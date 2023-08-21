Realme назвала дату презентации своего нового флагмана

Компания Realmi представит свой новый флагман GT5 в понедельник, 28 августа. Об этом сообщила пресс-служба фирмы.

Также на мероприятии планируют презентовать беспроводные наушники Realme Buds Air 5.

Как пишет GSMArena, Realme GT5 будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Судя по опубликованному тизеру, смартфон будет иметь выступающий островок с камерами.

Тизер Realme GT5. Фото: Realme / Weibo

Инсайдер Digital Chat Station, который ранее опубликовал фото Realme GT5, информировал, что аппарат получит 24 ГБ оперативной памяти. Кроме того, в топовой конфигурации будет зарядка мощностью 240 Вт. Также будет предложен вариант с аккумулятором большей емкости, но с поддержкой зарядки меньшей мощности (150 Вт).

Realme GT5. Фото: Digital Chat Station / Weibo

Что касается наушников Buds Air 5, то GSMArena указывает, что они поглощают внешние шумы в диапазоне до 4000 Гц и громкостью до 50 дБ. Такие же параметры имеют и Buds Air 5 Pro, которые Realme выпустила ранее.