АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Гаджеты
Дата публикации

Realme назвала дату презентации своего нового флагмана

Realme GT5, смартфон
Realme GT5. Фото: Digital Chat Station / Weibo

Компания Realmi представит свой новый флагман GT5 в понедельник, 28 августа. Об этом сообщила пресс-служба фирмы.

Также на мероприятии планируют презентовать беспроводные наушники Realme Buds Air 5.

Как пишет GSMArena, Realme GT5 будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Судя по опубликованному тизеру, смартфон будет иметь выступающий островок с камерами.

Фото 2 — Realme назвала дату презентации своего нового флагмана
Тизер Realme GT5. Фото: Realme / Weibo

Инсайдер Digital Chat Station, который ранее опубликовал фото Realme GT5, информировал, что аппарат получит 24 ГБ оперативной памяти. Кроме того, в топовой конфигурации будет зарядка мощностью 240 Вт. Также будет предложен вариант с аккумулятором большей емкости, но с поддержкой зарядки меньшей мощности (150 Вт).

Фото 3 — Realme назвала дату презентации своего нового флагмана
Realme GT5. Фото: Digital Chat Station / Weibo

Что касается наушников Buds Air 5, то GSMArena указывает, что они поглощают внешние шумы в диапазоне до 4000 Гц и громкостью до 50 дБ. Такие же параметры имеют и Buds Air 5 Pro, которые Realme выпустила ранее.

Realme Buds Air 5. Фото: Realme / Weibo Realme Buds Air 5. Фото: Digital Chat Station / Weibo
Realme Buds Air 5. Фото: Realme / Weibo
Realme Buds Air 5. Фото: Realme / Weibo
Realme Buds Air 5. Фото: Digital Chat Station / Weibo
Realme Buds Air 5. Фото: Digital Chat Station / Weibo
Автор:
Артем Ющенко