АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Топ-10 аптек Киева Топ-10 аптек Киева
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Гаджеты
Дата публикации

Humane AI представила смартфон без экрана (ВИДЕО)

Humane AI представила смартфон без экрана (ВИДЕО)
Смартфон без экрана. Коллаж Delo.ua

Стартап Humane AI выпустил свой дебютный продукт – инновационный смартфон AI Pin, поражающий отсутствием экрана. Уникальный пользовательский интерфейс разработан таким образом, чтобы проецироваться на заданную поверхность.

Об этом сообщила компания на своем официальном сайте.

Этот компактный ШИ-помощник умеет выполнять все основные задачи, стоящие перед современными смартфонами и цифровыми ассистентами. Его работа основана на голосовых командах и использовании виртуального экрана на руке пользователя. Он имеет удобную магнитную клипсу для крепления к одежде.

Клипса AI Pin выполняет роль двойного хранилища для аккумулятора и содержит пару резервных батарей, которые пользователи могут легко носить с собой.

Ai Pin может похвастаться уникальным двухкомпонентным дизайном, состоящим из главного компьютера и аккумуляторного зарядного устройства. Они подключаются посредством беспроводной связи через одежду, позволяющую носить Ai Pin разными способами. Благодаря непрерывной системе питания пользователи могут производить "горячую" замену батареи в пути, обеспечивая бесперебойное использование и время автономной работы в течение всего дня.

Уникальный персональный динамик позволяет регулировать громкость, а при необходимости Ai Pin также можно подключить к наушникам через Bluetooth.

Производители отмечают, что AI Pin оборудован широкоугольной RGB-камерой, датчиками глубины и движения, благодаря которым устройство может "видеть мир так, как это делает человек". За его основу взят процессор Snapdragon с использованием программного обеспечения Qualcomm AI Engine, а операционная система устройства – Cosmos OS. Компания работает в партнерстве с Microsoft и OpenAI для предоставления AI Pin доступа к мощным моделям искусственного интеллекта.

Конфиденциальность и безопасность

Разработчики указывают, что устройство активируется только после взаимодействия с пользователем и не использует пробуждающие слова. AI Pin оснащен отмеченным индикатором доверия, сигнализирующим, когда любые датчики активны, и управляется специальным чипом конфиденциальности. В случае нарушения безопасности AI Pin автоматически отключается и требует профессионального обслуживания Humane.

Стоимость и комплектация

Стоимость комплекта составляет $700, включающая в себя устройство, два усилителя батареи, зарядную панель, зарядный футляр, кабель и адаптер. Прототип будет доступен в трех цветах – Eclipse, Equinox и Lunar.

Также предусмотрена ежемесячная подписка Humane на сумму $24. Этот пакет включает выделенный телефонный номер для AI Pin и неограниченное количество разговоров, текстовых сообщений и данных.  

Подписка также включает облачное хранилище и полный доступ к растущему набору служб Humane на основе искусственного интеллекта без ограничений количества запросов.

Ai Pin будет доступен для предварительного заказа в США с 16 ноября, а в продажу поступит в начале 2024 года.

В общем, это гаджет, предназначенный для взаимодействия с большими языковыми моделями, а не с приложениями, и для разговора вместо печати.

Автор:
Татьяна Гойденко