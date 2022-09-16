Тріада Moneyveo: стратегічними напрямами діяльності компанії у сфері КСВ стали освіта, медицина та оборона

Упродовж останніх кількох років Moneyveo фокусує свою КСВ-активність на трьох основних напрямах. Ця діяльність демонструє високий рівень соціальної відповідальності бізнесу компанії. Серед найбільш значущих напрямів — освітній та медичний.

Освітньо-медичний курс

Місія компанії щодо освіти — підвищення фінансової та цифрової грамотності українців, навчання бізнес-мислення та навичок підприємництва.

Moneyveo спільно з Києво-Могилянською академією запустила курс безкоштовних лекцій з інтернет-маркетингу, який увійшов до сертифікатної програми «Вебдизайн» для студентів. Після завершення курсу команди розробників найкращих сайтів, створених під час навчання, традиційно нагороджуються разовими стипендіями на загальну суму 100 тис. грн.

Два масштабні освітні проєкти компанія реалізувала разом із Мінцифри. Це серіал «Кіберняня» про безпеку персональних даних та операцій клієнтів фінустанов, а також навчальний цикл роликів для підприємців про переведення бізнес-процесів в онлайн.

У партнерстві з Київською школою економіки співробітники компанії записали відеоуроки з онлайн-маркетингу для занять з ветеранами АТО. Крім того, Moneyveo створила серію відео, в яких керівництво компанії у доступній формі розповідає про правила та нюанси користування фінансовими послугами, а також про способи вирішення спірних ситуацій. Це один із небагатьох освітніх проєктів у країні, який висвітлює особливості роботи небанківських кредитних організацій.

У партнерстві з Київською школою економіки співробітники компанії записали відеоуроки з онлайн-маркетингу для занять з ветеранами АТО.

Ще один не менш важливий напрям КСВ-діяльності компанії — медичний. Зокрема, компанія надала суттєву підтримку столичному Центру для проживання онкохворих дітей «Дача». Протягом 2020-2021 років Moneyveo фінансувала будівництво нового великого приміщення центру, в якому зможуть розміститися одночасно 14 сімей із дітьми. Тут має бути 14 житлових та дві ігрові кімнати, кабінети фізіотерапевта та психолога, сенсорна кімната та місце для відпочинку.

У розпал епідемії COVID-19 компанія Moneyveo у 2020 році виділила 3 млн грн на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень. Вони працюють у Київській міській клінічній лікарні №9, Івано-Франківській обласній клінічній інфекційній лікарні та Чернівецькій обласній клінічній лікарні.

Нещодавно надали допомогу обласній дитячій лікарні у Білій Церкві, яка приймає на лікування дітей переселенців. У воєнний час медична благодійна допомога компанії адресована переважно військовим та постраждалим від війни.

Оборонний фронт

Пріоритетний вектор корпоративної соціальної відповідальності Moneyveo — допомога українським військовим. Упродовж чотирьох останніх років компанія на постійній основі підтримує армію.

Основний фокус своєї КСВ спрямувала на закупівлю військового спорядження, техніки та медикаментів.

Співпраця Moneyveo з ОК «Північ» розпочалася у 2018 році. До повномасштабної війни компанія передавала військовим оргтехніку, плотери для друкування мап, телекомунікаційне обладнання для забезпечення якісним зв’язком. А після 24 лютого 2022 року співробітники зібрали та перерахували кошти до Регіонального розвідувального центру радіоелектронної розвідки «Північ» для закриття нагальних потреб оборонців. Moneyveo також допомогла відновити інфраструктуру цього центру, яка постраждала під час обстрілів Чернігова. Компанія й надалі має намір допомагати ОК «Північ».

Для ЗСУ та ТрО за кошти співробітників і компанії були придбані транспортні засоби, бронежилети, амуніція, тепловізори, рації, турнікети, медикаменти та інше.

За останні пів року Moneyveo розширила взаємодію з військовими. Основний фокус своєї КСВ спрямувала на закупівлю військового спорядження, техніки та медикаментів. Для ЗСУ та ТрО за кошти співробітників і компанії були придбані транспортні засоби, бронежилети, амуніція, тепловізори, рації, турнікети, медикаменти та інше. Так, компанія забезпечила гемостатичними бинтами на суму 30 тис. грн військові частини на Харківщині та Донеччині.

Moneyveo продовжує опікуватися пораненими військовослужбовцями. Компанія ще від 2020 року фінансово підтримує БФ «Відродження захисників України» — надає медичну допомогу та реабілітаційні послуги для наших воїнів у США та в Україні. Завдяки допомозі фонду реабілітацію пройшли 155 військових, що були травмовані у зоні АТО/ООС.

Цього року, зважаючи на запити кількох військових лікарів, компанія сформувала посилки зі специфічними медикаментами. Частину препаратів надіслали у Покровське (Запорізький напрям), решту спрямували на потреби бригади, яка звільняє Херсонщину. Також компанія надає персональну допомогу військовим — закуповує для них амуніцію, одяг, техніку, медикаменти.

Від початку повномасштабної війни Moneyveo передала понад 10 млн грн на боротьбу проти окупантів. З них 5 млн грн — на спеціальний рахунок НБУ для підтримки армії, решту — на інші гуманітарні та військові потреби

За можливості компанія у воєнний час допомагає також цивільним. Зокрема, у відновленні будинків в Ірпені та оснащенні Ірпінського міського суду, соціальному проєкту Teplo, школі у Новому Заліссі.

Від початку повномасштабної війни Moneyveo передала понад 10 млн грн на боротьбу проти окупантів. З них 5 млн грн — на спеціальний рахунок НБУ для підтримки армії, решту — на інші гуманітарні та військові потреби.

Керівництво компанії вирішило всі можливі ресурси спрямувати на пришвидшення перемоги. Тому всі благодійні кошти та матеріально-технічна підтримка підуть на адресну допомогу військовим.