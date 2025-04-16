Сьогодні виграє не ціна, а сервіс, — Наталія Бортюк, СК "Експрес Страхування"

Про останні тенденції на ринку продажів та страхування нових авто, прогнози розвитку КАСКО та «автоцивілки», а також про зміни у підходах компаній до конкуренції та рецепти зміцнення позицій страховика на ринку автострахування «ТОП-100» розпитав Наталію Бортюк, генеральну директорку СК «Експрес Страхування».

Останні роки ринок нових авто в Україні помітно пожвавився. Чи вплинуло це на показники ринку страхування КАСКО?

— Так, ринок КАСКО у 2024 році продовжив стабільне відновлення. По-перше, цьому сприяло збільшення продажу нових авто на 9,6% до 2023 року та частки автокредитування більш ніж на 3 в. п., а також стабільний попит, зумовлений високим рівнем ризиків та зростанням вартості ремонтів через девальвацію гривні.

По-друге, ця тенденція триває завдяки страховим компаніям, які забезпечують клієнтам надійний захист, гнучкі умови та оперативне врегулювання.

«Експрес Страхування» традиційно залишається одним із драйверів у цьому напрямі, оскільки ми розуміємо, що якість сервісу та швидкість виплат — це головні критерії для власників КАСКО.

Якщо говорити про можливий стан ринку в 2025 році, то, незважаючи на прогнозоване незначне зниження продажів нових автомобілів та можливих коливань валютного курсу, за нашими оцінками, можна очікувати, що поточного року цей сегмент продовжить зростання, яке приблизно становить 12-15%.

Страховики продовжуватимуть адаптувати свої продукти під нові реаліЇ, пропонуючи гнучкі умови страхування, зокрема розширене покриття та оптимізацію франшиз.

Таким чином, перспективи ринку КАСКО на 2025 рік залишаються позитивними з очікуванням помірного зростання та подальшої адаптації до економічних реалій.

Ринок ОСЦПВ зазнає великих змін, і це змушує його гравців серйозно переглянути свої сервісні можливості. Чи підготувалися страховики до таких нововведень?

— Дійсно, з 1 січня 2025 року, від набуття чинності закону про обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності, «автоцивілка» — один із ключових сегментів страхового ринку — значно оновилася.

Змінилися умови розрахунку її вартості, здійснення виплати, процес врегулювання страхових подій, максимальний розмір страхової виплати тощо.

Страховики, Моторне бюро та Національний банк активно готувалися до цих змін. І те, що вже третій місяць цей ринок стабільно працює, свідчить, що всі наші зусилля не були марними. Люди почали розуміти, що краще зараз заплатити більше, щоб потім, у разі ДТП, отримати більше з меншими часовими та моральними витратами.

Натепер ключову роль на ринку ОСЦПВ відіграє сам клієнт — він обирає, з якою страховою компанією йому зручно працювати. Клієнти почали обирати страхову компанію не лише за ціною поліса, а й за тим, наскільки легко та швидко вирішуються питання у разі ДТП.

В «Експрес Страхуванні» ми це розуміли задовго до змін у законодавстві та зробили ставку на сервіс, який дає змогу клієнтам ОСЦПВ отримувати ту саму якість обслуговування, що й власники КАСКО. Цей підхід дає нам відчутну перевагу на ринку та забезпечує зростальну довіру клієнтів.

Гарний сервіс є одним з основних інструментів для залучення нових клієнтів і слугує своєрідною рекламою, яка поширюється сарафанним радіо.

Багато наших потерпілих у ДТП були задоволені тим, як ми вирішили їхні питання, і згодом не лише звернулися до нас для оформлення страховки, а й порекомендували «Експрес Страхування» друзям.

Які чинники впливають на зростання довіри клієнтів до компанії та її позицій на ринку?

— На мою думку, головним чинником є вміння компанії виконувати взяті зобов’язання. Для цього, по-перше, компанія має бути фінансово стійкою. СК «Експрес Страхування» демонструє стабільне зростання ключових фінансових показників. За 2024 рік наші активи зросли на 89 млн грн і на кінець року становили 870 млн грн, власний капітал за рік виріс до 350,4 млн грн, «Експрес Страхування» показала гарні показники прибутковості. Також грошові кошти на рахунках компанії за минулий рік зросли на 60,8 млн грн і на кінець 2024 року їхній обсяг становив 770 млн грн. «Експрес Страхування» з подвійним запасом виконує вимоги до капіталу платоспроможності страхових компаній, встановлені Національним банком України. Приблизно 90% активів компанії зосереджені у грошових коштах, розміщених у найбільших державних банках України, а половина цих коштів зберігається у валюті. Такий підхід гарантує високу ліквідність та захищає від валютних ризиків за умов економічної нестабільності. А це означає, що у нас є можливість і запас коштів, щоб швидко здійснювати страхові виплати, незалежно від їхньої кількості та обсягів. І це другий важливий чинник, який впливає на клієнта під час вибору страховика.

Ми гідно завершили 2024 рік, продемонструвавши стабільність та здатність до розвитку навіть в умовах викликів для країни та ринку. Змогли збільшити кількість клієнтів, при цьому збільшивши страхові платежі на 36,2%, розширити коло партнерів, покращити фінансові показники.

Компанія продовжує демонструвати стійкість та готовність до змін завдяки розумній фінансовій політиці та ефективному управлінню ризиками. І це на тлі скорочення ринку: тільки за останній рік його покинули 34 ризикові компанії. На ньому залишаються ті страховики, які мають не лише фінансову стійкість, а й стратегічне бачення розвитку. Ми бачимо, як змінюються очікування клієнтів, і вчасно адаптуємося до нових реалій, пропонуючи рішення, які роблять страхування зрозумілим, доступним і зручним. Тож у непростому 2024 році ми не тільки зберегли свої позиції, а й продовжуємо зміцнювати їх.

Які види страхування у 2025 році будуть локомотивами страхового ринку і що є основним чинником успішної роботи?

— Незважаючи на зміни на страховому ринку, основними, як і раніше, залишаються моторні види страхування: «автоцивілка», КАСКО, «Зелена карта».

За даними Нацбанку, на них припадає більше половини всіх зібраних страхових платежів. І я думаю, що ця ситуація не дуже зміниться, така тенденція триватиме і в 2025 році.

Для успіху страхової компанії важлива не лише конкурентна ціна, а й якісний сервіс. В умовах сьогодення ми впевнені, що високий рівень обслуговування є тим ключовим чинником, який впливає на успіх і вирізняє нас серед інших.

Були часи, коли страховики нарощували частку ринку завдяки ціновій конкуренції. Наскільки гостра зараз конкуренція?

— Ринок дійсно змінився. Зараз клієнти дедалі більше звертають увагу на сервіс і якість обслуговування, особливо у сегменті КАСКО. Оскільки ми робили ставку на це з моменту створення СК «Експрес Страхування», то тепер маємо певну перевагу на дуже конкурентному страховому ринку. Наші спеціалісти супроводжують клієнта від консультації у момент події до відновлення автомобіля на СТО.

Завдяки постійному вдосконаленню наших процесів ми створюємо умови, в яких клієнти відчувають себе важливими. Тож навіть в умовах жорсткої конкуренції на ринку ми залишаємося серед лідерів завдяки клієнтському сервісу, що є важливим аспектом для тих, хто цінує швидкість, зручність і надійність.

В «Експрес Страхуванні» ми розробили комплексну модель обслуговування, орієнтуючись на максимальний комфорт і зручність наших клієнтів на кожному етапі взаємодії з компанією. Ключова мета — не просто продати продукт, а забезпечити людям, які довірили нам свій спокій і впевненість на дорозі, бездоганний досвід обслуговування. Ми сфокусувалися на тому, щоб процес врегулювання страхових випадків був максимально швидким, зрозумілим і прозорим. Тому акцентуємо увагу на оперативності оброблення запитів і виплат.

Кожен клієнт може бути впевнений, що у разі будь-якої події з ним працюватиме команда, яка максимально швидко й ефективно вирішить усі його питання.