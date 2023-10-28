Asus выпустила в продажу видеокарту с разъемом для SSD (ФОТО)

Компания Asus выпустила в продажу видеокарту RTX 4060 Ti 8 ГБ Dual OC, которая имеет встроенный слот для накопителя SSD M.2. Об этом пишет VideoCardz.

Идея заключается в том, что поскольку RTX 4060 Ti не полностью пускает в действие все 16 линий PCIe, свободные линии можно использовать для SSD. Накопитель крепится к задней части видеокарты и охлаждается мощным радиатором.

В сравнении с прототипом, который Asus показала ранее, карта получила специальную пластину, прикрывающую SSD. При этом используется система Q-Latch, поэтому пластина крепится без каких-либо винтов.

Asus RTX 4060 Ti 8 ГБ Dual OC. Фото: Asus Asus RTX 4060 Ti 8 ГБ Dual OC. Фото: Asus

Как отмечает VideoCardz, концепцию видеокарты со встроенным слотом для накопителя уже предлагала компания AMD. Однако она использовала SSD для повышения производительности. В свою очередь Asus предлагает это делать для экономии места на материнской плате.

В Финляндии видеокарта продается за 559 евро, что на 90 евро дороже обычной версии устройства без SSD и лишь на 10 евро дешевле модели RTX 4060 Ti с 16 ГБ памяти.