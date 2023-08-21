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Realme назвала дату презентации своего нового флагмана
Компания Realmi представит свой новый флагман GT5 в понедельник, 28 августа. Об этом сообщила пресс-служба фирмы.
Также на мероприятии планируют презентовать беспроводные наушники Realme Buds Air 5.
Как пишет GSMArena, Realme GT5 будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Судя по опубликованному тизеру, смартфон будет иметь выступающий островок с камерами.
Инсайдер Digital Chat Station, который ранее опубликовал фото Realme GT5, информировал, что аппарат получит 24 ГБ оперативной памяти. Кроме того, в топовой конфигурации будет зарядка мощностью 240 Вт. Также будет предложен вариант с аккумулятором большей емкости, но с поддержкой зарядки меньшей мощности (150 Вт).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Что касается наушников Buds Air 5, то GSMArena указывает, что они поглощают внешние шумы в диапазоне до 4000 Гц и громкостью до 50 дБ. Такие же параметры имеют и Buds Air 5 Pro, которые Realme выпустила ранее.