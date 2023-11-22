Що вміє голосовий асистент на смарт-телевізорах KIVI?

Майже кожен Smart TV на ОС Android дає можливість користуватися голосовим помічником та управляти телевізором за допомогою голосу. Але виробники стверджують, що цією функцією користується зовсім мало людей. Хоча голосове управління – дуже зручне, більше того – за останні роки розвиток голосових асистентів зробив великий крок уперед разом з удосконаленням систем розпізнавання мовлення та стрімким розвитком сервісів, які засновані на штучному інтелекті.

Разом з міжнародним брендом Smart-телевізорів KIVI ми розберемо в деталях, що вміє голосовий асистент та як він спрощує користування телевізором.

Навіщо потрібен голосовий асистент і чому він зручніший, ніж звичне управління ТВ?

Спробуйте хоч раз дати голосову команду телевізору замість того, щоб хвилину клікати пультом, поки дійдете до потрібного фільму чи догортаєте до потрібного додатку – і переваги стануть очевидними.

І користувачі, і розробники погоджуються, що зараз пульт зручний для звичного управління ТВ – переключати канали, регулювати гучність, вмикати і вимикати пристрій. Тобто для всього того, що вміли старі Non Smart TV.

Але сьогодні телевізор – це набагато більше, ніж техніка для перегляду телебачення. Smart TV вміють грати музику, показують кіно в усіх можливих форматах, на них грають в ігри, навчаються, розважаються, на ТВ можна серфити в інтернеті і запускати відео, наприклад з YouTube. Якщо на смартфоні це справа пари натискань, то на телевізорі це займе певний час, поки, наприклад, користувач вводитиме пошуковий запит.

Голосовий помічник дуже спрощує пошук контенту – не потрібно півгодини клікати пультом, поки введеш назву «П’ятий елемент». Потрібно лише сказати «Ok, Google» чи натиснути кнопку на пульті, і коли голосовий асистент відгукнеться, попросити ввімкнути фільм «П’ятий елемент».

Як зрозуміти, що в моєму телевізорі Android TV є голосовий помічник та налаштувати його?

KIVI відповідають: скажіть Ok, Google чи подивіться на пульт. Там мають бути кнопки з позначками або . Це кнопки виклику Voice Assistant. Натискайте та користуйтеся.

Якщо не спрацювало, то Google радить перевірити наявність останніх оновлень ОС. Для цього потрібно зайти в налаштування телевізора, обрати пункт «Оновлення системи» та далі за порадами системи встановити останню версію операційки або додатку Асистента. Щоб налаштувати помічника, який має відповідати на ваш голос, після виклику асистента просто виконуйте вказівки з меню.

Чи зрозуміє мене голосовий асистент?

В більшості моделей телевізорів мікрофон розташовано у пульті управління. Щоб помічник вас добре розумів, краще говорити близько до пульта, давати команди чітко та вголос, не пошепки.

Помічник розуміє досить багато мов і запускає програми та виконує функції відповідно до голосових команд. Наразі серед доступних європейських мов – англійська, французька, іспанська, німецька, італійська, португальська, нідерландська, норвезька, фінська, данська, шведська, польська, турецька, російська.

Якщо ж ви даєте команду мовою, яку Google Assistant поки не розуміє, то функціональність обмежується, але найважливіша функція – переклад голосу в текст – зберігається. Тобто можна сказати, наприклад, українською мовою «Фільми з Томом Крузом» і голосовий помічник видасть результати пошуку в YouTube або впише цей текст у рядок пошуку веб-браузера чи стрімінгової платформи.

Корпорація Google обіцяє, що невдовзі з’являться й інші мови, які буде повністю підтримувати голосовий помічник – цього чекають і користувачі, і виробники Smart-телевізорів. А поки цього не сталося, KIVI рекомендують налаштувати голосового асистента на ту мову, яку розуміє він і знаєте ви – наприклад, на англійську.

Як давати команди голосовому асистенту від Google?

Google Assistant розуміє всі слова і навіть складає їх в контекст. Але для кращого результату, варто давати чіткі й короткі команди:

Коли вже обрано відео, яке будете дивитися:

Включи на Netflix серіал Stranger Things

Грай з початку

Перемотай назад на 30 секунд

Перемотай вперед на 30 секунд

Ввімкни наступну серію

Коли шукаєте, що подивитися:

Що подивитися з нових серіалів?

Відкрий Netflix

Відкрий YouTube

Покажи всі фільми, де грає Брюс Уілліс

Знайди всі фільми Стівена Спілберга і т.д.

Чим іще корисний голосовий помічник на Smart TV?

Він може замінити пошукову систему. Наприклад, якщо ви дивитеся нове кіно, то можете голосом задати асистенту запитання «Хто знімається фільмі N?», або «Хто режисер фільму N?», або ж «Які ще є фільми режисера N?», - і отримаєте відповідь.

Гугліть запити, щоб швидко отримати відповідь на екрані телевізора – від простих, наприклад про погоду («Яка зараз температура?», «Чи буде завтра дощ?»), до більш складних: курс валют, калькулятор, результати футбольних матчів, котування акцій та ін. Голосовий асистент дозволяє за лічені секунди робити факт-чекінг того, що ви бачите на екрані: «Який зріст Девіда Бекхема?», «Що таке королівський гамбіт у шахах?», «Яка висота Евереста?»...

Якщо поруч немає смартфона, а ви, наприклад, готуєте на кухні – спитайте у голосового помічника свого телевізора, скільки хвилин потрібно випікати справжню піцу або як готувати соус для неї. А якщо кулінарні експерименти все ж не вдалися, то Google Assistant знайде та порадить найкращі піцерії недалеко від дому.

Голосовий помічник синхронізує телевізор із вашим акаунтом у Google. Він може нагадувати про важливі зустрічі, додавати задачі в календар, прокладати маршрут з дому та відправляти його на смартфон. Спілкуйтеся з телевізором, щоб управляти системою Smart Home – «Зроби світло в вітальні на 20% яскравіше», «Вимкни світло в спальні», «Зменши температуру до 18 градусів» та ін. Таким чином усі пристрої в домі, що працюють на ОС Android і підтримують Google Home, утворюють єдину мережу.

Про KIVI

KIVI — міжнародна компанія, заснована в 2016 році, європейський офіс якої розташовано в Будапешті. Основний бізнес — розробка та виробництво Smart-телевізорів з дистрибуцією продукції в Європу та Азію. Відділ Research & Development також знаходиться в Європі та Азії.

На сьогодні продано понад 1,5 мільйона пристроїв. KIVI є сертифікованим партнером Google і Netflix.