MSI анонсувала ноутбук із "найпреміальнішим дисплеєм"

Компанія MSI випустить ігровий ноутбук Titan 18 HX, який отримає "найпреміальніший дисплей". Про це повідомила пресслужба фірми.

Новинка стане першим у світі ноутбуком із 18-дюймовим Mini-LED екраном, який матиме роздільну здатність 4K і частоту оновлення в 120 Гц. При цьому технологія AmLED зчитуватиме зображення та керуватиме роботою кожного діода матриці окремо.

Максимальна яскравість панелі становитиме понад 1000 ніт, що в 2,5 рази яскравіше порівняно зі звичайним РК-дисплеєм. Пристрій має сертифікат VESA DisplayHDR 1000.

Коефіцієнт контрастності буде на рівні 2000000:1. Екран отримає 100-відсоткове охоплення колірного простору DCI-P3.

Виробник обіцяє, що кожен дисплей перед встановленням проходитиме ретельну перевірку та калібрування. Офіційно Titan 18 HX представлять на виставці CES 2024, яка відбудеться на початку січня в Лас-Вегасі.