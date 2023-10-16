Какие мировые шоу покажут новинки потребительской электроники? Календарь выставок 2024

Лучшие мировые разработки представлены на топ-ивентах, которые собирают миллионы посетителей со всех стран. Среди участников не только известные мировые бренды, но и В-бренды демонстрируют на широкую массу свои разработки. Среди экспонентов можно встретить и KIVI – международный бренд, разрабатывающий и производящий смарт-телевизоры.

Сохраняйте график крупных мировых торговых шоу, чтобы первыми увидеть новейшие разработки Smart TV и другой потребительской электроники:

9-12 января 2024 года

CES — это самое мощное техническое событие в мире, полигон для прорывных технологий и глобальных инноваций. Среди участников, участвующих в выставке каждый год – технологические гиганты, производители контента, производители и поставщики оборудования и комплектующих для технологической сферы.

Особое внимание на CES уделяется технологическим разработкам, которые впоследствии окажутся в каждом доме в продуктах мировых производителей, поэтому рекомендуем следить за ходом CES, чтобы знать будущее технологий.

Самые свежие устройства и разработки обычно представляют мировому сообществу именно на MWC в Барселоне.

26-29 февраля 2024 года

MWC (Mobile World Congress) – наверное, крупнейшее в мире мероприятие, посвященное мобильным технологиям, контенту и гаджетам. Самые свежие устройства и разработки обычно представляют мировому сообществу именно на MWC в Барселоне. В следующем году, как всегда, ожидаем новинки от производителей электроники и новости об инвестициях от стартапов.

Именно из новинок, представляемых на COMPUTEX, создаются новинки потребительской электроники

4-7 июня 2024 года

COMPUTEX – огромная выставка, объединяющая профессионалов технологической отрасли со всего мира, а особую из Азиатского региона. Само мероприятие проходит в столице Тайваня городе Тайбэй, собирая сотни тысяч гостей. Специализация выставки – высокие технологии и передовые разработки в сфере компьютерных вычислений, искусственного интеллекта и создания комплектующих. Именно из новинок, представляемых на COMPUTEX, создаются новинки потребительской электроники.

В следующем году IFA будет отмечать 100-летний юбилей и обещает особую, «праздничную» программу

6-10 сентября 2024 года

IFA Berlin 2024 ( Internationale Funkausstellung) – международная выставка бытовой электроники, которую впервые провели еще в 1924 году. Сейчас «берлинское радиошоу» является одним из самых посещаемых отраслевых событий, на которых должны в честь представлять свои новинки самые большие бренды. В следующем году выставка отметит 100-летний юбилей и обещает особую, «праздничную» программу.

В 2023 году в рамках IFA на стенде KIVI были представлены совершенно новые продукты: Smart-телевизоры, разработанные для детской KIVI Kids TV и кухни KIVI Kitchen TV, а также базовая линейка телевизоров KIVI 2024 с сопутствующими аксессуарами.

KIVI KidsTV

KIVI KidsTV отличается уникальным дизайном, позволяющим крепить детский конструктор к рамке и подставке телевизора. Экран новинки защищен закаленным стеклом, которое не боится ушибов и порезов, на нем также можно писать и рисовать маркерами. В заднюю панель интегрирован ночник, излучающий мягкий свет, даже когда ТВ выключено.

KIVI KitchenTV

KIVI KitchenTV комплектуется специальным full-motion кронштейном для удобного монтажа на кухне. Он позволяет смотреть телевизор из любой точки комнаты. В модели предусмотрен датчик дыма и пульт с микрофона для управления контентом hand free, когда вы заняты приготовлением пищи или пользуетесь мойкой.

О KIVI

KIVI – международная компания, основанная в 2016 году, европейский офис которой расположен в Будапеште. Основной бизнес – разработка и производство Smart-телевизоров с дистрибьюцией продукции в Европу и Азию. Отдел Research & Development находится в Украине и в Китае. На сегодняшний день продано более 1,5 миллиона устройств. KIVI является сертифицированным партнером Google и Netflix.