WayForPay – рік після призупинки роботи. Засновник компанії Геннадій Васюков про те, як розвиватись в умовах воєнного стану

У травні 2023 року компанія онлайн-платежів WayForPay призупинила свою роботу на півтора місяця та зазнала багатомільйонних збитків. Тоді виникли проблеми з отриманням ліцензії від Національного банку України. Як компанія працює рік потому та з якими викликами стикається зараз нам розповів в інтерв'ю засновник WayForPay Геннадій Васюков.

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Про переліцензування НБУ

Ми говоримо рік потому як сервіс WayForPay пройшов переліцензування НБУ. Навколо цього торік була доволі гучна історія на ринку, яка торкнулась багатьох учасників. Ви слідкували за тим, хто пройшов цей шлях, а хто вибув? Як після того процесу змінився ринок та як він виглядає станом на сьогодні?

– Ми багато часу витратили власне на переліцензування, слідкувати за гравцями на ринку нам не цікаво. Ми були й залишаємося лідерами ринку онлайн-платежів України й перші серед українських проєктів, хто отримав право займатись розвитком безпечних онлайн платежів в країнах Європейського союзу. Для нас ринок суттєво не змінився. Дрібні гравці, які пішли з ринку не створювали нам конкуренцію. З гравцями ринку, які працювали з гемблінгом, бетінгом, ми ніяк не перетиналися, адже у нас різні сфери. Нас цікавить чистий e-commerce, а не бізнес, який працює в тіні.

Які підсумки по втратах у клієнтах та доходу? Чи рахували як було станом на до ситуації з переліцензуванням та як змінилася ситуація після?

– З першого травня 2023 року ми не змогли працювати, у нас зовсім не залишилось доходів, тому що єдиними нашими доходами була комісія з платежів. За один день ми не змогли надавати наші послуги й наші доходи обнулилися, а витрати тільки зросли. Деякі клієнти тижнями й місяцями залишали свої гроші в WayForPay, але, коли почався гучний розголос цієї справи, багато клієнтів свої кошти почали терміново забирати з рахунків WayForPay. Але багато хто свої кошти не виводив та чекав відновлення роботи WayForPay, за що ще раз велика подяка від всієї нашої команди.

Клієнтам (а це десятки тисяч підприємців) ми допомогли напряму підключитися до наших банків-партнерів. Ми на цьому нічого не заробляли й така ситуація була з 1 травня до середини червня.

І в середині червня, коли ця історія закінчилася, клієнти почали повертатися?

– Хтось повертався у червні, хтось пізніше. Ми знизили комісію, запустили рекламну кампанію, але, коли всі клієнти почали повертатися, було важко одразу відновити роботу для всіх одразу. Це був теж великий челендж, бо у нас було близько 35 тисяч клієнтів, ця база напрацьовувалася близько 9 років.

Чи фіксували ви саме фінансові збитки за цей час? Які були їхні розміри?

– Так, це десятки мільйонів гривень.

У регулятора було до вас кілька претензій, зокрема: незрозуміла структура власності компанії, ймовірне виведення коштів з України та ухилення від сплати податків, можливі зв'язки з росією. Звідки взагалі взялись ці претензії і як вирішилася вся ця ситуація?

– Вся ця ситуація була лише в публічній площині, у публікаціях та заявах у ЗМІ, офіційно нам ніяких претензій ніхто не висував, ні НБУ, ні правоохоронні органи. Після того як ми надали всі необхідні пояснення та документи НБУ у всьому розібрався (за що велика подяка керівництву НБУ та співробітникам, які були в цьому залученні) та й нам НБУ дозволив продовжити роботу, ніяких запитань більше не виникало. Після закінчення переліцензування ми додатково не отримували жодних питань чи претензій від жодного державного органу. Вважаємо, що після надання всіх пояснень та документів питань більше не виникло.

Тобто, це були питання не в законодавчій площині, а суто в медійній?

– Так, хтось цю тему розкручував, штовхав. У нас є думки, щодо замовників, але поки не вистачає доказів.

Ви не раз наголошували на тому, що весь процес переліцензування проходив не правильно, бо у вас місяць не працювала компанія і т.д. Яким, на вашу думку, має бути в ідеалі цей процес переліцензування?

– Я тоді про це казав і повторю зараз. Якщо будь-яка компанія не підозрюється в конкретних злочинах, то це має бути звичайним робочим процесом. Наприклад, з'являється якась інформація у регулятора чи правоохоронного органа, вони роблять офіційний запит, компанія своєю чергою готує документи та надає їх. Далі діалог продовжується у цій же площині, цивілізовано, бізнес продовжує працювати та сплачувати податки. А коли перевірки супроводжуються чутками або коментарями медійних осіб, журналістів – це шкодить всім, і державі, і бізнесу.

Як ви думаєте, чи може таке повторитися у майбутньому? Якщо так, то чи готові ви до цього?

– Я вважаю, що з тієї ситуації всі отримали урок. За цей рік ми надали багато документів, пояснень, щоб регулятор мав чітке розуміння, що ми надійна, прозора компанія, яка працює в законодавчому полі й має на меті зробити великий та цивілізований бізнес, який створює робочі місця і сплачує податки в Україні. За цей рік ми стали більш прозорими. Також буквально кілька днів тому ми пройшли щорічний аудит. Аудиторська компанія, яка його проводила – це компанія уповноважена НБУ. Цей аудит ми пройшли успішно, без критичних зауважень. Тому ми вважаємо, що працюємо згідно з чинним законодавством і претензій до нас не може бути.

Але не виключаємо, що всяке може статися. І з'являться, наприклад, конкуренти чи зацікавлені особи у тому, аби створити проблеми для нашого бізнесу. Втім, ми зробили висновки. Підготуватися на 100% до такого неможливо, але ми тісно співпрацюємо з юристами, аудиторами й робимо діяльність компанії максимально відкритою та прозорою.

От ви заговорили про незалежну перевірку. Розкажіть про неї детальніше, я так розумію, це була ініціатива регулятора?

– Так, згідно з чинним законодавством всі фінансові компанії кожен рік повинні проходити незалежну аудиторську перевірку. Національний банк проводить відбір таких аудиторських компаній, які мають право проводити такі перевірки й уповноважує їх це робити. Ми щороку проходили таку перевірку, але з 2023 року WayForPay вважається суспільно-значущою компанією. Такі бізнеси мають перевіряти вже інші аудиторські компанії. Перевіряють всі показники фінансової стійкості, платоспроможності, відповідність законодавству. Для НБУ це інший погляд незалежного аудитора, щодо нашого фінансового стану й платоспроможності. Це один з елементів стабільності та прозорості фінансового ринку в державі.

Я так розумію, що зараз у регулятора не залишилося до вас питань?

– Наразі ніяких претензій немає й ми працюємо в рамках чинного законодавства.

Про ринок онлайн-платежів

До сервісів онлайн-платежів виникає чимало питань, зокрема через гемблінг, онлайн-казино, та шахраїв, які можуть використовувати ці сервіси у своїх цілях. Чи можете ви якось фільтрувати підозрілі операції та не стати провідником для шахраїв?

– Багато років тому в нашій структурі було створено кілька підрозділів, які постійно працюють для того, щоб протидіяти онлайн-шахрайству, гемблінгу, бетінгу тощо. Ми впровадили багаторівневу систему, яка включає низку заходів для фільтрації підозрілих операцій і запобігання використанню нашого сервісу в шахрайських цілях. Це й система онлайн-моніторингу та аналізу транзакцій. Коли в режимі онлайн ми моніторимо транзакції, ті що виглядають підозріло ми зупиняємо і проводимо більш ретельну перевірку. Тобто, є декілька рівнів перевірок: онлайн, а потім, якщо залишаються сумніви, додаткові перевірки проводять люди.

Крім того, у нас є автоматичні фільтри, які блокують транзакції, пов’язані з гемблінгом та онлайн-казино. Їх доводиться постійно оновлювати, щоб забезпечити ефективність і, щоб їхні фільтри відповідали актуальним загрозам. Також у нас багато напрацювань, коли ми проводимо аналітику поведінки користувачів на сайті, та спираючись на неї робимо певні висновки. Якщо поведінка користувача не відповідає типовій поведінці на будь-якому e-commerce сервісі, то для нас це червоний прапор, що тут щось не так. Більшість з цих перевірок проводиться автоматично, їх ніхто не помічає, на це витрачається менше секунди.

Давно стала буденністю й співпраця з правоохоронними органами для виявлення та запобігання шахрайським діям. І нарешті ми проводимо регулярні навчання співробітників, щодо виявлення шахрайства та методів протидії ним. Коли вважаємо, що треба зробити щось більш ефективним, тоді звертаємося до незалежних експертів-аудиторів, домовляємося, щоб нас перевірили в тій чи іншій сфері. Нам важливо бути впевненими, що ми все робимо на найвищому рівні.

Наскільки в Україні ринок онлайн-платежів конкурентний?

– Ринок онлайн-платежів розділений на багато різних сегментів. Ми фокусуємося на платежах в інтернеті: робимо чимало сервісів для великих та початкових гравців на e-commerce ринку. Операції з готівкою і всі інші види платежів ми не проводимо. Тому саме в цьому сегменті у нас великих конкурентів немає. WayForPay давно вже більше, ніж просто платежі.

Ми перші в Україні зробили фокус на клієнтів, які працюють в e-commerce: покращення якості сервісу та розширення функціональності для користувачів.

Їхні вимоги та очікування стимулюють платіжні сервіси до постійного вдосконалення. Сервіси змушені постійно підлаштовуватись під вимоги споживачів, пропонуючи вигідні тарифи, бонусні програми, високий рівень підтримки клієнтів та інші переваги. Чого очікують від сервісу – зручність користування, швидкість обробки транзакцій, підтримку різних валют та способів оплати, а також якість клієнтської підтримки.

Ми ж задавали певний стандарт якості для цих продуктів, робили ставки на інновації та технології. І це було нашою великою відмінністю від конкурентів. Наприклад, безконтактні платежі, QR-коди, біометричні методи аутентифікації. Це сприяє підвищенню зручності та безпеки для користувачів.

В Україні всі фінтех сервіси на голову вище, ніж в країнах Європи. Чому так склалося? І враховуючи ситуацію зараз, коли українські бізнеси активно інтегруються в європейське середовище, чи є шанс, що й сервіси онлайн-платежів, саме українські й зокрема ваш, вийдуть на закордонний ринок?

– WayForPay вже вийшов на закордонний ринок. Кілька років тому отримали ліцензію Національного банку Чехії, яка дає право надавати послуги з приймання онлайн-платежів в країнах Європейського союзу. Там відкрито офіс, працює команда, переважно з локальних фахівців. Також підписали кілька угод й маємо перших клієнтів, це один з наших пріоритетів.

Чому наші українські сервіси завжди інноваційні? Україна – одна з молодих країн в Європі, за один рік ми вимушені були проживати все те, що інші країни Євросоюзу проживали роками. Ми одразу розробляли інноваційні продукти, використовуючи передові технології, бо повинні бути конкурентними й зайняти своє місце на великому ринку ЄС. Європейські сервіси були створені десятки років тому, їм зараз дуже важко встигати все переробляти під потреби клієнтів. Конкуренція у сфері фінтеху зростає і щоб бути першим ти повинен постійно слідкувати за своїми конкурентами й робити краще, використовувати нові технології. Наприклад, ми у своєму сервісі вже впроваджуємо технології з використанням штучного інтелекту. Коли ми розповідаємо про це європейським колегам, для них це просто якийсь космос, а ми з цим вже кілька років з цим працюємо.

Сьогодні реально відкрити в Україні бізнес у сфері онлайн-платежів? Ви б повторили досвід започаткування WayForPay в сучасних умовах?

– Я вважаю, що все реально. Ринок онлайн-платежів зростає з року в рік. Навіть попри війну та кризу, все більше продажів відбувається в онлайні. За даними НБУ у 2023 році ринок електронної комерції в Україні зріс на 30% порівняно з попереднім роком.

Значне зростання електронної комерції також стимулює збільшення обсягів онлайн-платежів. Малий і середній бізнес активно використовує онлайн-платежі для проведення фінансових операцій. За відкритими даними опитувань, понад 70% МСБ впровадили або планують впровадити системи онлайн-платежів для своїх клієнтів. Онлайн-платежі в Україні не тільки стають звичним явищем для споживачів, але й демонструють стабільне зростання, підтверджуючи високу конкурентоспроможність і розвиток ринку

На цьому ринку все ще є місце для нових гравців. Я сподіваюся, що український регулятор й надалі буде приділяти увагу розвитку онлайн-платежів і дасть можливість співпрацювати з України з іноземними сервісами. Це відкриє великі можливості та великий ринок для наших сервісів. Я вважаю українських інженерів та розробників одними з найкращих у світі.

Як повномасштабне вторгнення вплинуло на ваш бізнес? Воно заділо абсолютно всі сфери економіки. Наприклад, банки скорочують відділення, в агрокомпаніях не вистачає працівників. З якими викликами стикнулися ви?

– Відключення світла дуже вплинуло на роботу нашого сервісу. Це великий виклик. Ще у 2022 році це питання кілька місяців було для нас основним, ми змінювали свою інфраструктуру та робили її стійкою. Зараз наш сервіс не впаде, коли будуть відключення, у нас є резервні потужності, генератори, диверсифікували все наскільки було можливо.

Також є проблема з дефіцитом працівників. Раніше, коли нам потрібні були люди, ми знаходили на ринку нових молодих фахівців. Останнім часом зіткнулися з тим, що не можемо заповнити вакансії. Нам потрібні нові фахівці, але на ринку праці важка ситуація.

Бронювання фахівців – це теж велике питання, яке досі не розв'язане. Поки не розумію, як це може працювати. Щодня ми працюємо з великою кількістю платежів та донатів і якщо наша система чи подібні перестануть функціонувати через брак кадрів, я не розумію як буде працювати система взагалі. Бо це мільйони транзакцій щоденно.

Інше питання – це кібербезпека. 80% українців робили чи роблять через WayForPay транзакції. Ми маємо доступ до цих транзакцій, тому ми повинні захищати нашу систему й протистояти постійним кібератакам, які на нас роблять. Щороку ми проводимо технічний аудит, щодо безпеки даних і щороку підтверджуємо надійність захисту приватних даних.

Чи вдалося вашому бізнесу вийти на довоєнні показники по клієнтах, доходу й т.д.?

– По клієнтах ми вийшли на довоєнні показники, але середній чек дуже впав, попри те, що курс долара зріс. Дохідність компанії теж впала, тому що у нас багато витрат прив'язано до курсу долара, а виручка йде виключно у гривні. Обіг наших клієнтів теж впав, зараз багато галузей економіки не працює. Наприклад, велика галузь – це івенти й все, що з ними пов'язано. Багато наших сервісів були саме для івентів, для продажу квитків і т.д. Зараз ця та туристична галузь майже зупинили свою роботу і для нас це велика проблема.

Ми змогли вийти по клієнтах на довоєнний період саме через те, що ринок онлайн-платежів росте навіть попри повномасштабну війну. Офлайн бізнеси зрозуміли, що працювати в онлайні безпечно та надійно. За даними НБУ обіг операцій з використанням карток у 2023 році зріс на 25% порівнюючи з попереднім роком. Кількість операцій з використанням платіжних карток в Україні склала 7 912,5 млрд, а їх загальна сума – 6 140,8 млрд грн.

Частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток за сумою торік досягла 65%, а за кількістю – 93,5%. Це включає як внутрішні, так і міжнародні транзакції. Кількість активних користувачів платіжних систем в Україні постійно зростає. Є різні оцінки, що близько 80% дорослого населення користується онлайн-платежами для покупок товарів і послуг.

Цей показник зростає щороку і ми вважаємо, що ринок буде ще більшим після нашої перемоги.

Бізнес та регулятор – як порозумітися цим двом абсолютно різним структурам і працювати разом максимально ефективно?

– Ми не вважаємо, що це різні структури. У нас багато питань, які перетинаються. Ми всі хочемо, щоб фінансова система Україні й платежі були безпечними, щоб не було шахрайства, щоб люди не боялися купувати щось в інтернеті. Ми працюємо на загальний результат над тим, щоб оплати в онлайні були безпечними. Ринок онлайн-платежів та розвиток законодавства в цій сфері розвивалися паралельно. Багато в чому ми змогли випередити чинне законодавство й випередили час. Зараз нам потрібен час, щоб адаптуватися під ці зміни. Ми вже третій рік працюємо в режимі форс-мажору.

Я вважаю, що з кожним днем наша співпраця поглиблюється. Якщо така динаміка збережеться і держава в особі НБУ буде чути думку бізнесу, якщо ми будемо разом працювати над спільними проблемами, то ми багато чого зможемо досягти разом. Основна проблема – це довіра, а для довіри потрібен час та спілкування. Я думаю, що ми порозуміємося та будемо розширювати співпрацю.

ДОВІДКА

Компанія працює WayForPay з 2015 року і зараз має більше ніж 15000 клієнтів. За 8 років компанія виросла з сервісу переказу коштів у інноваційну багатосервісну платформу для приймання платежів на українському ринку.

У перший рік роботи у WayForPay впровадили такі популярні платіжні опції, як платежі в "один клік", холдування, регулярні оплати тощо. Постійно вдосконалювались під потреби бізнесу та розроблялися нові інструменти. Додали нові методи оплати - Visa Checkout та Masterpass. Наразі створено та працює більше ніж 18, за користування якими не знімається додаткової оплати.

Більшість платіжних інструментів WayForPay дозволяють почати бізнес в інтернеті без зайвих витрат на сторонні сервіси.

Клієнти WayForPay – це, великі та середні інтернет-магазини та сервіси. Також послугами сервісу користуються й малі онлайн підприємці й самозайняті особи.

У 2019 році платформа першою інтегрувала на українському ринку можливість оплати онлайн з Google Pay, також доступним для онлайн продавців став Apple Pay.