Сегодня выигрывает не цена, а сервис, — Наталья Бортюк, СК "Экспресс Страхование"

О последних тенденциях на рынке продаж и страхования новых авто, прогнозах развития КАСКО и «автогражданки», а также об изменениях в подходах компаний к конкуренции и рецептах укрепления позиций страховщика на рынке автострахования «ТОП-100» расспросил Наталию Бортюк, генерального директора СК «Экспресс Страхование».

В последние годы рынок новых авто в Украине заметно оживился. Повлияло ли это на показатели рынка страхования КАСКО?

— Да, рынок КАСКО в 2024 году продолжил стабильное восстановление. Во-первых, этому способствовало увеличение продаж новых авто на 9,6% к 2023 году и доли автокредитования более чем на 3 в. п., а также стабильный спрос, обусловленный высоким уровнем рисков и ростом стоимости ремонтов из-за девальвации гривны.

Во-вторых, эта тенденция продолжается благодаря страховым компаниям, обеспечивающим клиентам надежную защиту, гибкие условия и оперативное урегулирование.

"Экспресс Страхование" традиционно остается одним из драйверов в этом направлении, поскольку мы понимаем, что качество сервиса и скорость выплат — это главные критерии для владельцев КАСКО.

Если говорить о возможном состоянии рынка в 2025 году, то, несмотря на прогнозируемое незначительное снижение продаж новых автомобилей и возможных колебаний валютного курса, по нашим оценкам, можно ожидать, что в текущем году этот сегмент продолжит рост примерно 12-15%.

Страховщики будут продолжать адаптировать свои продукты под новые реалии, предлагая гибкие условия страхования, в частности, расширенное покрытие и оптимизацию франшиз.

Таким образом, перспективы рынка КАСКО на 2025 год остаются положительными с ожиданием умеренного роста и дальнейшей адаптации к экономическим реалиям.

Рынок ОСАГО претерпевает большие изменения, и это заставляет его игроков серьезно пересмотреть свои сервисные возможности. Подготовились ли страховщики к таким нововведениям?

— Действительно, с 1 января 2025 года, от вступления закона в силу обязательного страхования автогражданской ответственности, «автогражданка» — один из ключевых сегментов страхового рынка — значительно обновилась.

Изменились условия расчета ее стоимости, осуществление выплаты, процесс урегулирования страховых событий, максимальный размер страховой выплаты и т.п.

Страховщики, Моторное бюро и Национальный банк активно готовились к этим изменениям. И то, что уже третий месяц этот рынок стабильно работает, свидетельствует, что все наши усилия не напрасны. Люди стали понимать, что лучше сейчас заплатить больше, чтобы потом в случае ДТП получить больше с меньшими временными и моральными затратами.

Теперь ключевую роль на рынке ОСАГО играет сам клиент — он выбирает, с какой страховой компанией ему удобно работать. Клиенты начали выбирать страховую компанию не только по цене полиса, но и по тому, как легко и быстро решаются вопросы в случае ДТП.

В «Экспресс Страховании» мы это понимали задолго до изменений в законодательстве и сделали ставку на сервис, позволяющий клиентам ОСАГО получать то же качество обслуживания, что и владельцы КАСКО. Этот подход дает нам ощутимое преимущество на рынке и обеспечивает возрастающее доверие клиентов.

Хороший сервис является одним из основных инструментов для привлечения новых клиентов и служит своеобразной рекламой, распространяющейся сарафанным радио.

Многие наши потерпевшие в ДТП были довольны тем, как мы решили их вопросы, и впоследствии не только обратились к нам для оформления страховки, но и порекомендовали «Экспресс Страхование» друзьям.

Какие факторы влияют на рост доверия клиентов к компании и ее позициям на рынке?

— На мой взгляд, главным фактором является умение компании выполнять взятые обязательства. Для этого, во-первых, компания должна быть финансово устойчива. СК "Экспресс Страхование" демонстрирует стабильный рост ключевых финансовых показателей. За 2024 год наши активы выросли на 89 млн грн и к концу года составили 870 млн грн, собственный капитал за год вырос до 350,4 млн грн, «Экспресс Страхование» показала хорошие показатели доходности. Также денежные средства на счетах компании за прошлый год выросли на 60,8 млн. грн. и на конец 2024 года их объем составил 770 млн. грн. Экспресс Страхование с двойным запасом выполняет требования к капиталу платежеспособности страховых компаний, установленные Национальным банком Украины.

Приблизительно 90% активов компании сосредоточены в денежных средствах, размещенных в крупнейших государственных банках Украины, а половина этих средств хранится в валюте. Такой подход гарантирует высокую ликвидность и защищает от валютных рисков в условиях экономической нестабильности. А это значит, что у нас есть возможность и запас средств, чтобы быстро производить страховые выплаты, независимо от их количества и объемов. Это второй важный фактор, который влияет на клиента при выборе страховщика.

Мы достойно завершили 2024 год, продемонстрировав стабильность и способность к развитию даже в условиях вызовов для страны и рынка.

Компания продолжает демонстрировать устойчивость и готовность к изменениям благодаря разумной финансовой политике и эффективному управлению рисками. И это на фоне сокращения рынка: только за последний год его покинули 34 рисковых компании. На нем остаются те страховщики, которые обладают не только финансовой устойчивостью, но и стратегическим видением развития. Мы видим, как изменяются ожидания клиентов, и вовремя адаптируемся к новым реалиям, предлагая решения, которые делают страхование понятным, доступным и удобным. Так что в непростом 2024 году мы не только сохранили свои позиции, но и продолжаем укреплять их.

Какие виды страхования в 2025 году будут локомотивами страхового рынка и что основным фактором успешной работы?

— Несмотря на изменения на страховом рынке, основными по-прежнему остаются моторные виды страхования: «автогражданка», КАСКО, «Зеленая карта».

По данным Нацбанка, на них приходится более половины всех собранных страховых платежей. И я думаю, что эта ситуация не сильно изменится, такая тенденция будет продолжаться и в 2025 году.

Для успеха страховой компании важна не только конкурентная цена, но и качественный сервис. В условиях сегодняшнего дня мы уверены, что высокий уровень обслуживания является тем ключевым фактором, который влияет на успех и отличает нас среди других.

Было время, когда страховщики наращивали долю рынка благодаря ценовой конкуренции. Насколько остра сейчас конкуренция?

— Рынок действительно изменился. Сейчас клиенты все больше обращают внимание на сервис и качество обслуживания, особенно в сегменте КАСКО. Поскольку мы делали ставку на это с момента создания СК «Экспресс Страхование», теперь имеем определенное преимущество на очень конкурентном страховом рынке. Наши специалисты сопровождают клиента от консультации в момент происшествия до возобновления автомобиля на СТО.

Благодаря постоянному совершенствованию наших процессов, мы создаем условия, в которых клиенты чувствуют себя важными. Так что даже в условиях жесткой конкуренции на рынке мы остаемся среди лидеров благодаря клиентскому сервису, что является важным аспектом для тех, кто ценит скорость, удобство и надежность.

В Экспресс Страховании мы разработали комплексную модель обслуживания, ориентируясь на максимальный комфорт и удобство наших клиентов на каждом этапе взаимодействия с компанией. Ключевая цель – не просто продать продукт, а обеспечить людям, которые доверили нам свое спокойствие и уверенность на дороге, безупречный опыт обслуживания. Мы сфокусировались на том, чтобы процесс урегулирования страховых случаев был максимально быстрым, понятным и прозрачным. Поэтому акцентируем внимание на оперативности обработки запросов и выплат.

Каждый клиент может быть уверен, что в случае какого-либо события с ним будет работать команда, которая максимально быстро и эффективно решит все его вопросы.