240.

Мы не ждем рекордов или антирекордов в связи с тем, что валютный рынок демонстрирует повышенную волатильность, так что инвесторы будут озабочены судьбой евро, фунта и ценами на нефть и металлы. Кроме того, мы ясно видим, что зависимость движения цен на крипторинке и новостях из США хоть и сохраняется, но рынок стал менее восприимчив к изменениям.

Можно сказать, что повышение ставки ФРС США к концу года все уже понимают и учли в прошлом падении цен к текущим поддержкам. Но если говорить о важных новостях, именно это событие сохраняется лидером.

В отличие от традиционных инвестиций, таких как акции компаний, где динамика цен может зависеть от эффективности бизнеса, биткойн не имеет базового актива. Это означает, что движение его цены основывается исключительно на предположениях инвесторов о том, будет ли она расти или падать в будущем. В результате могут быть резкие колебания цены биткойна даже в течение 24 часов.

Произошел ряд инцидентов, по которым цена колебалась в последнее время, и эти новости будут влиять на котировки в будущем. Среди положительных событий отметим, что в марте этого года президент Джо Байден издал распоряжение, направленное на координацию действий правительства США по регулированию цифровых активов. В то время как многие поклонники криптовалют считают, что регулирование является плохим, некоторые считают, что этот новый указ может помочь в развитии цифровых активов, таких как CBDC, для обеспечения надлежащей защиты потребителей. Напомним, что Федеральная резервная система США рассматривает возможность запуска собственной "цифровой валюты центрального банка" (CBDC).

Среди негативных новостей для криптовалюта это то, что сдерживает рост цен, все еще важны такие. В июне 2022 года Celsius Network, крупная американская компания по кредитованию криптовалюты, заморозила снятие средств и переводы, сославшись на "экстремальные" условия. Для рынка в целом это событие еще скажется слабостью. Также в июне 2022 года Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, приостановила вывод биткойнов, а главный исполнительный директор Чанпен Чжао обвинил "зависшую транзакцию", вызвавшую отставание.

В начале 2022 года сообщалось, что Россия может запретить сделки с криптовалютой. Но после вторжения в Украину криптобиржи призвали запретить российские транзакции. Для Украины крипторинок все еще является возможностью беспрепятственно получать финансовую поддержку из-за границы от частных лиц. Но в то же время это возможность вывода денег из страны.