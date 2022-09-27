Ринок став менш сприйнятливим до змін: що буде з криптовалютою в жовтні

Прогноз щодо ринку криптовалюти на весь жовтень помірно оптимістичний. Цінові діапазони, де знаходиться біткоїн та ефіріум комфортні як середній діапазон коливання на весь місяць.

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Так, для біткоїна підтримкою виступить рівень $17 860, а опором рівень $25 320. Для ефіріуму підтримка в районі $830, а опір $2 240.

Ми не чекаємо рекордів, або антирекордів у зв'язку з тим, що валютний ринок демонструє підвищену волатильність, отже інвестори будуть стурбовані долею євро, фунта та цінами на нафту та метали. Крім того, ми чітко бачимо, що залежність руху цін на крипторинці та новин із США хоч і зберігається, але ринок став менш сприйнятливим до змін.

Можна сказати, що підвищення ставки ФРС США до кінця року всі вже розуміють і врахували в минулому падінні цін до поточних підтримок. Але, якщо говорити про важливі новини, саме ця подія зберігається лідером.

На відміну від традиційних інвестицій, таких як акції компаній, де динаміка цін може залежати від ефективності бізнесу, біткойн не має базового активу. Це означає, що рух його ціни ґрунтується виключно на припущеннях інвесторів про те, чи вона зростатиме чи падатиме в майбутньому. В результаті можуть бути різкі коливання ціни біткойна навіть протягом 24 годин.

Відбулася низка інцидентів, через які ціна коливалася останнім часом, і ці новини впливатимуть на котирування в майбутньому. Серед позитивних подій зазначимо, що у березні цього року президент Джо Байден видав розпорядження, спрямоване на координацію дій уряду США щодо регулювання цифрових активів. У той час як багато шанувальників криптовалют вважають, що регулювання є поганим, деякі вважають, що цей новий указ може допомогти в розвитку цифрових активів, таких як CBDC, для забезпечення належного захисту споживачів. Нагадаємо, що Федеральна резервна система США розглядає можливість запуску власної "цифрової валюти центрального банку" (CBDC).

Серед негативних новин для криптовалюту, це те, що стримує зростання цін, все ще важливі такі. У червні 2022 року Celsius Network, велика американська компанія з кредитування криптовалюти, заморозила зняття коштів та перекази, пославшись на "екстремальні" умови. Для ринку загалом ця подія ще позначиться слабкістю. Також у червні 2022 року Binance, одна з найбільших у світі криптовалютних бірж, призупинила виведення біткойнів, а головний виконавчий директор Чанпен Чжао звинуватив "завислу транзакцію", що викликала відставання.

На початку 2022 року повідомлялося, що Росія може заборонити операції із криптовалютою. Але потім після вторгнення в Україну криптобіржі закликали заборонити російські транзакції. Для України крипторинок все ще є можливістю безперешкодно отримувати фінансову підтримку із-за кордону від приватних осіб. Але водночас це є можливістю виведення грошей із країни.