Фитнес-трекер Xiaomi Smart Band 8 готовят к глобальному запуску: сколько будет стоить

Компания Xiaomi готовит к глобальному запуску свой фитнес-трекер Smart Band 8, который сейчас доступный только в Китае. Об этом пишет Gizmochina.

Отмечается, что, несмотря на отсутствие официального анонса, большой польский ритейлер разместил трекер на своем сайте со всеми подробностями. Согласно информации, которая сейчас удалена, Xiaomi Smart Band 8 будет доступен в Польше 3 октября.

Цена на Smart Band 8 составит 199 злотых (около 49 долларов). Как указывает издание, в ценник включен налог в Польше, что потенциально делает гаджет доступным в США за меньше чем 40 долларов.

Xiaomi Smart Band 8: характеристики

Фитнес-браслет получил яркий 1,6-дюймовый экран AMOLED с режимом Always On Display (AOD) и водонепроницаемостью до 50 метров.

Устройство имеет крепление для разных вариантов ремешков и его можно носить как кулон или прицепить к шнуркам обуви.

Smart Band 8 оснащен датчиками сердечного ритма, кислорода в крови, сна и функцией отслеживания менструального цикла.

Гаджет поддерживает более 150 спортивных режимов, содержит встроенные игры, такие как "Судоку" и 2048, а также способен предоставлять информацию о погоде и других важных уведомлениях.

Xiaomi обещает, что Band 8 способен работать до 16 дней на одной зарядке (с выключенным режимом AOD) благодаря батарее емкостью 190 мАч.