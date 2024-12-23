Зустрінь Новий рік без боргів: чому важливо домовлятися з кредитором

Напередодні свят хочеться відчути магію Нового року, а не тягар боргових зобов’язань. Саме тому важливо вчасно вирішувати питання з кредитами. Та як вчинити, коли борг уже є, як і розуміння, що розрахуватися з ним у цьому році вже не вдасться? Є декілька варіантів рішення. Про них і поговоримо.

Історія Олексія: урок, якого можна уникнути

Олексій взяв кредит напередодні минулого Нового року, плануючи повернути все після свят. Але життя внесло корективи: замість погашення боргу, він вирішив просто "забути" про нього. Номер кредитної компанії потрапив у список заблокованих, а нагадування на пошту — у спам. Здавалося, проблема зникла. Та влітку Олексій отримав листа про судовий позов.

На той момент борг значно виріс майже через пені та штрафи. А ще додалися судові витрати. У результаті святковий кредит став фінансовою катастрофою.

Домовлятися простіше, ніж здається

Не важливо, чи брали ви кредит на подарунки, чи на побутові потреби — затримка платежів трапляється у багатьох. Важливо зрозуміти, що більшість кредитних компаній готові до діалогу. Наприклад, ось які варіанти зазвичай пропонує клієнтам MyCredit:

Пролонгація кредиту. Якщо ви не встигаєте закрити договір вчасно, продовжити термін його дії можна в Особистому кабінеті, уникнувши таким чином штрафів та погіршення кредитної історії. Реструктуризація. Якщо борг уже виникнув, можна домовитися про розбиття його на частини, щоб сплачувати поступово у комфортному темпі. Знижки. Інколи компанія проводить акції, за якими пропонує частково або повністю списати відсотки, щоб мотивувати клієнтів погасити борг швидше (наприклад, акція “Все буде Україна”, яка діяла у 2022 році).

Домовившись із кредитором, ви збережете не лише гроші, але й репутацію. Адже це значно вигідніше, ніж чекати судового рішення.

Чому важливо діяти зараз

Чим раніше ви звернетеся до компанії, тим більше шансів уникнути негативних наслідків. Судові розгляди — це не лише фінансові втрати, а й серйозний стрес. Окрім штрафів, на вас можуть чекати арешт майна, блокування банківських рахунків або навіть автоматичні списання із зарплати.

До того ж, зіпсована кредитна історія може стати на заваді ваших майбутніх планів: від придбання авто до іпотеки.

Поради, як зустріти Новий рік без боргів

Не уникайте вирішення питань. Замість блокування дзвінків, поясніть кредитору свою ситуацію.

Звертайтеся до компанії напряму. Це гарантує, що ваші домовленості будуть прозорими й законними.

Дійте зараз. Завершіть фінансовий рік без боргів або узгодьте чіткий план їхнього погашення, щоб почати новий із легкістю.

Не варто дозволяти боргам затьмарювати новорічний настрій. Пам’ятайте: домовлятися завжди простіше, ніж ховатися від проблем.