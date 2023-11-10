Humane AI представила смартфон без экрана (ВИДЕО)

Стартап Humane AI выпустил свой дебютный продукт – инновационный смартфон AI Pin, поражающий отсутствием экрана. Уникальный пользовательский интерфейс разработан таким образом, чтобы проецироваться на заданную поверхность.

Об этом сообщила компания на своем официальном сайте.

Этот компактный ШИ-помощник умеет выполнять все основные задачи, стоящие перед современными смартфонами и цифровыми ассистентами. Его работа основана на голосовых командах и использовании виртуального экрана на руке пользователя. Он имеет удобную магнитную клипсу для крепления к одежде.

Клипса AI Pin выполняет роль двойного хранилища для аккумулятора и содержит пару резервных батарей, которые пользователи могут легко носить с собой.

Ai Pin может похвастаться уникальным двухкомпонентным дизайном, состоящим из главного компьютера и аккумуляторного зарядного устройства. Они подключаются посредством беспроводной связи через одежду, позволяющую носить Ai Pin разными способами. Благодаря непрерывной системе питания пользователи могут производить "горячую" замену батареи в пути, обеспечивая бесперебойное использование и время автономной работы в течение всего дня.

Уникальный персональный динамик позволяет регулировать громкость, а при необходимости Ai Pin также можно подключить к наушникам через Bluetooth.

Производители отмечают, что AI Pin оборудован широкоугольной RGB-камерой, датчиками глубины и движения, благодаря которым устройство может "видеть мир так, как это делает человек". За его основу взят процессор Snapdragon с использованием программного обеспечения Qualcomm AI Engine, а операционная система устройства – Cosmos OS. Компания работает в партнерстве с Microsoft и OpenAI для предоставления AI Pin доступа к мощным моделям искусственного интеллекта.

Конфиденциальность и безопасность

Разработчики указывают, что устройство активируется только после взаимодействия с пользователем и не использует пробуждающие слова. AI Pin оснащен отмеченным индикатором доверия, сигнализирующим, когда любые датчики активны, и управляется специальным чипом конфиденциальности. В случае нарушения безопасности AI Pin автоматически отключается и требует профессионального обслуживания Humane.

Стоимость и комплектация

Стоимость комплекта составляет $700, включающая в себя устройство, два усилителя батареи, зарядную панель, зарядный футляр, кабель и адаптер. Прототип будет доступен в трех цветах – Eclipse, Equinox и Lunar.

Также предусмотрена ежемесячная подписка Humane на сумму $24. Этот пакет включает выделенный телефонный номер для AI Pin и неограниченное количество разговоров, текстовых сообщений и данных.

Подписка также включает облачное хранилище и полный доступ к растущему набору служб Humane на основе искусственного интеллекта без ограничений количества запросов.

Ai Pin будет доступен для предварительного заказа в США с 16 ноября, а в продажу поступит в начале 2024 года.

В общем, это гаджет, предназначенный для взаимодействия с большими языковыми моделями, а не с приложениями, и для разговора вместо печати.