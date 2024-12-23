Встреть Новый год без долгов: почему важно договариваться с кредитором

В преддверии праздников хочется ощутить магию Нового года, а не тяжесть долговых обязательств. Именно поэтому важно своевременно решать вопросы с кредитами. Но что делать, если долг уже есть, как и понимание, что полностью расплатиться с ним в этом году не получится? Существует несколько вариантов решения. О них и поговорим.

История Алексея: урок, которого можно избежать

Алексей взял кредит накануне прошлого Нового года, планируя вернуть всё после праздников. Однако жизнь внесла свои коррективы: вместо погашения долга он решил просто "забыть" о нем. Номер кредитной компании оказался в списке заблокированных, а напоминания на почте – в папке спам. Казалось, проблема исчезла. Но летом Алексей получил письмо о судебном иске.

К тому моменту долг значительно вырос из-за начисленных пеней и штрафов. Еще и судебные издержки прибавились. В итоге праздничный кредит обернулся финансовой катастрофой.

Договариваться проще, чем кажется

Неважно, брали ли вы кредит на подарки или на бытовые нужды — задержка платежей случается у многих. Главное — понять, что большинство кредитных компаний готовы к диалогу. Например, вот какие варианты обычно предлагает своим клиентам MyCredit:

Пролонгация кредита. Если вы не успеваете закрыть договор вовремя, срок его действия можно продлить в Личном кабинете. Это поможет избежать штрафов и ухудшения кредитной истории. Реструктуризация. Если долг уже образовался, можно договориться о его разбивке на части, чтобы выплачивать постепенно и в комфортном для вас темпе. Скидки. Иногда компания проводит акции, в рамках которых предлагает частично или полностью списать проценты, чтобы мотивировать клиентов быстрее погасить долг (например, акция «Все будет Украина», действовавшая в 2022 году).

Договорившись с кредитором, вы сохраните не только деньги, но и репутацию. Это гораздо выгоднее, чем ждать судебного решения.

Почему важно действовать сейчас

Чем раньше вы обратитесь в компанию, тем больше шансов избежать негативных последствий. Судебные разбирательства — это не только финансовые потери, но и серьезный стресс. Помимо штрафов, вас могут ожидать: арест имущества; блокировка банковских счетов; автоматическое списание средств с зарплаты.

Кроме того, испорченная кредитная история может стать препятствием для ваших будущих планов: от покупки автомобиля до получения ипотеки.

Советы, как встретить Новый год без долгов

Не избегайте решения вопросов. Вместо блокировки звонков объясните кредитору свою ситуацию.

Обращайтесь к компании напрямую. Это гарантирует, что ваши договоренности будут прозрачными и законными.

Действуйте сейчас. Завершите финансовый год без долгов или согласуйте четкий план их погашения, чтобы начать новый с легкостью.

Не позволяйте долгам омрачать новогоднее настроение. Помните: договариваться всегда проще, чем скрываться от проблем.