Что умеет голосовой ассистент на смарт-телевизорах KIVI?

Почти каждый Smart TV на Android дает возможность пользоваться голосовым помощником и управлять телевизором с помощью голоса. Но производители утверждают, что этой функцией пользуется мало людей. Хотя голосовое управление – очень удобное, более того – за последние годы развитие голосовых ассистентов сделало большой шаг вперед вместе с усовершенствованием систем распознавания речи и стремительным развитием сервисов, основанных на искусственном интеллекте.

Вместе с международным брендом Smart-телевизоров KIVI мы разберем в деталях, умеющих голосовой ассистент и как он упрощает пользование телевизором.

Зачем нужен голосовой ассистент и почему он более удобен, чем обычное управление ТВ?

Попытайтесь хоть раз дать голосовую команду телевизору вместо того, чтобы минуту кликать пультом, пока дойдете до нужного фильма или доворачиваете до нужного приложения – и преимущества станут очевидными.

И пользователи и разработчики соглашаются, что сейчас пульт удобен для привычного управления ТВ – переключать каналы, регулировать громкость, включать и выключать устройство. То есть для всего того, что умели старые Non Smart TV.

Но сегодня телевизор – это гораздо больше, чем техника для просмотра телевидения. Smart TV умеют играть музыку, показывают кино во всех возможных форматах, на них играют в игры, учатся, развлекаются, на ТВ можно серфить в интернете и запускать видео, например с YouTube. Если на смартфоне это дело пары нажатий, то на телевизоре это займет некоторое время, пока, например, пользователь будет вводить поисковый запрос.

Голосовой помощник очень упрощает поиск контента – не нужно получаса кликать пультом, пока введешь название «Пятый элемент». Нужно только сказать "Ok, Google" или нажать кнопку на пульте, и когда голосовой ассистент отзовется, попросить включить фильм "Пятый элемент".

Как понять, что в моем телевизоре Android TV есть голосовой помощник и настроить его?

KIVI отвечают: скажите Ok, Google или посмотрите на пульт. Там должны быть кнопки с отметками или. Это кнопки вызова Voice Assistant. Нажимайте и пользуйтесь.

Если не сработало, то Google рекомендует проверить наличие последних обновлений ОС. Для этого нужно зайти в настройку телевизора, выбрать пункт «Обновление системы» и далее по совету системы установить последнюю версию операционки или ассистента. Чтобы настроить помощника, который должен отвечать на ваш голос, после вызова помощника просто следуйте инструкциям из меню.

Поймет ли меня голосовой ассистент?

В большинстве моделей телевизоров микрофон расположен в пульте управления. Чтобы помощник вас хорошо понимал, лучше говорить близко к пульту, давать команды четко и вслух, не шепотом.

Помощник понимает много языков и запускает программы и выполняет функции в соответствии с голосовыми командами. Среди доступных европейских языков – английский, французский, испанский, немецкий, итальянский, португальский, нидерландский, норвежский, финский, датский, шведский, польский, турецкий, русский.

Если же вы даете команду на языке, который Google Assistant пока не понимает, то функциональность ограничивается, но важнейшая функция – перевод голоса в текст – сохраняется. То есть, можно сказать, например, на украинском языке «Фильмы с Томом Крузом» и голосовой помощник выдаст результаты поиска в YouTube или впишет этот текст в строку поиска веб-браузера или стриминговой платформы.

Корпорация Google обещает, что вскоре появятся и другие языки, которые будут полностью поддерживать голосовой помощник – этого ждут и пользователи, и производители Smart-телевизоров. А пока этого не произошло, KIVI рекомендуют настроить голосового ассистента на тот язык, который он понимает и знаете вы – например, на английском.

Как давать команды голосовому ассистенту от Google?

Google Assistant понимает все слова и даже складывает их в контекст. Но для лучшего результата, следует давать четкие и короткие команды:

Когда уже выбрано видео, которое будете смотреть:

Включи на Netflix сериал Stranger Things

Играй с начала

Перемотай назад на 30 секунд

Перемотай вперед на 30 секунд

Включи следующую серию

Когда ищете, что посмотреть:

Что посмотреть из новых сериалов?

Открой Netflix

Открой YouTube

Покажи все фильмы, где играет Брюс Уиллис

Найди все фильмы Стивена Спилберга и т.д.

Чем еще полезен голосовой помощник Smart TV?

Он может заменить поисковую систему. Например, если вы смотрите новое кино, то можете голосом задать ассистенту вопрос «Кто снимается в фильме N?», или «Кто режиссер фильма N?», или «Какие еще есть фильмы режиссера N?», - и получите ответ.

Гуглите запросы, чтобы быстро получить ответ на экране телевизора – от простых, например о погоде («Какая сейчас температура?», «Будет завтра дождь?»), до более сложных: курс валют, калькулятор, результаты футбольных матчей, котировки акций и др. Голосовой ассистент позволяет в считанные секунды делать факт-чекинг того, что вы видите на экране: «Какой рост Дэвида Бекхэма?», «Что такое королевский гамбит в шахматах?», «Какова высота Эвереста?»...

Если рядом нет смартфона, а вы, к примеру, готовите на кухне – спросите у голосового помощника своего телевизора , сколько минут нужно выпекать настоящую пиццу или как готовить соус для нее. А если кулинарные эксперименты все же не удались, Google Assistant найдет и посоветует лучшие пиццерии недалеко от дома.

Голосовой помощник синхронизирует телевизор с аккаунтом в Google. Он может напоминать о важных встречах, добавлять задачи в календарь, прокладывать маршрут из дома и отправлять его на смартфон. Общайтесь с телевизором, чтобы управлять системой Smart Home – «Сделай свет в гостиной на 20% ярче», «Выключи свет в спальне», «Уменьши температуру до 18 градусов» и т.д. Таким образом, все устройства в доме, работающие на ОС Android и поддерживающие Google Home, образуют единую сеть.

О KIVI

KIVI – международная компания, основанная в 2016 году, европейский офис которой расположен в Будапеште. Основной бизнес – разработка и производство Smart-телевизоров с дистрибьюцией продукции в Европу и Азию. Отдел Research & Development находится в Европе и Азии.

На сегодняшний день продано более 1,5 миллиона устройств. KIVI является сертифицированным партнером Google и Netflix.