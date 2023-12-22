MSI анонсировала ноутбук с "самым премиальным дисплеем"

Компания MSI выпустит игровой ноутбук Titan 18 HX, который получит "самый премиальный дисплей". Об этом сообщила пресс-служба фирмы.

Новинка станет первым в мире ноутбуком с 18-дюймовым Mini-LED экраном, обладающим разрешением 4K и частотой обновления в 120 Гц. При этом технология AmLED будет считывать изображение и управлять работой каждого диода матрицы отдельно.

Максимальная яркость панели составит более 1000 нит, что в 2,5 раза ярче по сравнению с обычным ЖК-дисплеем. Устройство имеет сертификат VESA DisplayHDR 1000.

Коэффициент контрастности будет на уровне 2000000:1. Экран получит 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

Производитель обещает, что каждый дисплей перед установкой пройдет тщательную проверку и калибровку. Официально Titan 18 HX будет представлен на выставке CES 2024, которая состоится в начале января в Лас-Вегасе.