WayForPay – год после остановки работы. Основатель компании Геннадий Васюков о том, как развиваться в условиях военного положения

В мае 2023 года компания онлайн-платежей WayForPay приостановила свою работу на полтора месяца и понесла многомиллионный ущерб. Тогда возникли проблемы с получением лицензии Национального банка Украины. Как компания работает спустя год и с какими вызовами сталкивается сейчас нам рассказал в интервью основатель WayForPay Геннадий Васюков.

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О перелицензировании НБУ

Мы говорим год спустя, как сервис WayForPay прошел перелицензирование НБУ. Вокруг этого в прошлом году была довольно громкая история на рынке, которая коснулась многих участников. Вы следили, кто прошел этот путь, а кто выбыл? Как после этого процесса изменился рынок и как он выглядит сегодня?

– Мы много времени потратили собственно на перелицензирование, следить за игроками на рынке нам не интересно. Мы были и остаемся лидерами рынка онлайн-платежей Украины и первыми среди украинских проектов, которые получили право заниматься развитием безопасных онлайн-платежей в странах Европейского союза. Для нас рынок не изменился. Мелкие ушедшие с рынка игроки не создавали нам конкуренцию. С игроками рынка, работавшими с гемблингом, бетингом, мы никак не пересекались, ведь у нас разные сферы. Нас интересует чистый e-commerce, а не бизнес, работающий в тени.

Какие итоги по потерям в клиентах и доходу? Как было до ситуации с перелицензированием и как изменилась ситуация после?

– С первого мая 2023 года мы не смогли работать, у нас совсем не осталось доходов, потому что единственными нашими доходами была комиссия по платежам. За один день мы не смогли оказывать наши услуги, и наши доходы обнулились, а расходы только выросли. Некоторые клиенты неделями и месяцами оставляли свои деньги в WayForPay, но когда началась громкая огласка этого дела, многие клиенты свои средства начали срочно забирать со счетов WayForPay. Но многие свои средства не выводили и ждали возобновления работы WayForPay, за что еще раз большое спасибо от всей нашей команде.

Клиентам (а это десятки тысяч предпринимателей) мы помогли напрямую подключиться к нашим банкам-партнерам. Мы на этом ничего не зарабатывали, и такая ситуация была с 1 мая по середину июня.

И в середине июня, когда эта история закончилась, клиенты начали возвращаться?

– Кто-то возвращался в июне, кто-то позже. Мы снизили комиссию, запустили рекламную кампанию, но когда все клиенты начали возвращаться, было трудно возобновить работу для всех сразу. Это был тоже большой челлендж, потому что у нас было около 35 тысяч клиентов, эта база нарабатывалась около 9 лет.

Вы фиксировали именно финансовые убытки за это время? Какие были их размеры?

– Да, это десятки миллионов гривен.

У регулятора было к вам несколько претензий, в частности: непонятная структура собственности компании, вероятный вывод средств из Украины и уклонение от уплаты налогов, возможные связи с россией. Откуда вообще взялись эти претензии и как разрешилась вся эта ситуация?

– Вся эта ситуация была только в публичной плоскости, в публикациях и заявлениях в СМИ, официально нам никаких претензий никто не выдвигал ни НБУ, ни правоохранительные органы. После того как мы предоставили все необходимые объяснения и документы, НБУ во всем разобрался (за что большая благодарность руководству НБУ и сотрудникам, которые были в этом задействованы) и разрешил продолжить работу, никаких вопросов больше не возникало. После окончания перелицензирования мы дополнительно не получали никаких вопросов или претензий ни от одного государственного органа. Полагаем, что после предоставления всех пояснений и документов вопросов больше не возникло.

То есть это были вопросы не в законодательной плоскости, а сугубо в медийной?

– Да, кто-то эту тему раскручивал, толкал. У нас есть мнения относительно заказчиков, но пока не хватает доказательств.

Вы не раз отмечали, что весь процесс перелицензирования проходил неправильно, потому что у вас месяц не работала компания и т.д. Каким, по-вашему, должен быть в идеале этот процесс перелицензирования?

– Я тогда об этом говорил и повторю сейчас. Если любая компания не подозревается в конкретных преступлениях, это должно быть обычным рабочим процессом. Например, появляется какая-то информация у регулятора или правоохранительного органа, они подают официальный запрос, компания в свою очередь готовит документы и предоставляет их. Далее диалог продолжается в этой же плоскости, цивилизованно, бизнес продолжает работать и платить налоги. А когда проверки сопровождаются слухами или комментариями медийных лиц, журналистов – это вредит всем и государству, и бизнесу.

Как вы думаете, может ли это повториться в будущем? Если да, то готовы ли вы к этому?

– Я считаю, что из этой ситуации все извлекли урок. За этот год мы предоставили много документов, объяснений, чтобы регулятор имел четкое понимание, что мы надежная, прозрачная компания, работающая в законодательном поле и направленная на создание крупного и цивилизованного бизнеса, который создает рабочие места и платит налоги в Украине. За этот год мы стали более прозрачными. Также буквально несколько дней назад мы прошли ежегодный аудит. Аудиторская компания, которая его проводила – это компания уполномоченная НБУ. Этот аудит мы прошли успешно без критических замечаний. Поэтому мы считаем, что работаем согласно действующему законодательству, и претензий к нам не может быть.

Но не исключаем, что всякое может произойти. И появятся, например, конкуренты или заинтересованные лица для того, чтобы создать проблемы для нашего бизнеса. Впрочем, мы сделали выводы. Подготовиться на 100% к такому невозможно, но мы тесно сотрудничаем с юристами, аудиторами и делаем деятельность компании максимально открытой и прозрачной.

Вот вы заговорили о независимой проверке. Расскажите о ней поподробнее, я так понимаю, это была инициатива регулятора?

– Да, согласно действующему законодательству все финансовые компании каждый год должны проходить независимую аудиторскую проверку. Национальный банк производит отбор таких аудиторских компаний, имеющих право проводить такие проверки и уполномочивает их это делать. Мы ежегодно проходили такую проверку, но с 2023 года WayForPay считается общественно значимой компанией. Такие бизнесы должны проверять другие аудиторские компании. Проверяют все характеристики денежной стойкости, платежеспособности, соответствие законодательству. Для НБУ это другой взгляд независимого аудитора относительно нашего финансового положения и платежеспособности. Это один из частей стабильности и прозрачности денежного рынка в государстве.

Я так понимаю, что сейчас у регулятора не осталось до вас вопросов?

– Пока никаких претензий нет и мы работаем в рамках действующего законодательства.

О рынке онлайн-платежей

К сервисам онлайн-платежей возникает немало вопросов, в том числе из-за гемблинга, онлайн-казино и мошенников, которые могут использовать эти сервисы в своих целях. Можете ли вы фильтровать подозрительные операции и не стать проводником для мошенников?

– Много лет назад в нашей структуре было создано несколько подразделений, которые постоянно работают для того, чтобы противодействовать онлайн-мошенничеству, гемблингу, битингу и т.д. Мы внедрили многоуровневую систему, которая включает ряд мер по фильтрации подозрительных операций и предотвращению использования нашего сервиса в мошеннических целях. Это и система онлайн-мониторинга и анализа транзакций. Когда в режиме онлайн мы мониторим транзакции, выглядящие подозрительно мы останавливаем и проводим более тщательную проверку. Есть несколько уровней проверок: онлайн, а затем, если остаются сомнения, дополнительные проверки проводят люди.

Кроме того, у нас есть автоматические фильтры, которые блокируют транзакции, связанные с гемблингом и онлайн-казино. Их приходится постоянно обновлять, чтобы обеспечить эффективность и чтобы их фильтры отвечали актуальным угрозам. Также у нас много наработок, когда мы проводим аналитику поведения пользователей на сайте, и опираясь на нее, делаем определенные выводы. Если поведение пользователя не соответствует типичному поведению на любом e-commerce сервисе, то для нас это красный флаг, что здесь что-то не так. Большинство из этих проверок проводится автоматически, их никто не замечает, на это уходит меньше секунды.

Давно стало обыденностью и сотрудничество с правоохранительными органами для выявления и предотвращения мошеннических действий. И, наконец, мы проводим регулярные учения сотрудников относительно выявления мошенничества и методов противодействия им. Когда считаем, что нужно сделать что-то более эффективное, тогда обращаемся к независимым экспертам-аудиторам, договариваемся, чтобы нас проверили в той или иной сфере. Нам важно быть уверенными, что мы все делаем на самом высоком уровне.

Насколько в Украине рынок онлайн-платежей конкурентен?

– Рынок онлайн-платежей разделен на многие разные сегменты. Мы фокусируемся на платежах в интернете: создаем немало сервисов для крупных и начальных игроков на e-commerce рынке. Операции с наличными деньгами и все остальные виды платежей мы не проводим. Потому именно в этом сегменте у нас больших конкурентов нет. WayForPay давно уже больше, чем просто платежи.

Мы первые в Украине сделали фокус на работающих в e-commerce клиентов: улучшение качества сервиса и расширение функциональности для пользователей.

Их требования и ожидания стимулируют платежные сервисы к постоянному совершенствованию. Сервисы вынуждены постоянно подстраиваться под требования потребителей, предлагая выгодные тарифы, бонусные программы, высокий уровень поддержки клиентов и другие преимущества. Чего ожидают от сервиса – удобство пользования, быстрота обработки транзакций, поддержка различных валют и способов оплаты, а также качество клиентской поддержки.

Мы задавали определенный стандарт качества для этих продуктов, делали ставки на инновации и технологии. И это было нашим большим отличием от конкурентов. К примеру, бесконтактные платежи, QR-коды, биометрические методы аутентификации. Это способствует повышению удобства и безопасности пользователей.

В Украине все финтех-сервисы на голову выше, чем в странах Европы. Почему так получилось? И учитывая ситуацию сейчас, когда украинские бизнесы активно интегрируются в европейскую среду, есть ли шанс, что и сервисы онлайн-платежей, именно украинские и в частности ваш, выйдут на зарубежный рынок?

– WayForPay уже вышел на зарубежный рынок. Несколько лет назад получили лицензию Национального банка Чехии, дающую право предоставлять услуги по приему онлайн-платежей в странах Европейского союза. Там открыт офис, работает команда преимущественно из локальных специалистов. Также подписали несколько соглашений и есть первые клиенты, это один из наших приоритетов.

Почему наши украинские сервисы всегда инновационны? Украина – одна из молодых стран в Европе, за один год мы были вынуждены проживать все то, что другие страны Евросоюза проживали годами. Мы сразу разрабатывали инновационные продукты, используя передовые технологии, потому что должны быть конкурентными и занять свое место на большом рынке ЕС. Европейские сервисы были созданы десятки лет назад, им сейчас очень тяжело успевать переделывать все под нужды клиентов. Конкуренция в сфере финтеха растет и, чтобы быть первым, ты должен постоянно следить за своими конкурентами и делать лучше, использовать новые технологии. К примеру, мы в своем сервисе уже внедряем технологии с использованием искусственного интеллекта. Когда мы рассказываем об этом европейским коллегам, для них это просто космос, а мы с этим уже несколько лет с этим работаем.

Сегодня реально открыть в Украине бизнес в сфере онлайн-платежей? Вы бы повторили опыт создания WayForPay в современных условиях?

– Я считаю, что все реально. Рынок онлайн-платежей растет из года в год. Даже, несмотря на войну и кризис, все больше продаж происходит в онлайне. По данным НБУ, в 2023 году рынок электронной коммерции в Украине вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Значительный рост электронной коммерции также провоцирует увеличение объемов онлайн-платежей. Малый и средний бизнес активно использует онлайн платежи для проведения финансовых операций. По открытым данным опросов, более 70% МПБ внедрили или планируют внедрить системы онлайн-платежей для своих клиентов. Онлайн-платежи в Украине не только становятся привычным явлением для потребителей, но и демонстрируют стабильный рост, подтверждая высокую конкурентоспособность и развитие рынка.

На этом рынке все еще есть место для новых игроков. Я надеюсь, что украинский регулятор и дальше будет уделять внимание развитию онлайн-платежей и позволит сотрудничать с Украиной с иностранными сервисами. Это откроет большие возможности и обширный рынок для наших сервисов. Я считаю украинских инженеров и разработчиков одним из лучших в мире.

Как полномасштабное вторжение повлияло на ваш бизнес? Оно задело абсолютно все сферы экономики. К примеру, банки сокращают отделения, в агрокомпаниях не хватает работников. С какими вызовами столкнулись вы?

– Отключение света оказало большое влияние на работу нашего сервиса. Это большой вызов. Еще в 2022 году этот вопрос несколько месяцев был для нас основным, мы меняли свою инфраструктуру и делали ее устойчивой. Сейчас наш сервис не упадет, когда будут отключения, у нас есть резервные мощности, генераторы, диверсифицированные все насколько было возможно.

Также есть проблема с дефицитом работников. Раньше, когда нам были нужны люди, мы находили на рынке новых молодых специалистов. В последнее время столкнулись с тем, что мы не можем заполнить вакансии. Нам нужны новые специалисты, но на рынке труда сложная ситуация.

Бронирование специалистов – это тоже большой вопрос, который до сих пор не решен. Пока не понимаю, как это может работать. Каждый день мы работаем с большим количеством платежей и донатов и если наша система или подобные перестанут функционировать из-за нехватки кадров, я не понимаю, как будет работать система вообще. Потому что это миллионы транзакций ежедневно.

Другой вопрос – это кибербезопасность. 80% украинцев совершали или делают через WayForPay транзакции. У нас есть доступ к этим транзакциям, поэтому мы должны защищать нашу систему и противостоять постоянным кибератакам, которые на нас делают. Каждый год мы проводим технический аудит по безопасности данных и ежегодно подтверждаем надежность защиты частных данных.

Удалось ли вашему бизнесу выйти на довоенные показатели по клиентам, доходу и т.д.?

– По клиентам мы вышли на довоенные показатели, но средний чек очень упал, несмотря на то, что курс доллара вырос. Доходность компании тоже упала, потому что у нас много расходов привязано к курсу доллара, а выручка идет исключительно в гривне. Оборот наших клиентов тоже упал, сейчас многие отрасли экономики не работают. К примеру, большая ветвь – это ивенты и все, что с ними связано. Многие наши сервисы были именно для ивентов, для продажи билетов и т.д. Сейчас эта и туристическая отрасль почти остановила свою работу и для нас это большая проблема.

Мы смогли выйти по клиентам на довоенный период именно потому, что рынок онлайн-платежей растет даже несмотря на полномасштабную войну. Оффлайн бизнес понял, что работать в онлайне безопасно и надежно. По данным НБУ оборот операций с использованием карт в 2023 году вырос на 25% по сравнению с предыдущим годом. Количество операций с использованием платежных карт в Украине составило 7 912,5 млрд, а их общая сумма – 6 140,8 млрд грн.

Доля безналичных операций с использованием платежных карт по сумме в прошлом году достигла 65%, а по количеству – 93,5%. Это включает как внутренние, так и международные транзакции. Число активных пользователей платежных систем в Украине постоянно растет. Есть разные оценки, что около 80% взрослого населения пользуются онлайн-платежами для покупок товаров и услуг.

Этот показатель растет ежегодно и мы считаем, что рынок будет еще больше после нашей победы.

Бизнес и регулятор – как найти общий язык этим двум совершенно разным структурам и работать вместе максимально эффективно?

– Мы не считаем, что это разные структуры. У нас много пересекающихся вопросов. Мы все хотим, чтобы финансовая система Украины и платежи были безопасными, чтобы не было мошенничества, чтобы люди не боялись покупать что-нибудь в интернете. Мы работаем на общий результат над тем, чтобы оплаты онлайн были безопасными. Рынок онлайн платежей и развитие законодательства в этой сфере развивались параллельно. Во многом мы смогли опередить действующее законодательство и опередили время. Сейчас нам нужно время, чтобы адаптироваться к этим изменениям. Мы уже третий год работаем в режиме форс-мажора.

Я считаю, что с каждым днем наше сотрудничество углубляется. Если такая динамика сохранится и государство в лице НБУ будет слышно мнение бизнеса, если мы будем вместе работать над общими проблемами, то мы многое сможем достичь вместе. Основная проблема – это доверие, а для доверия нужно время и общение. Я думаю, что мы найдем общий язык и расширять сотрудничество.

СПРАВКА

Компания работает WayForPay с 2015 года и сейчас имеет более 15000 клиентов. За 8 лет компания выросла из сервиса перевода средств на инновационную многосервисную платформу для приема платежей на украинском рынке.

В первый год работы в WayForPay внедрили такие популярные платежные опции, как платежи в один клик, холдирование, регулярные оплаты и т.д. Постоянно усовершенствовались под нужды бизнеса и разрабатывались новые инструменты. Добавили новые методы оплаты – Visa Checkout и Masterpass. В настоящее время создано и работает более 18, за пользование которыми не снимается дополнительная оплата.

Большинство платежных инструментов WayForPay позволяют начать бизнес в интернете без лишних трат на сторонние сервисы.

Клиенты WayForPay – это большие и средние интернет-магазины и сервисы. Также услугами сервиса пользуются малые онлайн предприниматели и самозанятые лица.

В 2019 году платформа первой интегрировала на украинском рынке возможность оплаты онлайн с Google Pay, также доступным для продавцов онлайн стал Apple Pay.