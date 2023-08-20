Фітнес-трекер Xiaomi Smart Band 8 готують до глобального запуску: скільки коштуватиме

Компанія Xiaomi готує до глобального запуску свій фітнес-трекер Smart Band 8, який наразі доступний лише в Китаї. Про це пише Gizmochina.

Зазначається, що попри відсутність офіційного анонсу, великий польський ритейлер розмістив трекер на своєму сайті з усіма подробицями. Згідно з інформацією, яку наразі видалено, Xiaomi Smart Band 8 буде доступний в Польщі 3 жовтня.

Ціна на Smart Band 8 становитиме 199 злотих (близько 49 доларів). Як вказує видання, в цінник включено податок у Польщі, що потенційно робить ґаджет доступним в США за менш ніж 40 доларів.

Xiaomi Smart Band 8: характеристики

Фітнес-браслет отримав яскравий 1,6-дюймовий AMOLED-екран із режимом Always On Display (AOD) і водонепроникністю до 50 метрів.

Пристрій має кріплення для різних варіантів ремінців і його можна носити як кулон або причепити до шнурків взуття.

Smart Band 8 оснащено датчиками серцевого ритму, кислороду в крові, сну та функцією відслідковування менструального циклу.

Ґаджет підтримує понад 150 спортивних режимів, містить вбудовані ігри, такі як "Судоку" й 2048, а також здатний надавати інформацію про погоду та інші важливі сповіщення.

Xiaomi обіцяє, що Band 8 здатний працювати до 16 днів на одній зарядці (з вимкненим режимом AOD) завдяки батареї ємністю 190 мА·год.