Триада Moneyveo: стратегическими направлениями в сфере КСО компании стали образование, медицина и оборона

В течение последних нескольких лет Moneyveo фокусирует свою КСО-активность на трех основных направлениях. Эта деятельность показывает высокий уровень социальной ответственности бизнеса компании. Среди наиболее значимых направлений — образовательное и медицинское.

Образовательно-медицинский курс

Миссия компании в сфере образования — повышение финансовой и цифровой грамотности украинцев, обучение бизнес-мышлению и навыкам предпринимательства.

Moneyveo совместно с Киево-Могилянской академией запустила курс бесплатных лекций по интернет-маркетингу, вошедшему в сертификатную программу «Вебдизайн» для студентов. По итогам обучения команды разработчиков лучших сайтов, созданных во время прохождения программы, традиционно награждают разовыми стипендиями на общую сумму 100 тыс. грн.

Два масштабных образовательных проекта компания реализовала совместно с Минцифры. Это сериал «Киберняня» о безопасности персональных данных и операций клиентов финучреждений, а также учебный цикл роликов для предпринимателей о переносе бизнес-процессов в онлайн.

В партнерстве с Киевской школой экономики сотрудники компании записали видеоуроки по онлайн-маркетингу для занятий с ветеранами АТО. Кроме того, Moneyveo создала серию видео, в которых руководство компании в доступной форме рассказывает о правилах и нюансах использования финансовых услуг, а также о способах разрешения спорных ситуаций. Это один из немногих образовательных проектов в стране, освещающий особенности работы небанковских кредитных организаций.

В партнерстве с Киевской школой экономики сотрудники компании записали видеоуроки по онлайн-маркетингу для занятий с ветеранами АТО.

Еще одно не менее важное направление КСО-деятельности компании — медицинское. В частности, компания оказала существенную поддержку столичному Центру для проживания онкобольных детей «Дача». В течение 2020-2021 годов Moneyveo финансировала строительство нового большого помещения центра, в котором смогут разместиться одновременно 14 семей с детьми. Здесь должно быть 14 жилых и две игровые комнаты, кабинеты физиотерапевта и психолога, сенсорная комната и место отдыха.

В разгар эпидемии COVID-19 компания в 2020 году выделила 3 млн грн на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких. Их поставили Киевской городской клинической больнице №9, Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больнице и Черновицкой областной клинической больнице.

Недавно была оказана помощь областной детской больнице в Белой Церкви, которая принимает на лечение детей переселенцев. В военное время медицинская благотворительная помощь компании адресована преимущественно военным и пострадавшим от войны.

Оборонный фронт

Приоритетный вектор корпоративной социальной ответственности Moneyveo — это помощь украинским военным. На протяжении последних четырех лет компания на постоянной основе поддерживает армию.

Основной фокус своей КСО направила на закупку военного снаряжения, техники и медикаментов.

Сотрудничество Moneyveo с ОК «Север» началось в 2018 году. До полномасштабной войны компания передавала военным оргтехнику, плоттеры для печати карт, телекоммуникационное оборудование для обеспечения качественной связью. А после 24 февраля 2022 года сотрудники собрали и перечислили средства в Региональный разведывательный центр радиоэлектронной разведки «Север», чтобы закрыть неотложные потребности защитников. Также Moneyveo помогла восстановить инфраструктуру этого центра, пострадавшую при обстреле Чернигова. Компания намерена и далее помогать ОК «Север».

Для ВСУ и ТрО за деньги сотрудников и компании были приобретены транспортные средства, бронежилеты, амуниция, тепловизоры, рации, турникеты, медикаменты и прочее

За последние полгода Moneyveo расширила взаимодействие с военными. Основной фокус своей КСО направила на закупку военного снаряжения, техники и медикаментов. Для ВСУ и ТрО за деньги сотрудников и компании были приобретены транспортные средства, бронежилеты, амуниция, тепловизоры, рации, турникеты, медикаменты и прочее. Так, компания снабдила гемостатическими бинтами на сумму 30 тыс. грн военные части на Харьковщине и Донетчине.

Moneyveo продолжает опекать раненых военнослужащих. Компания еще с 2020 года финансово поддерживает БФ «Возрождение защитников Украины» — оказывает медицинскую помощь и реабилитационные услуги для наших воинов в США и Украине. Благодаря помощи фонда реабилитацию прошли 155 военных, травмированных в зоне АТО/ООС.

В этом году, по запросу нескольких военных врачей, компания сформировала посылки со специфическими медикаментами. Часть препаратов отправили в Покровское (Запорожское направление), остальное — на нужды бригады, которая освобождает Херсонщину. Компания оказывает и персональную помощь военным, для них приобретает амуницию, одежду, технику, медикаменты.

С начала полномасштабной войны компания передала более 10 млн грн на борьбу с оккупантами. Из них 5 млн грн — на специальный счет НБУ для поддержки армии, остальное — на другие гуманитарные и военные нужды.

По возможности Moneyveo помогает и гражданским. Например, в восстановлении домов в Ирпене и оснащении Ирпенского городского суда, социальному проекту Teplo, школе в Новом Залесье.

С начала полномасштабной войны компания передала более 10 млн грн на борьбу с оккупантами. Из них 5 млн грн — на специальный счет НБУ для поддержки армии, остальное — на другие гуманитарные и военные нужды.

Руководство компании решило все возможные ресурсы направить на приближение победы. Потому все благотворительные средства и материально-техническая поддержка пойдут на адресную помощь военным.