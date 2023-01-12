"Свободное тарифообразование и прямое урегулирование на рынке ОСАГО будут стимулировать здоровую конкуренцию между страховщиками", - Данило Гетманцев, глава финансового Комитета Рады.

На рассмотрении Верховной Рады находится законопроект №8300, который в случае принятия существенно изменит правила игры на рынке обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев. Delo.ua расспросил одного из инициаторов законопроекта, главу комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева об особенностях законодательной инициативы и изменениях, которые она несет для страховщиков и их клиентов.

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– Какие преимущества, кроме увеличения страхового покрытия, получат автовладельцы благодаря принятию законопроекта №8300 «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств » ? Назовите ключевые.

- Закон об ОСАГО в основном направлен на обеспечение осуществления выплаты за ущерб, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу пострадавших лиц, среди которых, конечно, много автовладельцев. То есть, каждый автовладелец может оказаться как в качестве потерпевшего, так и виновника.

Чем лучше будет проходить урегулирование страховых случаев, тем меньше финансовых претензий у потерпевших будет к автовладельцам, виновникам ДТП. Ведь для этого каждый автовладелец и страхует свою ответственность. Пострадавший должен быть защищен и получить справедливое и полное возмещение быстро и удобно.

Основными преимуществами для пострадавших являются:

обязательное прямое урегулирование во всех случаях дорожно-транспортных происшествий, в которых вред причинен только транспортному средству, что позволит потерпевшему - автовладельцу обращаться за страховой выплатой к своему страховщику;

во всех случаях дорожно-транспортных происшествий, в которых вред причинен только транспортному средству, что позволит потерпевшему - автовладельцу обращаться за страховой выплатой к своему страховщику; введение порядка расчета размера страховой выплаты без учета износа и осуществления страховых выплат в размере, необходимом для восстановления транспортного средства. То есть не будет случаев, когда правильно рассчитанной страховой выплаты не хватит на ремонт;

расширение применения "европротокола" – оформление заявления о страховом возмещении при ДТП без участия полиции, а соответственно без административной ответственности. Сейчас люди часто опасаются оформлять "европротокол" из-за того, что не уверены, что их убытки не превысят установленный сегодня лимит 80 тыс. грн.;

распространение действия страхового покрытия на пассажиров транспортного средства, повлекшего дорожно-транспортное происшествие;

быстрое осуществление гарантийных выплат потерпевшим лицам за страховщиков-банкротов (сейчас это годы, а предлагается 60 дней);

уменьшение срока рассмотрения заявления о страховой выплате с 90 до 60 дней со дня подачи заявления об осуществлении страховой выплаты;

установление подробного и исчерпывающего перечня документов, необходимых для получения страховой выплаты и оснований отказа в осуществлении такой выплаты.

– В законопроекте есть оговорки о том, чтобы расширить действие «автогражданки» на новые виды транспортных средств. Какие это могут быть транспортные средства?

- Согласно требованиям Евродирективы должна быть застрахована ответственность всех участвующих в дорожном движении транспортных средств. В некоторых странах исключаются только рельсовые ТС (например, трамваи, которые, как известно, никогда не виноваты). В законопроекте кроме государственной регистрации добавляется ведомственная регистрация. Ведь есть определенное количество ТС, подлежащих ведомственной, а не государственной регистрации, но участвующих в дорожном движении и ДТП, но не обязанных иметь полис ОСАГО в соответствии с действующим Законом. А это значит, что возмещение ущерба потерпевшим в таких авариях очень сложное и иногда даже сомнительное.

- Логично, что страховые компании будут поднимать стоимость полисов ОСАГО, чтобы обеспечить выплаты увеличенных страховых сумм. Каким может быть рост тарифов в таком случае?

– В связи со значительным повышением страховых сумм, стоимость страхового полиса не возрастет пропорционально, поскольку стоимость страхового полиса напрямую зависит от двух факторов:

уровня аварийности;

размера среднего страхового возмещения, который зависит от стоимости работ и материалов для проведения восстановительного ремонта автомобилей и уровня минимальной и средней заработной платы, стоимости лечения для случаев нанесения вреда жизни и здоровью человека, а также от инфляции.

Следовательно, на рост цены полиса влияет рост именно этих показателей, а не максимально возможная сумма возмещения.

Из-за указанных факторов, особенно из-за роста стоимости запчастей и общей инфляции, стоимость полиса даже без повышения страховых сумм растет каждый год.

То есть предельный размер страховой суммы будет играть роль при наступлении крупных ДТП со значительным количеством пострадавших или для ДТП с очень дорогими авто, для которых сегодняшнего размера страховой суммы не хватает.

По результатам 2022 года средняя стоимость страхового полиса в Украине составила около 1200 грн. В меньших городах, особенно в селах, стоимость ниже.

Фактически стоимость годового полиса в крупных городах колеблется вокруг стоимости 1 бака бензина.

Средний размер выплаты за ущерб, причиненный имуществу, составил 25-26 тыс. грн, а за ущерб, причиненный жизни и здоровью – около 40 тыс. грн. (при действующих лимитах в 160 тыс. грн. и 320 тыс. грн. соответственно).

Страховщиками были произведены расчеты по возможному повышению тарифов после принятия законопроекта. По этим оценкам полис может подорожать около 50%. Но опыт стран, которые присоединялись к ЕС и согласно требованиям ЕС, повышали страховые суммы, значительного повышения тарифов не произошло.

Это означает, что при увеличении размера страховой суммы в соответствии с изложенными предложениями значительного увеличения стоимости полиса не произойдет, но пострадавшие в ДТП станут более защищенными.

– В частности, нормы законопроекта предусматривают переход на свободное тарифообразование. Нет ли риска, что страховщики в таком случае поднимут цены на ОСАГО в разы, неконтролируемо?

– В условиях свободного ценообразования главным регулятором является рынок. Страховой рынок в Украине высококонкурентный, поэтому в случае, если какой-то страховщик неоправданно поднимет цену, потребитель пойдет к другому.

Страховщик заинтересован в большем количестве клиентов, так как это балансирует риск ущерба для самого страховщика, поэтому он не заинтересован в установлении завышенной цены.

В случае сговора на рынке включаются механизмы, заложенные в антимонопольном законодательстве, которое предусматривает большие санкции за нарушения.

Вместе с тем сохраняются льготы для отдельных категорий граждан, призванные обеспечить доступность страхового продукта для каждого.

– В пояснительной записке к законопроекту есть такая формулировка, как «справедливая цена». Что это за цена, на каких параметрах и расчетах она должна основываться?

– На риск наступления страхового случая по вине конкретного автовладельца влияет огромное количество факторов, которые невозможно учесть на уровне законодательства. Эти факторы влияют как на повышение тарифа, так и его снижение.

Сейчас при расчете тарифа страховщики вправе руководствоваться только нормативно установленными коэффициентами и их значениями. Хотя таких коэффициентов может быть гораздо больше и они могут отличаться у разных страховых компаний и даже в разных регионах.

Страховщик будет иметь возможность иметь гибкую систему тарифообразования в зависимости от многих факторов, влияющих на риск. Поэтому скидки за безаварийную езду могут оказаться значительными.

Рынок существенно эффективнее регулирует уровень цен, чем директивные способы.

- Чем аргументировано намерение ограничить возможность оплаты полиса только одним платежом? Ведь среди автомобилистов есть граждане, испытывающие финансовые трудности. Возможно, есть смысл сделать исключение для отдельных групп автовладельцев, чтобы они могли платить за ОСАГО в рассрочку? Скажем, ежеквартально.

- Это особенность страхования ответственности по сравнению со страхованием имущества и связано с необходимостью выполнения требований законодательства относительно формирования резервов и отчислений в централизованные страховые резервные фонды МТСБУ.

Сейчас также не практикуется приобретение полиса ОСАГО с рассрочкой платежа, а возможна "оплата частями" через кредитные механизмы от банков.

Но законопроектом предусмотрена возможность заключать договоры страхования на сроки меньше 1 года: на 3 и 6 месяцев. Это важно для лиц, не использующих транспортное средство в некоторые периоды (например, есть люди, использующие авто только в теплый сезон года).

- Почему прямое урегулирование вводится только для тех случаев, когда в ДТП ущерб причинен исключительно транспортному средству? Чем это продиктовано?

- прямое урегулирование страхового случая предусматривает, что страховщик потерпевшего лица осуществляет урегулирование страхового случая, производит выплату, а затем с ним рассчитывается страховщик ответственного лица.

Эта система может быть применена для наиболее распространенного варианта ДТП, когда один ТС, у которого есть полис, нанес ущерб другому ТС, у которого есть полис.

Определение размера выплаты за поврежденный ТС стандартизировано – это стоимость восстановительного ремонта или стоимость уничтоженного ТС.

Следовательно, для варианта ДТП "ТЗ – пешеход" такой механизм невозможно применить, так как у пешехода нет полиса ОСАГО.

В случае ДТП с причинением вреда жизни и здоровью размер выплаты потерпевшему лицу определяется гораздо сложнее, выплаты могут осуществляться в течение длительного времени, что чрезвычайно усложняет дальнейшие взаиморасчеты между страховщиком потерпевшего и страховщиком виновника. Кроме того, ДТП с травмами или погибшими расследуется в уголовном производстве, что также влияет на процесс урегулирования.

Прямое урегулирование является чрезвычайно удобным для потребителя механизмом, стимулирующим клиентоориентированность страховщика, но объективно не может быть использован для всех случаев.

– Как законопроект повлияет на улучшение платежеспособности рынка? В частности, речь идет о том, чтобы обязать страховщиков платить лучше и быстрее. Но если компания демпингует (и она сможет это делать по свободным тарифам) и у нее физически нет денег, она все равно не заплатит при наступлении страхового случая ни через месяц, ни через полгода.

- В законопроекте есть "встроенная" защита под демпингу и риск неплатежеспособности. Есть требование, что страховой тариф должен определяться с учетом обеспечения выполнения требований законодательства по обязательным критериям и нормативам достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, прибыльности, качеству активов и рисковости операций страховщика, формированию гарантийных фондов МТСБУ и других установленных законодательством требований.

То есть запрещено установление тарифов, которые не могут обеспечить платежеспособность страховщика, а за соблюдением требований к платежеспособности внимательно следит НБУ.

- Как вообще изменится регулирование сегмента ОСАГО, в том числе с учетом того, что законопроект меняет полномочия МСТБУ и усиливает подотчетность Бюро?

- Сегмент ОСАГО регулируется Национальным банком Украины как регулятором страхового рынка. В то же время на этом рынке очень большое значение имеет саморегулирование, осуществляемое МТСБУ.

Поэтому в законопроекте присутствуют изменения на обоих уровнях регулирования.

С одной стороны, система управления МТСБУ приводится в соответствие с мировыми стандартами корпоративного управления, а также обеспечивается эффективное выполнение МТСБУ гарантийных функций, в том числе формирование и управление централизованными страховыми резервными фондами:

сокращается количество органов управления МТСБУ и устанавливается прозрачное распределение функций и полномочий между разными органами управления МТСБУ;

устанавливается ответственность членов органов управления за ущерб, причиненный МТСБУ и обязанность страхования ответственности председателя и членов совета и правления МТСБУ за вред, причиненный вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязанностей;

вводятся обязательные требования к построению системы управления МТСБУ (требования по профессиональной пригодности и деловой репутации должностных лиц МТСБУ, требования к системе внутреннего контроля, обязательному внешнему аудиту деятельности, актуарной функции);

совершенствуются правила формирования гарантийных фондов МТСБУ для выплат в соответствии с Директивой 2009/103/ЕС;

обеспечивается прозрачность деятельности и вводится обязательная и регулярная отчетность МТСБУ перед Национальным банком Украины об использовании средств фондов МТСБУ, проведении обязательного ежегодного внешнего аудита.

Кроме того, совершенствуется государственный надзор за деятельностью МТСБУ, предусмотрены дополнительные полномочия Национального банка Украины в частности:

созыв внеочередных заседаний органов управления МТСБУ;

согласование кандидатур и права на отстранение членов Совета МТСБУ, Правление МТСБУ и лиц, выполняющих ключевые функции, ответственного актуария, а также право запрещать выполнение ими управленческих функций (полномочий) в случае несоблюдения требований законодательства;

предоставление рекомендаций и обязательных к исполнению предписаний.

- Можно ли прогнозировать, что изменение правил игры в сегменте ОСАГО приведет к уходу компаний и перераспределению этого рынка?

- Рынок ОСАГО является динамичным и конкурентным. В течение 2006 – 2022 годов из состава МТСБУ по разным причинам вышла 71 страховая компания. Одни добровольно покинули этот рынок, другие были исключены из-за неплатежеспособности.

Сейчас в сегменте ОСАГО работает 41 компания. Среди них есть и лидеры, но они меняются каждый год.

Данный законопроект действительно изменяет правила игры. Добродетельные страховщики, которые выполняют свои обязательства перед своими потребителями и хотят работать эффективно и прозрачно, будут это делать и дальше. Кстати, именно они и заинтересованы в принятии этого законопроекта, который сделает рынок более цивилизованным.

Правила тарифообразования и введения прямого урегулирования на рынке ОСАГО будут стимулировать здоровую конкуренцию между страховщиками не только по цене, но и по качеству и скорости обслуживания.