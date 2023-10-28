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Asus випустила у продаж відеокарту із розʼємом для SSD (ФОТО)

Asus RTX 4060 Ti 8 ГБ Dual OC, відеокарта
Asus RTX 4060 Ti 8 ГБ Dual OC. Фото: Asus

Компанія Asus, випустила у продаж відеокарту RTX 4060 Ti 8 ГБ Dual OC, яка має вбудований слот для накопичувача SSD M.2. Про це пише VideoCardz.

Ідея полягає в тому, що оскільки RTX 4060 Ti не повністю пускає в дію всі 16 ліній PCIe, вільні лінії можна використовувати для SSD. Накопичувач кріпиться до задньої частини відеокарти й охолоджується потужним радіатором.

Порівняно з прототипом, який Asus показала  раніше, карта отримала спеціальну пластину, яка прикриває SSD. При цьому використовується система Q-Latch, тому пластина кріпиться без будь-яких гвинтів.

Фото 2 — Asus випустила у продаж відеокарту із розʼємом для SSD (ФОТО)
Asus RTX 4060 Ti 8 ГБ Dual OC. Фото: Asus
Фото 3 — Asus випустила у продаж відеокарту із розʼємом для SSD (ФОТО)
Asus RTX 4060 Ti 8 ГБ Dual OC. Фото: Asus

Як зауважує VideoCardz, концепцію відеокарти із вбудованим слотом для накопичувача вже пропонувала компанія AMD. Однак вона використовувала SSD для підвищення продуктивності. Своєю чергою Asus пропонує робити це для економії місця на материнській платі.

У Фінляндії відеокарта продається за 559 євро, що на 90 євро дорожче за звичайну версію пристрою без SSD і лише на 10 євро дешевше за модель RTX 4060 Ti з 16 ГБ пам'яті.

Автор:
Артем Ющенко