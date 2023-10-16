Які світові шоу покажуть новинки споживчої електроніки? Календар виставок 2024

Найкращі світові розробки презентуються на топ-івентах, які збирають мільйони відвідувачів з усіх країн. Серед учасників не тільки відомі світові бренди, а й В-бренди демонструють на широкий загал свої розробки. Серед експонентів можна зустріти і KIVI – міжнародний бренд, що розробляє та виробляє смарт-телевізори.

Зберігайте графік великих світових торгових шоу, щоб першими побачити новітні розробки Smart TV та іншої споживчої електроніки:

9-12 січня 2024

CES — це найпотужніша технічна подія у світі, полігон для проривних технологій і глобальних інновацій. Серед учасників, які беруть участь у виставці щороку – технологічні гіганти, виробники контенту, виробники та постачальники обладнання і комплектуючих для технологічної сфери.

Особлива увага на CES приділяється технологічним розробкам, які згодом опиняться в кожному домі в продуктах світових виробників, тому радимо слідкувати за перебігом CES, щоб знати майбутнє технологій.

Найсвіжіші пристрої та розробки зазвичай презентують світовій спільноті саме на MWC в Барселоні

26-29 лютого 2024

MWC (Mobile World Congress) – напевне, найбільший в світі захід, присвячений мобільним технологіям, контенту та гаджетам. Найсвіжіші пристрої та розробки зазвичай презентують світовій спільноті саме на MWC в Барселоні. В наступному році, як і завжди, очікуємо новинки від виробників електроніки та новини про інвестиції від стартапів.

Саме з новинок, які представляються на COMPUTEX, створюються новинки споживчої електроніки

4-7 червня 2024

COMPUTEX – величезна виставка, яка об’єднує професіоналів технологічної галузі зі всього світу, а особливу з Азійського регіону. Сам захід проходить в столиці Тайваня місті Тайбей, збираючи сотні тисяч гостей. Спеціалізація виставки – високі технології та передові розробки в сфері комп’ютерних обчислень, штучного інтелекту та створення комплектуючих. Саме з новинок, які представляються на COMPUTEX, створюються новинки споживчої електроніки.

Наступного року IFA відзначатиме 100-річний ювілей і обіцяє особливу, «святкову» програму

6-10 вересня 2024

IFA Berlin 2024 (Internationale Funkausstellung) – міжнародна виставка побутової електроніки, яку вперше провели ще в 1924 році. Зараз «берлінське радіошоу» є однією з найбільш відвідуваних галузевих подій, на якій мають за честь представляти свої новинки найбільші бренди. Наступного року виставка відзначатиме 100-річний ювілей і обіцяє особливу, «святкову» програму.

В 2023 році в рамках IFA на стенді KIVI були презентовані абсолютно нові продукти: Smart-телевізори, розроблені для дитячої KIVI Kids TV та кухні KIVI Kitchen TV, а також базова лінійка телевізорів KIVI 2024 року із супутніми аксесуарами.

KIVI KidsTV

KIVI KidsTV виділяється унікальним дизайном, який дає змогу кріпити дитячий конструктор до рамки та підставки телевізора. Екран новинки захищено загартованим склом, яке не боїться ударів і порізів, на ньому також можна писати й малювати маркерами. В задню панель інтегровано нічник, який випромінює м’яке світло, навіть коли ТВ вимкнено.

KIVI KitchenTV

KIVI KitchenTV комплектується спеціальним full-motion кронштейном для зручного монтажу на кухні. Він дозволяє дивитися телевізор з будь-якої точки кімнати. В моделі передбачено датчик диму та пульт з мікрофону для управління контентом hand free, коли ви зайняті приготуванням їжі чи користуєтеся мийкою.

Про KIVI

KIVI — міжнародна компанія, заснована в 2016 році, європейський офіс якої розташовано в Будапешті. Основний бізнес — розробка та виробництво Smart-телевізорів з дистрибуцією продукції в Європу та Азію. Відділ Research & Development знаходиться в Україні та Китаї. На сьогодні продано понад 1,5 мільйона пристроїв. KIVI є сертифікованим партнером Google і Netflix.